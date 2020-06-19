Минск, , 17:45 — REGNUM Российский Газпром не признаёт новое руководство своего белорусского актива — ОАО «Белгазпромбанк», назначенное властями Белоруссии. Об этом сегодня, 19 июня завила Надежда Ермакова, назначенная Нацбанком Белоруссии руководителем администрации банка.

ОАО «Белгазпромбанк» является дочерней структурой российского Газпрома. В акциях банка по 49,818% акций принадлежит ПАО «Газпром» и АО «Газпромбанк», ещё 0,266% — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (также белорусская «дочка» Газпрома) и 0,097% — госкомитету по имуществу Белоруссии. С 15 июня Нацбанк ввёл своё управление «Белгазпромбанком».

"Акционеры отказываются от совместной деятельности с временной администрацией. Официальных претензий к работе временной администрации не высказано», — заявила Ермакова.

Её слова приводят информагентства «Интерфакс-Запад», «БелаПАН» и другие. Каждое из них утверждает, что Ермакова сообщила эту информацию в комментарии им.

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По словам Ермаковой, назначенная властями постсоветской республики в обход Газпрома временная администрация будет работать до тех пор, пока в российском холдинге не сформируют новое правление «Белгазпромбанка». При этом, отметила она, из отстранённого Нацбанком Белоруссии прежнего правления «могут работать только три человека».

Напомним, власти Белоруссии обвиняют экс-главу правления «Белгазпромбанка» — брошенного в сизо КГБ и признанного политзаключённым Виктора Бабарико, а также около 20 отстранённых и бывших менеджеров этого банка в тяжких и особо тяжких преступлениях, включая покушение на «национальную безопасность Республики Беларусь».

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Ермакова прокомментировала заявление Газпрома по незаконности действий властей постсоветской республики в отношении «Белгазпромбанка», отметив: «Законодательство не нарушено».

Комментируя перспективу смены собственников ОАО «Белгазпромбанк», Ермакова заявила: «Это вопрос акционеров».

Ермакова подтвердила отток клиентской базы «Белгазпромбанка», заметив при этом: «Проблем с ликвидностью нет благодаря участию Национального банка Белоруссии и банковской системы в целом».

Оценивая перспективу банкротства «Белгазпромбанка», Ермакова сообщила: «Временная администрация не видит такой угрозы. Активы и пассивы банка соответствуют необходимым показателям».

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