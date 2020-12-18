Тюмень, 18 декабря 2020, 05:56 — REGNUM В Тюменской области проводится прокурорская проверка жалобы фермеров Абатского района на отсутствие забойного цеха, который обещали им поставить ещё год назад. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Подворный забой скота крестьянским хозяйствам запрещён, но в Абатском районе отсутствует пункт промышленного забоя. Скот на забой приходится возить за сто километров. Фермерам проще отказаться от занятий животноводством, чем соблюдать все нормы Таможенного союза. .
Прокуратура Тюменской области проверит данную информацию. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.