Тюмень, , 00:23 — REGNUM Тюменская область, по данным Минтруда России, вошла в число регионов, в которых отмечается наибольший рост числа безработных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании о состоянии рынка труда.

«Наибольший рост числа безработных с 1 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года отмечается в следующий субъектах: Тюменская область, Калининградская область, Республика Чувашия, Вологодская область, Республика Бурятия. Надо обратить внимание на эти регионы: и руководители этих регионов, разумеется, должны активно поработать», — отметил глава государства.

Отметим, что по данным полпредства Уральского федерального округа, безработица в Тюменской области продолжает расти и в мае. Если 1 апреля 2020 в региональных центрах занятости в качестве безработных были зарегистрированы 4 957 человек, то к 22 мая — уже 23 665 человек. Причём 80,4% безработных, поставленных в Тюменской области на учёт, регистрировались дистанционно.

По словам директора департамента труда и занятости Тюменской области Надежды Мазуркевич, прирост зарегистрированных безработных в 2−3 раза — это общероссийский тренд.

«Первый фактор, повлиявший на рост числа безработных — это возможность подать заявление на регистрацию в дистанционной форме. Второй фактор — значительное увеличение размера пособия по безработице с учётом выплат на детей для граждан, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года», — отметила Надежда Мазуркевич в комментарии ГТРК «Регион-Тюмень».

Директор департамента труда и занятости Тюменской области отметила, что 60% вставших на учёт как безработные в последние два месяца, либо давно не состояли в официальных трудовых отношениях, либо впервые ищут работу.