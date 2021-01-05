В сложный год пандемии Тюменской области, которая является регионом-донором и одним из локомотивов экономики России, удалось удержаться на достигнутом и сделать немало заделов для дальнейшего развития. Но при этом появилась серьёзная брешь в региональном бюджете, которая заставила областную власть впервые за много лет задуматься о коммерческих кредитах и адресности социальной поддержки населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюменcкая область

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

Рост производства, сокращение нефтедобычи

Согласно данным Тюменьстата, за 11 месяцев 2020 года индекс промышленного производства составил 122,4% к уровню 2019 года. О впечатляющем росте оборотов в обрабатывающих производствах глава региона Александр Моор доложил на встрече в президентом России Владимиром Путиным. В ноябре рост составил 154,1%, в производстве кокса и нефтепродуктов — 129,4%, производство химических веществ и химпродуктов выросло в 2,5 раза. Высокие показатели обусловлены в первую очередь деятельностью «ЗапСибНефтехима», который входит в пятерку самых масштабных производителей базовых полимеров в мире и работу которого положительно оценил глава государства во время рабочей поездки в Тобольск 1 декабря 2020 года.

Помимо нефтехимического гиганта, в 2020 году успешно сработал завод «Тюменские аэрозоли», названный в декабре «прорывом года» в российском экспорте.

«Во многом это стало возможным благодаря мерам поддержки, которые оказывает предприятиям малого и среднего бизнеса правительство Тюменской области», — отметил генеральный директор ООО «Тюменские аэрозоли» Юрий Холодилин.

Однако в пандемический год упал объём добычи нефти на 10% и объём платных услуг населению — на 14%, доходы тюменцев сократились на 2%, отмечается снижение валового регионального продукта, а также инвестиций в основной капитал.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

Вопреки засухе и пандемии

Тюменская область самодостаточна в плане обеспечения сельхозпродукцией. В сельскохозорганизациях региона на конец ноября 2020 года увеличилось поголовье овец и коз на 48,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свиней на 8,6%. Однако вызывает тревогу факт, что к началу декабря обеспеченность скота кормами в расчёте на одну условную голову в сельхозорганизациях стала ниже на 13,3%. Помимо этого, местами не продумана логистика в реализации выращенного скота. Фермеры Абатского района жалуются на отсутствие забойного цеха, который обещали им поставить ещё год назад. Подворный забой крестьянским хозяйствам запрещён, но возить скот за сто километров им не с руки. Фермерам проще отказаться от занятий животноводством, чем соблюдать все нормы Таможенного союза.

Необходимо отметить, что Тюменская область снабжает овощами и мясом северные регионы — Ямал и Югру. А также поставляет сельхозпродукцию в 14 стран мира. Наибольшая доля экспортных поставок приходится на Заводоуковский маслозавод, который поставляет рапсовое нерафинированное масло в страны Европейского союза и Китай. Ещё до пандемии 2020 год был объявлен в области Годом сельского предпринимательства. И вопреки обстоятельствам был реализован проект «SMART-школа сельского предпринимателя», который на федеральном уровне признали одной из лучших региональных практик. В проекте участвуют 400 взрослых тюменцев и школьников. Обучающая программа включает изучение общемировых трендов в АПК, новых технологий и прогрессивных методов ведения агробизнеса, привлечения частных партнёров с финансами, инструментов получения господдержки.

В период локдауна предприятия АПК не прекращали свою деятельность в регионе. Но на результате сказалась июльская засуха при аномально 35-градусной жаре.

«Цены на сельхозпродукцию в 2020 году сформировались выше прошлогодних, поэтому в финансовом плане итоги аграрного сезона можно назвать позитивными», — отметил директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, подводя итоги високосного года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Бизнес поддержали льготами и деньгами

Малый и средний бизнес региона получил беспрецедентный пакет поддержки в 2020 году. Впечатляющий реестр помощи можно оценить на деловом портале региона. Как отметил Александр Моор, обычно в Тюменской области предпринимателям помогают налоговыми послаблениями. В пандемический год стали помогать бюджетными деньгами. Депутаты Тюменской областной думы очередной раз пролонгировали налоговые каникулы до 2024 года. Они касаются впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и патент-систему.

Тюменцы в 2020 году присоединилась к пилотному проекту по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Самозанятыми стали физические лица и индивидуальные предприниматели, которые производят товары или услуги без найма сотрудников и получают доход от своей деятельности в размере до 2,4 млн рублей в год. И в сложной экономической ситуации пандемии коронавирусной инфекции проект заработал и был позитивно воспринят тюменцами.

На сегодня в регионе около 14 тысяч самозанятых. Сориентироваться им помогает центр «Мой бизнес», а с декабря фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» выступает гарантом по обязательствам самозанятых перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями. Ранее такая форма поддержки была доступна только предпринимателям и юридическим лицам.

«С учётом той динамики, которая есть, достаточно большое количество людей поверили в проект, реализовали закон на себе и уже работают на легальных условиях», — прокомментировал результаты самозанятости в регионе депутат Тюменской областной думы Артём Зайцев.

Экспоцентр для homo de villa

Плановый показатель на ввод жилья в Тюменской области составлял в 2020 году 1,474 млн кв. метров. К ноябрю было сдано в эксплуатацию 1,032 млн «квадратов» с учётом индивидуальных жилых домов. Итоговых цифр пока у Тюменьстата нет, поэтому выводы делать рано, но уже очевидно, что худо-бедно запланированное будет исполнено.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

В ГУС Тюменской области отмечают, что за 11 месяцев 2020 года разрешений на строительство многоквартирных домов выдано на 45% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Здесь положительную роль сыграло предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В регионе немалые средства выделяются на инженерную подготовку земельных участков под индивидуальную жилищную застройку (ИЖС). Ещё пандемия коронавируса подстегнула спрос на загородную недвижимость в области. Для выбора разных форматов ИЖС в микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени возводят выставочный комплекс загородной недвижимости.

«Цель данного экспоцентра — наглядно представить надёжные строительные решения, подходящие для нашего региона», — пояснил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.

После требования от президента Владимира Путина владельцев коттеджей из Каскары протянуть им водопровод из Тюмени протяжённостью 23 км, что, кстати, сделано по их запросу в 2020 году, в регионе заявил о себе новый тип людей — homo de villa. Сейчас они намекают на централизованное теплоснабжение в посёлке и, как шутят тюменцы, завтра потребуют итальянские бутики на сельских улицах и вертолётные площадки. Примечательно, что в Тюмени более половины жилой недвижимости приобретается жителями из других регионов, сообщает пресс-служба федеральной компании недвижимости «Этажи». Активными покупателями квартир в Тюмени являются жители Югры, Ямала, Омской и Курганской областей.

«Причём приобретают квартиры не только для проживания, но и для инвестиций. Динамика роста средней стоимости жилой недвижимости в Тюмени стабильна и, конечно, это привлекает всё больше иногородних покупателей», — прокомментировал ситуацию на тюменском рынке недвижимости директор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

Сами тюменцы вкладываются в недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края. Для проживания приобретают недвижимость в Сургуте (ХМАО), Краснодарском крае и Калининградской области, отмечают в «Этажах» .

И настоящим подарком в день рождения Тюменской области стало открытие в столице региона движения по транспортной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Четырёхполосная магистраль разгрузила центр Тюмени, избавляя от пробок.

Admtyumen.ru Открытие движения по транспортной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы

«Мы много лет поддерживаем строительную отрасль. Благодаря этому смогли сформировать наши региональные компании, сохранить потенциал и развивать дальше тюменский строительный комплекс. Мы работаем одной командой, и это позволяет нам строить быстро и качественно. Я надеюсь, наши земляки это ценят», — отметил на открытии развязки глава региона Александр Моор.

Термальный центр России

Прежние вложения в туристическую отрасль в Тюменской области стали приносить первые плоды. Тёплые и горячие подземные источники, питьевая минеральная вода, целебные грязи вкупе с инфраструктурой гостеприимства, отелями различных классов могут стать для региона «второй нефтью».

Тюменская область вошла в пятёрку самых популярных курортов для оздоровительного отдыха на новогодние праздники 2020−2021 годов по данным рейтинга популярного сайта Tvil.ru. Рейтинг был составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 10 января 2021 года.

В 2020 году глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор официально открыли сезон термальных вод в России. Данная церемония в стране проводилась впервые. Также Тюменская область заняла лидирующие позиции в посещении туристами по программе кэшбэка.

Вместе с тем, помимо терм, регион предлагает историко-культурный потенциал — Императорский маршрут, Тобольский кремль, Ялуторовский острог и, конечно же, родные места антигероя российской истории Григория Распутина.

Admtyumen.ru Глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии сезона термальных вод в России

Факторы роста безработицы

2020 год запомнится тюменцам резким всплеском безработицы. По данным Тюменьстата, в период локдауна она выросла в регионе в 6,5 раза. Но к началу ноября произошло снижение с 5,6% до 3,77%, так как в ноябре число вакансий выросло на треть. Больше всего вакансий в сфере продаж — на них пришлось 26% от всех предложений работы, на втором месте строительные специальности — 17%, на третьем — рабочий персонал — 14%.

По словам директора департамента труда и занятости Тюменской области Надежды Мазуркевич, прирост зарегистрированных безработных — это общероссийский тренд.

«Первый фактор, повлиявший на рост числа безработных, — это возможность подать заявление на регистрацию в дистанционной форме. Второй фактор — значительное увеличение размера пособия по безработице с учётом выплат на детей для граждан, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года», — пояснила Мазуркевич.

По финансовой состоятельности тюменцев статистика пока обнадёживающая. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в расчете на месяц в среднем к декабрю 2020 года составила 15 864 рубля. В декабре 2019 года она «весила» 15 162,4 рубля. Продовольствие подорожало в регионе к концу 2020 года на 3,5%, промышленные товары — на 2,9%, услуги — на 3,5%, жилищно-коммунальные услуги — на 1,7%. Реальная среднемесячная зарплата в среднем по Тюменской области в октябре составила 48 418 рублей, что на 0,2% выше показателя октября 2019 года.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

Бюджетные перипетии

Владимир Путин во время встречи с главой региона Александром Моором в Тобольске указал на проблемные моменты, которые должны быть в центре внимания правительства Тюменской области.

«Это аварийное жильё, здесь ещё очень много нужно сделать. Это загрязнённость водных объектов. И инфекционные заболевания, надо повнимательнее посмотреть, у вас, кроме этого ковида несчастного, ещё и ВИЧ имеет место, и подрастает, к сожалению. То есть точно совершенно, что есть чем заниматься. Есть и другие проблемы, о которых вы точно знаете», — отметил глава государства.

Отметим, что о бюджете региона глава государства не сказал ни слова. Наверное, в знак приязни. Однако как бы тюменские власти ни храбрились, указывая на положительную оценку Путиным состояния дел в регионе, а казна-то региона понесла от пандемии существенные потери. В итоге в ноябре 2020 года в Тюменской области был принят дефицитный бюджет на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы. Причиной снижения прогноза доходов стало падение спроса и цен на нефть, пояснил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Доходы бюджета Тюменской области в 2021 году составят 147,5 млрд рублей, расходы — 179,5, дефицит — 32 млрд рублей. Планируется, что финансовый разрыв будет покрываться в том числе и коммерческими кредитами.

«Всегда в последние годы мы входили в финансовый год с одними цифрами, потом, в процессе исполнения, проводилась корректировка в сторону их увеличения. Надеюсь, что предстоящий период тоже позволит это сделать. Когда мы выйдем из периода пандемии, у нас появится возможность пересмотреть бюджет», — прокомментировал бюджет 2021 года депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором в Тобольске

При этом в основном финансовом документе доходы региона в октябре 2020 года изменились в сторону уменьшения с 162,8 млрд рублей до 151 млрд рублей, расходы выросли с 230,4 млрд рублей до 242,36 млрд рублей, дефицит — с 67,6 млрд рублей увеличился до 91 млрд рублей.

Бюджетный дефицит привёл к тому, что в Тюменской области назрела необходимость в адресной социальной помощи. Об этом заявил в послании депутатам регионального парламента губернатор Александр Моор 22 декабря 2020 года.

«Мы больше не можем заливать деньгами какие бы то ни было проблемы. Мы уже давно говорим о необходимости внедрения во всю нашу социальную политику принципов адресности и нуждаемости. Разумная экономность не в том, чтобы скряжничать, а в том, чтобы дать точно необходимое и точно вовремя. Дойти до каждого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, предложить подходящую именно ему программу действий», — заявил Александр Моор.

Глава региона отметил, что 70% доходной базы бюджета составляет налог на прибыль. Он существенно зависит от ценовой конъюнктуры на нефть и курса рубля по отношению к доллару. Весной 2020 года была ситуация, когда цена на нефть на бирже была отрицательной, то есть продавец нефти был готов заплатить покупателю, лишь бы он её забрал. И нынешняя стабилизация цен на нефть — не повод для самоуспокоения.

Как отмечают аналитики «Агентства политических и экономических коммуникаций», Тю­мен­ская об­ласть не толь­ко мо­жет пре­одо­леть нега­тив­ные тен­ден­ции на неф­тя­ном рын­ке, но и спо­соб­на за­явить о себе как о цен­тре несы­рье­во­го ро­ста в нефтехимической промышленности, агропромышленном комплексе, туризме, а также в «цифре».

«По дан­ным Ин­сти­ту­та ис­сле­до­ва­ний раз­ви­ва­ю­щих­ся рын­ков биз­нес-шко­лы «Скол­ко­во» «Циф­ро­вая жизнь рос­сий­ских ре­ги­о­нов — 2020», Тю­мень от­но­сит­ся к го­ро­дам — ли­де­рам циф­ро­ви­за­ции, на­ря­ду с Моск­вой, Санкт-Пе­тер­бур­гом, Ка­за­нью и Ка­лу­гой. Пан­де­мия коро­на­ви­ру­са в 2020 году уси­ли­ла за­прос на внед­ре­ние IT-ин­стру­мен­тов, в 2021-м Тюмень про­дол­жит раз­ви­вать это на­прав­ле­ние», — считают аналитики АПЭК.