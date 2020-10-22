Тюмень, , 20:57 — REGNUM Депутаты Тюменской областной думы пролонгировали налоговые каникулы до 2024 года. Они касаются впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и патент-систему, сообщается в материалах к заседанию регионального парламента.

Налоговые каникулы, или нулевая налоговая ставка в отношении вышеуказанных категорий налогоплательщиков установлена в Тюменской области до 1 января 2021 года. Послабление для начинающих предпринимателей будет действовать ещё три года.

На заседании Тюменской областной думы 22 октября отмечалось, что в регионе зарегистрировано около 35 тысяч предпринимателей. Из них налоговыми каникулами воспользовались лишь 620, то есть выпадающие доходы для регионального бюджета будут незначительными.