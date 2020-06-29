Александр Лукашенко в минувшую пятницу посетил город Солигорск, где находится знаменитый, построенный при СССР горно-обогатительный комбинат (ОАО «Беларуськалий»). В тот же день, 26 июня, состоялось закрытое совещание с «активом Минской области» — чиновниками и силовиками не только этого региона, но и прибывшими в свите белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Выступление проходило за закрытыми дверями. Его фрагменты государственное телевидение выдало в эфир лишь в выходные. Было из-за чего: Лукашенко наговорил много скандального. Причём не только на тему белорусских реалий (точнее, своего субъективного их восприятия). Белорусский лидер много времени посвятил России и политике, проводимой Владимиром Путиным.

Трудно поверить в аналог подобного выступления российского лидера перед элитой Вологодской или Костромской областей. С обидами на, например, Монголию и её руководство, с демонстрацией карт Московского княжества и призывами крепить независимость Российской Федерации. Однако для Белоруссии такие спичи Лукашенко стали столь же регулярными и вполне обыденными, как «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-24» или «Итоги недели» на НТВ с Ирадой Зейналовой.

Ввиду полной деградации журналистики в Белоруссии и неприемлемо низкого качества продукции государственных СМИ, выступления Лукашенко стали замечательным образчиком воплощения формулы «три в одном»: новости, экспертиза и шоу. Причём шоу часто переходит в откровенное шутовство и кликушество, с выдачей конфиденциальной информации и откровенными угрозами — вплоть до перспектив массовых расстрелов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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В ходе очередного пятничного выступления перед бюрократией области Лукашенко рассказал о ходе президентской кампании, в которой он участвует шестой раз. Первые выборы президента Белоруссии состоялись в 1994 году, и с тех пор высший государственный пост бессменно занимает один человек.

Лукашенко признался: по его распоряжению за решётку был брошен популярный блогер Сергей Тихановский, официально зарегистрированный Центризбиркомом главой избирательного штаба своей супруги Светланы Тихановской. Белорусский лидер заявил: «Но главное ведь, что не понимают люди: идёт спокойное расшатывание обстановки».

«Да, я им дал сигнал с Тихановским», — прямо сказал Лукашенко.

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Пропагандисты привели такие слова Лукашенко на фоне видеозаписи скандальной провокации против Тихановского: «Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления. Идёт наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то садится в кресло власти «пробелорусский» — да ладно уже с этим «майданом». Через «майдан», беспорядки, волокита — вплоть до обращения к иностранному государству. Или вы это исключаете? А я — нет. Я думать должен по максимуму».

Говоря о других участниках президентской кампании, Лукашенко пытался имитировать трудности с произношением фамилии своего основного конкурента, также отправленного по его указанию за решётку. Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико сейчас находится в сизо КГБ вместе с главой своего избирательного штаба — сыном Эдуардом Бабарико.

Белгазпромбанк Виктор Бабарико

«Выборы будут очень интересными, а после выборов — будет еще интереснее. Это я вам обещаю», — заверил Лукашенко.

Он также сообщил: «Я не могу породить олигархат в стране».

Разговоры про «олигархат» — излюбленная тема Лукашенко, его агентуры в Москве и гастролирующих по России «батькиных экспертов». Белорусский лидер уже заявлял, что альтернативных кандидатов в президенты Белоруссии якобы спонсируют мифические «российские олигархи». Доказательств, как обычно, никаких не привёл, в связи с чем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поставил вопрос так: либо Лукашенко подтвердит свои слова, либо белорусского политика будут считать, цензурно выражаясь, распространителем фейков.

Лукашенко испытывает дефицит позитивной повестки. Экономика Белоруссии падает, растут только безработица, нищета и социальное недовольство. Из соседних стран социально-экономическая ситуация хуже только на Украине.

Не располагая достаточным количеством предвыборных пряников, белорусский лидер вовсю эксплуатирует жупелы внешних и внутренних угроз. Он позиционирует себя спасителем Белоруссии и её народа от прошлых и будущих бедствий. Обещает после окончания президентской кампании провести местный референдум по будущему экологически вредного производства аккумуляторов в Бресте, принять новые правила приёма в вузы и сделать много чего ещё — потом, после формального продления своего правления ещё на пятилетку.

Перспектива раздела территории Белоруссии

Переняв многое из идейного багажа местных националистов, Лукашенко проводит «белорусизацию» и вполне ясно высказывает своё отношение к России. В начале месяца, 4 июня, он уже рассказывал новому составу правительства о том, как в 1939 году некие «нацмены» боролись за Белоруссию в виде «полосочки» на границе с Российской империей.

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Некоторым тогда показалось, что Лукашенко допустил эмоциональную оговорку. Ведь даже школьникам известно, что в 1939 году уже был СССР, в состав которого входила Белорусская Советская Социалистическая Республика. Однако на совещании 26 июня Лукашенко снова поднял эту тему. Причём не экспромтом, хорошо подготовившись. Он попросил вывести на экран слайды, на которых была обозначена территория созданной большевиками «Советской Социалистической Республики Белоруссия» (впоследствии переименована в БССР).

«Сейчас ребята мне выведут: 1921 год, Рижский мирный договор, — сказал Лукашенко, указывая на экран. — Это наши «нацмены» с 1921 года воевали за «незалежную Беларусь».

Слайд был показан в воскресной программе «Главный эфир» первого канала государственной «Белтелерадиокомпании». Лукашенко прокомментировал: «Вот что нам осталось в 1921 году… Всё остальное разменяли и отдали Западу, Польше, что-то там на востоке было у России… Вот, смотрите — в 1939 году под Минском шла граница… Если бы не… Сталин не присоединил в 1939 году Западную Беларусь… Мы жили бы вот здесь…»

Карта Белорусской ССР и Западной Белоруссии

Судя по показанному пропагандистами сюжету с комментарием Лукашенко, его речь нарезали по секундам, чтобы придать ей связность и не вызывать большого скандала заявлениями, не предназначенными для широкой публики (тем более — для учёных и правительств соседних стран). В таком виде речь руководителя республики выглядела как откровенный фейк, причём весьма топорно сработанный.

Белоруссия граничит с Россией, Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Ни одна из них официально или даже намёком не озвучивала территориальные претензии к официальному Минску. В самой Белоруссии тоже нет ни одной политической партии (всего таковых зарегистрировано 15), которая ратовала бы за раздел постсоветской республики по границам 1921 или 1939 года, или по каким-либо ещё границам с передачей белорусских земель в состав какого-либо из пяти соседних государств или пресловутому «Западу».

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Факт в том, что Лукашенко с трибуны заявил о возможности территориального раздела современной Белоруссии. При этом он также заявил о своём нежелании видеть реализацию такого раздела, что нисколько не снижает важность поставленного им вопроса.

Правоохранительные органы Белоруссии в сложившейся ситуации просто обязаны дать соответствующие разъяснения. Если первое лицо утверждает, что столь серьёзная опасность реально существует, то возможно также возбуждение уголовного дела. Возбуждению дела обычно предшествует проверка фактов и оснований. Возможна весьма забавная ситуация, если в ходе такой процедуры будет установлено, что главный в стране чиновник — фейкомёт.

«Не бережешь ты себя, Александр Григорьевич, всё о России думаешь»

«Россия оказалась втянутой во все войны и конфликты», — поведал Лукашенко на солигорском собрании 26 июня.

President.gov.by Александр Лукашенко в Солигорске

По его словам, в России бушует «политическая пандемия» — «обнуление», «новая Конституция». И на этом фоне «единственный союзник, который остался у России, — Белоруссия».

«Если раньше Россия имела манёвр на западном направлении — какой манёвр? Украина, Прибалтика. Сейчас этого нет. Латвия, Литва, Эстония считают Россию злейшими врагами. Они в НАТО. Поляки в НАТО. По всему периметру. Украина — ещё хуже — идёт война. У России осталось вот это единственное окно, чтобы сотрудничать с Европой. Добавился ещё и Китай. С одной стороны, это наша выгода, это наше счастье. С другой стороны — мы сейчас на изломе, на разрыв», — поделился белорусский лидер своими геополитическими соображениями.

«Нас рвут в Евросоюзе, — уточнил Лукашенко. — На нас обратили внимание, как я уже мягко сказал, американцы. И Россия: она в страшном сне не может себе представить, что нет у неё больше этого союзника».

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«В этом плане я понимаю руководство России, — продолжил Лукашенко. — Но я им всегда говорю: «Знаете, вы добром должны белорусов к себе звать». И когда уже искрить очень начинает, на переговорах, уже в более широком кругу я говорю: «Мы выстоим! Мы, говорю, в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы? Вы подумайте!»

Лукашенко рассказал о приватном разговоре с Владимиром Путиным, во время которого якобы сообщил российскому лидеру: «Я понимаю тебя — ты не можешь Белоруссию потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Белоруссию, ты тоже не можешь».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

По мнению Лукашенко, в Кремле «не хотят потерять Белоруссию экономически, но больше всего — политически», потому что потеря этой постсоветской республики — якобы «сильнейший удар по внутренней политике России». Этот фрагмент выступления белорусского лидера пропагандисты придержали на два дня и смонтировали по секундам, выдав на фоне абстрактного видеоряда.

Из смонтированного «Белтелерадиокомпанией» видеосюжета следовало, что ситуация с официально непризнанной в Белоруссии эпидемией, совпавшей с президентской кампанией 2020 года, обострила вопрос о будущем постсоветской республики как государства. Приведён такой фрагмент выступления Лукашенко: «Не мы главное. Важно, кто будет президент при нынешней конституции. Но не это главное. И не выборы главное. Главное — где мы будем, что будет с нашим клочком земли, где будут жить наши дети. Ну и мы ж еще умирать не собираемся. Вот какой главный вопрос сейчас стоит. Ясно, что этим сейчас воспользовались гигантские страны для того, чтобы переделить мир».

Фактор «дочки» Газпрома

По словам Лукашенко, в Кремле осознали недопустимость «потери Белоруссии». Он поведал: «Последние мои наблюдения, 24 числа я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они всё поняли!»

Речь об ОАО «Белгазпромбанк» — белорусском активе российского Газпрома. В начале мая глава правления этого банка Виктор Бабарико ушёл с должности ради участия в президентских выборах, его инициативная группа была официально зарегистрирована Центризбиркомом. Примерно через месяц экс-банкир, его сын, а также члены правления банка были привлечены к уголовной ответственности за якобы вывод активов за рубеж.

Homoatrox Здание «Белгазпромбанка»

Лукашенко в ходе своего выступления дал понять, что активы «Белгазпромбанка» (третьего по величине активов в Белоруссии) считает не принадлежащими этому банку, его акционерам и вкладчикам. Он также дал понять, что судьба «на нас заработанных денег» зависит от его решения.

«640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили», — поведал руководитель постсоветской республики.

Тем самым он намекнул на перспективу конфискации средств белорусской «дочки» Газпрома и её вкладчиков. С его слов также следовало, что купленные на международных аукционах произведения искусства (картины Марка Шагала и многое другое) могут быть национализированы как приобретённые в ходе криминальной деятельности.

Лукашенко фактически прямо заявил, что банковская тайна в Белоруссии — явление весьма условное. Из его речи следовало, что доверять белорусским банкам (даже филиалам крупных зарубежных банков) — проявление по меньшей мере наивности.

«Когда осуществили выемку в банке, меня поразило: во всех основных ячейках лежали флешки, жесткие диски и горы документов. И когда мне доложили про эти флешки и жесткие диски, я понял, что там огромный пласт информации», — сообщил он.

Вся эта конфиденциальная информация оказалась в руках спецслужб Белоруссии. Нацбанк постсоветской республики назначил своё руководство «Белгазпромбанка», непризнанное Газпромом. Международные аудиторы резко снизили рейтинг этого банка, переживающего разорение после рейдерского захвата.

Так, например, Fitch Ratings поместило рейтинги «Белгазпромбанка» в список Rating Watch (прогноз «негативный»). Эксперты агентства не исключают возможность дефолта и продажи собственником этого номинального актива, который фактически принадлежит бюрократии российского «союзника».

Проявления «коронапсихоза» на фоне пандемии

Лукашенко сообщил, что «три месяца, с ума сходя, переживая» якобы «пытался успокоить» кого-то своими нелепыми заявлениями о том, что «трактор вылечит» от коронавируса. Белорусский лидер подчеркнул: «Я же тоже не идиот. Я понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом».

Он рассказал о содержании состоявшихся 1 февраля 2019 года переговоров наедине с госсекретарём США Майком Помпео. Тогда, по словам белорусского лидера, он задал главе американской дипломатии такой вопрос: «Ну зачем вы открыли фронт против России?»

President.gov.by Александр Лукашенко и Майк Помпео

При этом ситуация в США, по словам Лукашенко, ужасная: массовые беспорядки и погромы после смерти чернокожего Джорджа Флойда не утихают. Там также, сообщил белорусский лидер, «зажали СМИ» и бушует массовая безработица (60 млн человек), «в десятки городов введены вооружённые силы, и только они удерживают от разграбления эти города».

«Здравоохранение у них рухнуло, — поведал Лукашенко. — Люди умирали на улицах».

Судя по комментариям в социальных сетях, уехавшие в США белорусские врачи и другие искатели лучшей жизни обвинили «последнего диктатора Европы» во лжи и безумии. Любопытно, что присутствовавший на «встрече с активом» куратор проекта по созданию белорусской вакцины от коронавируса Александр Косинец (доктор медицинских наук, профессор) всем своим видом давал понять, что заявлениям своего начальника о «рухнувшем» здравоохранении США стоит верить.

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«Конечно, нам Европейский союз напакостил много. Они вводили против нас санкции. Они выстроили забор на восточной границе Польши. Они не хотели с нами разговаривать — и не потому, что мы проводили не ту политику. Нет, они не смогли подчинить Белоруссию своему влиянию», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко сообщил, что в Евросоюзе «поняли свою ошибку», и способствовала этому «война на Украине» — она выступила как «повод, чтобы наладить с нами отношения». Он также отметил: «И наконец-то нас заметили американцы: оказывается, Белоруссия для них тоже важна. И вот приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Белоруссию — это очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное и независимое государство».

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«Я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами: с одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз, и котёл, который нас постоянно подогревает с юга — Украина, воюющая Украина», — сообщил Лукашенко.

Он сообщил, что в ЕС обострились противоречия между Германией и Францией — «старыми, матёрыми европейскими государствами», и между новыми членами ЕС — странами «Вышеградской группы». Видимо, на встрече с провинциальным «активом» бессменный белорусский лидер выдал столько всего интересного, что президентская пресс-служба и официальные СМИ поначалу и вовсе скрывали сам факт такого мероприятия.

Лукашенко знает о своём невысоком рейтинге и даже о своих обидных прозвищах. Судя по продукции госагитпропа, он не может предложить ничего реально стоящего, кроме репрессий и угроз новых репрессий, новых арестов несогласных с его политикой и нового отъёма собственности — даже у крупных зарубежных компаний.

Через месяц выяснится, насколько такая перспектива представляется приемлемой для большинства граждан Белоруссии, для её элит. Выяснится также, чем они готовы пожертвовать при выборе перемен.

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