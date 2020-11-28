Тюмень, , 21:11 — REGNUM В Тюменской области принят дефицитный бюджет на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы. Причиной снижения прогноза доходов стало падение спроса и цен на нефть, пояснил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Доходы бюджета Тюменской области в 2021 году составят 147,5 млрд рублей, расходы — 179,5, дефицит — 32 млрд рублей. Планируется, что финансовый разрыв будет покрываться в том числе и коммерческими кредитами.

В региональный бюджет заложены все социальные гарантии и обязательства, а также денежные средства на исполнение национальных проектов.

«Всегда в последние годы мы входили в финансовый год с одними цифрами, потом, в процессе исполнения проводилась корректировка в сторону их увеличения. Надеюсь, что предстоящий период тоже позволит это сделать. Когда мы выйдем из периода пандемии, у нас появится возможность пересмотреть бюджет», — прокомментировал бюджет 2021 года депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин.

Однако доходы региона в октябре 2020 года изменились в сторону уменьшения с 162,8 млрд рублей до 151 млрд рублей, расходы выросли с 230,4 млрд рублей до 242,36 млрд рублей, дефицит — с 67,6 млрд рублей до 91,3 млрд рублей.

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