25 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Жители Минска самоорганизовались и начали решать проблему обеспечения себя водой без властей. Столь неприятный факт стал вторым шоком для управленцев «сильной и процветающей Белоруссии». Первая шокирующая неприятность случилась в начале года, когда «народец» перестал посещать массовые мероприятия и отпускать детей в школы.

Георгий Шкловский, , 20:03 — REGNUM Проблема непригодной для использования в пищу воды стала актуальной для населения столицы Белоруссии 24 июня. Вода в городском водопроводе приобрела запах фекалий и аммиака с хлором. В Минске проживает более 2 миллионов человек (из 9,4 млн населения республики).

Никола Пуссен. Моисей, иссекающий воду из скалы. 1649

Вторые сутки эта проблема решается жителями Минска самостоятельно без участия чиновников, но под наблюдением спецслужб. Второй день в парках и скверах города, где имеются родники и колонки с артезианской водой, выстраиваются очереди из сотен человек с канистрами.

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Чиновники как республиканского, так и местного уровней не могут или не желают объяснить причины, по которым жители Минска остались без пригодной к употреблению воды из городского водопровода. Официально объявлено, что пить воду из крана нельзя.

Некоторые минчане убеждены, что льющаяся из городского водопровода жидкость непригодна даже для мытья полов, тем более посуды. Чиновничья «идеологическая вертикаль» и пропагандисты из государственных СМИ пытаются убедить население в скором решении проблемы, актуальной с 24 июня для жителей трёх районов города Минска.

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Очередь за водой в Минске © ИА REGNUM

Ввиду отсутствия официальных и достоверных разъяснений причин чрезвычайной ситуации (режим которой в Минске не вводится), «сарафанное радио» выдвигает самые разные версии. Самые популярные — «переборщили с химией на водоканале» и «произошёл выброс на минской ТЭЦ».

Представители пропагандистского пула «батькиных экспертов» попытались вбросить идею о диверсии — по аналогии с фейком 2006 года. Тогда председатель КГБ Белоруссии Степан Сухоренко рассказывал о разоблачении группы грузинских злодеев, которые якобы хотели испортить финал президентской кампании заражением минского водопровода трупным ядом из дохлых крыс.

Ремейк фейка с «крысами Сухаренко» накануне нынешней президентской кампании явно не удался. Граждане в очередях по 200 и более человек выстаивают по два часа и более, обсуждая не мифических диверсантов, а проедающих их налоги чиновников. За всем этим на небольшом отдалении пристально наблюдают сотрудники спецслужб — «люди в штатском».

Наблюдающие за гражданами «товарищи» переговариваются между собой и по сотовым телефонам. Минчане считают, что это либо сотрудники КГБ, либо те же самые «люди в штатском» из МВД, которые похищают людей на мирных акциях протеста в центре города и увозят в неизвестном направлении на машинах без номеров.

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На досках объявлений в подъездах минских многоэтажек встречаются распечатки с информацией о ситуации с водоснабжением, а также советами по поиску пригодной в пищу воды. Во дворах некоторых домов отмечены случаи раздачи воды соседям и прохожим от граждан, которые специально выезжают на дачи с большими канистрами для забора чистой воды.

Тема воды с 24 июня стала для многих минчан более актуальной, чем новости президентской кампании, и даже чем рост цен и безработицы. Александр Лукашенко никак не комментирует происходящее, предпочитая генерировать домыслы о всё новых врагах, мешающих ему продолжать править (бессменно с 1994 года).

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Очередь за водой в Минске © ИА REGNUM

К вечеру 25 июня стало известно, что правительство мобилизовало водовозы из провинции на доставку воды в Минск. МЧС и жилищно-коммунальные службы начали откачку загрязнённой непонятно чем воды из городского водопровода.

Минобороны Белоруссии проинформировало: «В настоящий момент задействовано 11 автомобильных цистерн, которые обеспечивают подвоз более 150 тонн питьевой воды в сутки жителям Фрунзенского, Московского и Октябрьского районов».

Жители трёх указанных районов столицы постсоветской республики сильнее всего пострадали от острого дефицита воды. Мингорисполком пообещал пересчитать оплату коммунальных услуг и вычесть стоимость услуг по водоснабжению.

Однако это мало утешает семьи бедняков с детьми, которые не могут позволить себе покупать бутилированную воду. В связи с установившейся погодой актуальна также проблема соблюдения элементарных правил гигиены. Минчане пишут в соцсетях, что при попадании на кожу вода из водопровода вызывает жжение. Минздрав подтверждает небезопасность того, что находится в городском водопроводе.

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Чиновники сообщили, что не допустят роста цен на бутилированную воду. По оценкам менеджеров торговых сетей, спрос на таковую со вчерашнего дня побил все рекорды. Продажи обычной питьевой воды в отдельных магазинах выросли в 10−20 раз.

Пока не ясно, когда бюрократия сможет решить проблему восстановления водоснабжения Минска нормальной питьевой водой. Граждане ждут разъяснений властей о причинах произошедшего. Они желают знать, что и кем делается для исправления ситуации здесь и сейчас. Вместо этого они слышат некие туманные заверения.

Судя по сообщениям в социальных сетях и на форумах популярных сайтов, большинство интересует не столько наказание виновных, сколько причины произошедшего и реальная степень опасности той воды, которая сейчас течёт из крана в обычной минской квартире.

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Объявление у подъезда © ИА REGNUM

Не менее значимый успех самоорганизации и решения своих проблем без участия бюрократии (и даже вопреки ей) граждане Белоруссии продемонстрировали весной. Тогда под бравурные заявления Лукашенко об отсутствии пандемии, при демонстративно открытых кинотеатрах и даже истеричных обидах на правительство России за закрытие границ с Белоруссией, граждане республики продемонстрировали успехи в решении своих проблем самостоятельно.

Белорусы сами шили маски, которых официально было полно в аптеках, а фактически не было даже для медработников. По «сарафанному радио» расходились рецепты антисептических растворов и элементарных правил социального дистанцирования. Очень быстро опустели рестораны, театры, клубы, и мобилизовать население на массовые официозные мероприятия нельзя было никакими обещаниями или угрозами. Парад на День Победы 9 Мая в Минске стал самым малочисленным за всю историю проведения таких мероприятий.

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Граждане Белоруссии тем самым дали понять, что «коронапсихоз» их номинальной элиты — проблема этой самой элиты, что настало время ротации элит. Сей неприятный факт стал вторым с начала года сильным ударом по репутации Лукашенко и его окружения.

Выяснилось, что белорусы ничем не хуже бельгийцев и других европейцев, способных самостоятельно решать серьёзные проблемы в отсутствие правительства. Фактически нынешняя элита Белоруссии завалила второй экзамен и рискует не сдать августовскую сессию.

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