Тюмень, , 01:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин усомнился в достоверности отчётных цифр о средних зарплатах тюменцев, которые ему доложил губернатор Тюменской области Александр Моор. Это следует из стенограммы их встречи в Тобольске, которую опубликовала пресс-служба Кремля 2 декабря.

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Александр Моор отчитался, что реальная численная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев, выросла у тюменцев на 1% к аналогичному периоду прошлого года.

В.Путин: Не могу согласиться. Это не реальная, по-моему, это номинальная.

А.Моор: Это реальная, по статистике.

В.Путин: А реальные располагаемые доходы населения?

А.Моор: А вот реальные располагаемые чуть ниже, ниже 100 процентов. Это совершенно точно. Здесь по зарплате, а реальные располагаемые доходы ниже…»

В.Путин: Это номинальная начисленная заработная плата.

А.Моор: Но доходы, абсолютно верно, 98%

Отметим, что согласно отчёту Тюменьстата, показывает рост номинальной средней заработной платы тюменцев за январь-сентябрь 2020 года ровно на 1% и глава региона не лукавил, а цитировал статистиков. Динамика денежных доходов за январь-сентябрь 2020 года отрицательная и составляет 98%. Причём номинальная заработная плата тюменцев за указанный период составляет 49 078 тыс. рублей, а доходы населения в среднем — 30 518 тыс. рублей.