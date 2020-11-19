Тюмень, , 14:26 — REGNUM Тюменская область вошла в пятёрку самых популярных курортов для оздоровительного отдыха на термальных и минеральных водах на новогодние праздники 2020−2021 годов по данным Tvil.ru.

Рейтинг составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 10 января 2021 года.

Для сравнения приводится средняя стоимость проживания на популярных в новогодние каникулы курортах России. Отдых в Пятигорске обойдётся в 3112 рублей за 4,5 ночи; в Кисловодске — 2431 рубль за четыре ночи; в Тюмени — 1600 рублей за три ночи; в Железноводске — 2000 рублей за восемь ночей; в Архызе — 4275 рублей за 10 ночей.

Напомним, в этом году в Тюмени торжественно открыли российский термальный сезон. В регионе развёртывается масштабная организация термальных санаториев и баз отдыха от двух до четырёх звёзд.

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