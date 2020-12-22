Тюмень, , 11:09 — REGNUM В Тюменской области назрела необходимость в адресной социальной помощи. Об этом заявил в послании депутатам регионального парламента губернатор Александр Моор 222 декабря 2020 года.

«Мы больше не можем заливать деньгами какие бы то ни было проблемы. Мы уже давно говорим о необходимости внедрения во всю нашу социальную политику принципов адресности и нуждаемости. Разумная экономность не в том, чтобы скряжничать, а в том, чтобы дать точно необходимое и точно вовремя. Дойти до каждого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, предложить подходящую именно ему программу действий», — заявил Александр Моор.

Он напомнил, что бюджет региона на 2021 год принят с дефицитом в 32 млрд рублей, для покрытия которого области придётся брать банковские кредиты.

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