Тюмень, 2 декабря 2020, 01:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин усомнился в достоверности отчётных цифр о средних зарплатах тюменцев, которые ему доложил губернатор Тюменской области Александр Моор. Это следует из стенограммы их встречи в Тобольске, которую опубликовала пресс-служба Кремля 2 декабря.
Следите за развитием событий в трансляции: «Путин в Тобольске: рабочий день президента РФ 1 декабря – трансляция»
Александр Моор отчитался, что реальная численная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев, выросла у тюменцев на 1% к аналогичному периоду прошлого года.
Отметим, что согласно отчёту Тюменьстата, показывает рост номинальной средней заработной платы тюменцев за январь-сентябрь 2020 года ровно на 1% и глава региона не лукавил, а цитировал статистиков. Динамика денежных доходов за январь-сентябрь 2020 года отрицательная и составляет 98%. Причём номинальная заработная плата тюменцев за указанный период составляет 49 078 тыс. рублей, а доходы населения в среднем — 30 518 тыс. рублей.