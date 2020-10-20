Тюмень, , 16:17 — REGNUM В Тюменской области с 1 января 2020 года на середину октября зарегистрировано 11 119 самозанятых, из них 804 индивидуальных предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В этом году Тюменская область присоединилась к пилотному проекту по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». К нему могут присоединиться физические лица и индивидуальные предприниматели, которые производят товары или услуги без найма сотрудников и получают доход от своей деятельности в размере до 2,4 млн рублей в год.

«Если посмотреть на итоги работы отчётного периода, да, сегодня большое количество людей вышло из тени. Люди реализовали себя как самозанятые и у них появилась возможность делать пенсионные накопления, получать трудовой стаж, что важно в жизни каждого человека», — прокомментировал результаты самозанятости в регионе депутат Тюменской областной думы Артём Зайцев.

Он отметил, что в сложной экономической ситуации пандемии коронавирусной инфекции в Тюменской области проект заработал.

«С учётом той динамики, которая есть, достаточно большое количество людей поверили в проект, реализовали закон на себе и уже работают на легальных условиях», — подытожил парламентарий.