Тюмень, 28 мая 2020, 00:23 — REGNUM Тюменская область, по данным Минтруда России, вошла в число регионов, в которых отмечается наибольший рост числа безработных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании о состоянии рынка труда.
Отметим, что по данным полпредства Уральского федерального округа, безработица в Тюменской области продолжает расти и в мае. Если 1 апреля 2020 в региональных центрах занятости в качестве безработных были зарегистрированы 4 957 человек, то к 22 мая — уже 23 665 человек. Причём 80,4% безработных, поставленных в Тюменской области на учёт, регистрировались дистанционно.
По словам директора департамента труда и занятости Тюменской области Надежды Мазуркевич, прирост зарегистрированных безработных в 2−3 раза — это общероссийский тренд.
Директор департамента труда и занятости Тюменской области отметила, что 60% вставших на учёт как безработные в последние два месяца, либо давно не состояли в официальных трудовых отношениях, либо впервые ищут работу.