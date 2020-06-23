Минск, , 19:55 — REGNUM Хранившаяся белорусском ОАО «Белгазпромбанк» конфиденциальная информация клиентов оказалась в руках спецслужб Белоруссии. Об этом 22 июня заявил Александр Лукашенко.

Выступая перед общественностью Бреста, руководитель постсоветской республики пожаловался на присвоенные ему обидные прозвища. Он призвал отказаться от оскорблений и не вступаться за отстранённое Нацбанком Белоруссии руководство «Белгазпромбанка» — дочерней структуры российского Газпрома.

Ушедший в мае с должности главы правления этого банка Виктор Бабарико сейчас находится в следственном изоляторе КГБ Белоруссии. При этом Центризбирком принял сотни тысяч подписей граждан за выдвижение экс-банкира кандидатом в президенты. Лукашенко неоднократно публично оскорблял Бабарико и других своих политических оппонентов.

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На этот раз Лукашенко сказал следующее, как сообщает президентская пресс-служба: «Не надо нас дергать, оскорблять, — предупредил он. — Я пока еще действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. А если хотите разного рода жулье защитить, вы защищайте, но только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего».

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«Меценат, картины привез державе. А на поверку что оказалось? Это их картины. А почему мы их (группу людей. — Прим. президентской пресс-службы) сейчас вынуждены были прихватить? А потому, что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины. Когда мы в банк пошли, знаете, что нашли в ячейках? Деньги — это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева», — сообщил Лукашенко.

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«У них собственности за рубежом — куры не клюют. Они туда уедут, рано или поздно сбегут, а вы-то здесь останетесь. Подумайте над тем, что я сказал», — призвал Лукашенко брестских диссидентов.

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«У вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы они жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плеткой. Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитим (страну. — Прим.)», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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