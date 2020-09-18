Тюмень, , 19:14 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году на различные государственные жилищные программы выделено около пяти миллиардов рублей. Деньги на улучшения жилищных условий получают молодые семьи, работники бюджетных организаций, переселенцы из аварийного жилья, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

В регионе немалые средства выделяются на инженерную подготовку земельных участков под индивидуальную жилищную застройку (ИЖС). Кроме того, пандемия коронавируса подстегнула спрос на загородную недвижимость в регионе.

Для выбора разных форматов ИЖС в микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени возводят выставочный комплекс загородной недвижимости.

«Цель данного экспоцентра — наглядно представить надёжные строительные решения, подходящие для нашего региона», — пояснил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.

Отмечается, что за восемь месяцев 2020 года 32% от общего ввода жилья в Тюменской области составило индивидуальное жилищное строительство.