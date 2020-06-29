Минск, , 13:24 — REGNUM

Белоруссия вовсе не является «единственным союзником России», хотя именно она — наиболее близкая нам страна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 июня, комментируя высказывания Александра Лукашенко. Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что в сложившейся геополитической обстановке Белоруссия остаётся «единственным союзником России».

«Александр Григорьевич набивает себе цену, но делает это неуклюже. Что значит «Белоруссия — единственный союзник России»? Если говорить о пространстве бывшего СССР, то есть и другие члены ОДКБ и ЕАЭС — Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Если же посмотреть на мир в целом, то и здесь Россия далеко не одинока.

Да, Белоруссия — наиболее близкая нам страна. Да, во внешней политике мы почти всегда можем на неё прочно опереться. Эта поддержка дорогого стоит, и с этой точки зрения для России более важно иметь в лице Белоруссии верного внешнеполитического союзника, нежели объединиться с ней в одно государство.

С другой стороны, в контексте объединительных инициатив между Россией и Белоруссией в последнее время возникло слишком много неприязни. Не стоит ли нам остановиться? Сегодня весь комплекс обсуждений и действий, связанных с созданием Союзного государства, приносит, по-моему, отношениям наших народов больше вреда, чем пользы.

Почему так? Одно из объяснений вижу в том, что сегодня задачи российско-белорусской интеграции с нашей стороны диктует российский капитал, а он всё ещё далёк от понимания интересов исторического российского государства. Его схема, на первый взгляд, очевидна: сначала Белоруссия выражает согласие на делегирование части своего суверенитета, потом Россия подтверждает готовность экономически поддерживать Белоруссию. Некоторые в данной связи даже приводят в пример отношения внутри ЕС между Германией и странами типа Словении.

Не всё, однако, так просто даже для нас и тем более — для Минска. Строить с нами союз «по-немецки» Белоруссия явно не хочет.