3 июня 2020 | Время чтения 13 мин

Сергей Артёменко, , 09:34 — REGNUM Президентская кампания 2020 года всё больше превращается в фарс как по форме, так и по содержанию. Спарринг-партнёры Александра Лукашенко пытаются отдать ему свои ещё не полученные голоса, а сам бессменный правитель перешёл к массовым репрессиям и ждёт, пока ему напишут послание к белорусскому народу — по совместительству предвыборную программу.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Президентское послание к белорусскому народу и парламенту планировалось как воодушевляющий программный документ, в котором были бы видны успехи и враги, мешающие ещё большим успехам. Однако даже самые искушённые мастера пера не смогли составить текст, в котором провалы внутренней и внешней политики выглядели бы как успехи.

Особенностью президентской кампании 2020 может стать совмещение голосования за кандидата в президенты с референдумом. Конституция в новой редакции почти готова. Измученному тиранией среднестатистическому гражданину будет предложено обратить внимание на перераспределение полномочий от президента к разным ветвям власти. Возврат к парламентской и уж тем более к советской (1919−1994 годы) республике не предусмотрен.

Ещё одна «новелла» возможного референдума — голосование за отмену смертной казни, которую одним махом можно прописать в новой реакции Основного закона. Учитывая давнее состояние правоохранительных органов и судебной системы, общество готово проголосовать за отмену исключительной меры наказания. Впрочем, и ранее ничто не мешало Лукашенко (кроме его личностных качеств) прекратить расстрелы через различные механизмы — вплоть до пресловутого моратория.

Референдум призван привлечь пресловутый электорат на избирательные участки. За почти четверть века явку научились рисовать какую угодно, особенно по досрочному голосованию. Однако в нынешнем году, учитывая невероятные успехи в области самоорганизации общества в условиях пандемии (во многом в пику нелепо бравирующим властям), на досрочное голосование полностью положиться нельзя.

Студенты ещё не соберутся, а бюджетники уже разъедутся по дачам (море в этом году во всех смыслах малодоступно). Остаётся всячески стимулировать добровольную явку. Референдум станет эдакой морковкой перед мордочкой замученного ослика.

Послание — формальная процедура, к которой давно относятся как к спектаклю, где импровизация позволена лишь главному актёру. Все остальные подыгрывают. Лучшая роль на подтанцовке в прошлом году досталась продолжающей изображать из себя оппозиционершу Анне Конопацкой, без которой было бы затруднительно провернуть очередную провокацию против российского посла — специального представителя президента России в Белоруссии Михаила Бабича.

Несмотря на специфические услуги, Канопацкая не заслужила места в новом составе «стерильной палаты» представителей Национального собрания, которую некоторые называют нижней палатой как бы парламента («машины для голосования»). Зато экс-«палаточнице» позволили попробовать себя в президентской кампании под №10.

Всего через регистрацию Центризбиркома прошли 15 инициативных групп. Мало кто сомневается, что регистрацию пройдут более пяти кандидатов. Для размывания протестного электората этого достаточно.

За минувший год претерпел изменения внутренний контекст. Российский посол теперь совсем другой — как в старые добрые времена «суриковщины». Западные послы весьма осторожны. Многие из них находятся на крючке у спецслужб и панически боятся высылки, что вне зависимости от ссылок на «последнего диктатора Европы» ставит крест на их дипломатической карьере. На этом умело играет глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По факту сейчас в Белоруссии пророссийского кандидата нет. Ему неоткуда было взяться, учитывая специфику отношения Москвы к белорусскому направлению.

Пресловутого единого кандидата от прозападной русофобской оппозиции тоже нет. Карикатурные «праймериз» оставались вещью в себе и закончились скандальным фиаско.

Центризбирком назначен Лукашенко из старых проверенных кадров, полностью ему подконтрольных. Механизм был проверен во время ноябрьской парламентской кампании. Его номинальный председатель Лидия Ермошина руководствуется, как и ранее, не Конституцией и Избирательным кодексом, а велениями своего шефа.

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Как и ранее, Лукашенко разыгрывает отработанный спецслужбами сценарий с полным набором номинальных персонажей, включая самого модного — блогера-правдоруба. Главная опасность, которая исходит для любого тирана в подобных играх, — выход марионеток из-под контроля. Председатель КГБ Валерий Вакульчик во время доклада 1 июня заверил: всё идёт по плану.

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Нынешняя президентская кампания фактически стартовала в 2018 году — тогда появились первые заявления оппозиционеров о намерении баллотироваться, а спецслужбы запустили механизмы обеспечения нужного хозяину результата. К началу 2020 года стало ясно, что «старая» прозападная оппозиция скоропостижно скончалась, а взращённой кураторами «новой конструктивной» ещё только предстоит пройти обкатку.

Процесс ввода в политикум новых фигур со стороны сопровождается яркими дебютами «непроституток» второго плана. Согласно сценарию, три из них отстрелялись до конца месяца мая.

26 мая на пресс-конференции в Минске председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что отказывается от продолжения участвовать в президентской кампании. Он призвал голосовать за Александра Лукашенко, который якобы «единственный гарант единства страны», а оставшиеся 13 «все выступают за слом страны».

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Видимо, милиционер, обвиняющийся в похищениях и пытках людей, совсем не боится привлечения к ответственности. В состоявшемся европейском правовом государстве мастер перманентного макияжа и татуировки Александр Таболич или фермер Юрий Ганцевич непременно привлекли бы Гайдукевича к суду по уголовному процессу с разорительными суммами в исках.

Об уровне правовой культуры белорусских милиционеров и партийных лидеров говорит также заявление Гайдукевича о намерении передать Лукашенко свою предвыборную программу и якобы 30 тысяч собранных подписей за своё выдвижение кандидатом в президенты. Пользователи социальных сетей стали тиражировать скриншот с письменным обещанием Олега Гайдукевича не снимать свою кандидатуру в ходе нынешней кампании, как это делал ранее Сергей Гайдукевич — теперь уже почётный председатель ЛДПБ, оказывавший Лукашенко подобные услуги ранее. Высмеивание семейных традиций Гайдукевичей продолжается в соцсетях, подписавшиеся за Гайдукевича-младшего выглядят обманутыми дольщиками.

29 мая в Гродно состоялся выход второй «непроститутки» — пожалуй, самый скандальный и неожиданно сильно ударивший по реноме Лукашенко. В тот день был арестован официально зарегистрированный ЦИК руководитель избирательного штаба Светланы Тихановской — её муж, популярный блогер Сергей Тихановский.

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Руководитель МЦГИ «Наш дом» Ольга Карач не сомневается, что «проститутка Елена Кузьмина», хватавшая Тихановского за руки и вызвавшая милицию из-за отказа блогера с ней общаться, появится на суде. Кузьмина специально приехала в Гродно из Минска, и оттуда же прибыла группа спецназа для захвата блогера.

В отношении руководителя избирательного штаба участника президентской кампании заведено уголовное дело. Потерпевшим числится гродненский участковый инспектор Владимир Козловский, который после безуспешной попытки схватить Тихановского изображал мучения на асфальте в традициях футбольных матчей. Оказывает ли Кузьмина сейчас услуги МВД, МИД или другим заинтересованным — неизвестно.

Многие обратили внимание на то, что бессменный руководитель республики рассказал о сценарии произошедшего в Гродно за несколько часов до осуществления этого деяния, подпадающего сразу под несколько уголовных статей (разумеется, в состоявшемся правовом государстве). Лживая «Белтелерадиокомпания» попыталась представить выданные в эфир откровения Лукашенко за указание на другой инцидент в другом городе, но как-то совсем неубедительно.

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Итогом этой корявой провокации спецслужб Белоруссии, продемонстрировавшей уровень зрелости как государства в целом, так и профессионализма колхозных продюсеров электоральных процессов, станет упоминание в зарубежных отчётах о президентской кампании 2020 года. Похожий случай был отражён в отчётах о компании 2010 года — тогда кадровые сотрудники спецслужб Белоруссии, даже не дожидаясь закрытия избирательных участков, с применением спецсредств напали в центре Минска на мирно шествующих граждан и жестоко избили кандидата в президенты Владимира Некляева.

31 мая на официозные подмостки вышла ещё одна «непроститутка», окончательно пробившая дно. Провинциальный исследователь неоднозначных древностей и «истории белорусской государственности» Игорь Марзалюк выплеснул ушат холуйского непотребства на Сергея Тихановского и ещё одного участника как бы электорального процесса Валерия Цепкало.

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Марзалюку померещился «иностранный «обком», якобы отдавший «отмашку» мифический «хозяин», бой чьих-то «курантов» и тому подобное. Рублеными фразами он рассказал о своей сверхъестественной способности проникать в мысли другого человека.

«Мечтает, по сути, не о победе на выборах, а о конституционном перевороте. При помощи разъяренной толпы, напалма и кирпича», — поделился своими сверхценными безапелляционными констатациями профессор Могилёвского государственного университета.

Откуда всё это появилось в голове «непроститутки» (почему именно напалм, например) — совершенно не понятно. Зато очевидно другое: использовать крупнейшее официальное информагентство Белоруссии для сведения счётов с политическим узником следственного изолятора, прекрасно зная, что арестант по понятным причинам не может ответить, — это за пределами морали и нравственности. Такое явление сегодня называют «днище».

Подобное поведение давно вошло в практику госагитпропа. Например, в декабре 2016 года подобным образом «задавал вопросы» арестованным «пророссийским публицистам» коллега Марзалюка Алексей Дзермант.

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Нынешняя нервозность Лукашенко и его челяди вполне понятна. Бессменное правление с 1994 года, шестой президентский срок — виданное ли дело в современной Европе. Всё это сопровождается потоками жалоб на политические репрессии и разорения бизнесов, просьбами о политическом убежище и введении санкций в отношении «последнего диктатора».

Представители Европарламента и ПА ОБСЕ в конце мая осуждали «репрессии против мирных демонстрантов и активистов гражданского общества» и 2 июня снова осудили репрессивную практику официального Минска. В нынешнем заявлении высказана озабоченность из-за «существенного ухудшения ситуации» в постсоветской республике, прямо сказано о «провокациях» властей и упомянуто о санкциях.

«Мы призываем белорусские власти немедленно освободить всех граждан, которые были несправедливо арестованы, и прекратить эту неприемлемую волну репрессий, — сказано в заявлении. — В случае дальнейших произвольных арестов и ограничений на свободное осуществление белорусскими гражданами своих политических прав мы не видим иного пути, кроме как добиваться пересмотра политики Евросоюза в отношении Белоруссии, включая новые санкции в отношении должностных лиц, ответственных за репрессии».

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Как видно, никакие ссылки окружения Лукашенко на липовых «пророссийских» претендентов на его трон Евросоюз не убедили. Иллюзия реального выборного процесса рушится.

Поэтому всё чаще Лукашенко подкрепляет угрозы журналистам и блогерам конкретными делами — как в случае со скандальной высылкой репортёра Первого канала российского телевидения Алексея Кручинина. К августовскому финалу президентской кампании давление на свободную прессу будет возрастать.

Помимо репрессивной практики, не сможет отказаться Лукашенко и от артикуляции обид на Россию — даже по самым мелким или вовсе надуманным поводам (как в случаях с гречкой, тест-системами, ракетами и прочим). Перехватывая русофобские знамёна у националистической оппозиции, незадачливый правитель так и не стал для неё своим.

Конфликт белорусского «друга и партнёра» с правительством РФ давний и общеизвестный. Михаил Мишустин не так долго пребывает в должности премьер-министра, но уже получил несколько оскорбительных публичных выпадов со стороны Лукашенко.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей поддерживает такую политику. Судя по заявлениям из ЕС и практическим действиям РФ, официальный Минск оказался в очень нехорошей внешнеполитической ситуации. Проблема, похоже, не столько в министре, сколько в его шефе и в целом так называемой белорусской «верхотуре».

Нарастающий коллапс в экономике дополняет картину, негативно сказываясь на социальной сфере и добавляя аргументов критикам Лукашенко. ВВП Белоруссии падает, покупательная способность населения сокращается. Растут тарифы госмонополий ЖКХ и безработица (даже «зарегистрированная»), госдолг и миграция, временно сдерживаемая закрытыми извне границами. Растёт численность обладателей паспортов других стран.

Бездарное руководство целыми отраслями невозможно списать на «коронапсихоз». Из этой же оперы — очередные угрозы применить ручное управление ценами и принудить «купляць беларускае». Эффект от таких мер известен по позднему СССР.

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Вакцину от коронавируса по поручению Лукашенко не создали. Об успехе планировалось публично отчитаться если не во время весеннего послания народу и «палаточникам», то на «Всебелорусском народном собрании» (это невразумительное мероприятие тоже под вопросом). Минздрав вместо этого направил в медучреждения комиссии по проверке «необоснованного перерасхода» тестов и резко сократил показания к отбору мазков. Таким нехитрым способом к августу, как и обещал Лукашенко, планируется отчитаться о победе над COVID-19.

Внутренние и внешние вполне рукотворные проблемы обусловили катастрофически низкий рейтинг Лукашенко. В Белоруссии фактически запрещена независимая социология. С 2012 года, когда Кодекс об административных правонарушениях был дополнен статьёй 9.28 («Незаконное проведение опросов общественного мнения»), проведение исследований и опубликование результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в республике (включая выборы президента), аккредитацию НАН Белоруссии фактически не получила ни одна реально независимая структура.

На днях власти заставили популярные электронные издания прекратить опросы предпочтений читателей. Повод вполне понятен — крайне низкий уровень поддержки Лукашенко. Так, из около 70 тысяч проголосовавших на крупнейшем портале Tut. by за экс-банкира Виктора Бабарико высказалось 55%, а за Александра Лукашенко — 6%. На популярном независимом портале Onliner. by за Бабарико проголосовало 57,74%, а за Лукашенко (не попавшего в тройку лидеров) — всего 3,18%. Белорусские политологи Дмитрий Болкунец, Юрий Баранчик и многие другие уже уделили этим цифрам должное внимание.

Президентские и аффилированные с ними структуры, несомненно, нарисуют любую цифру всенародной любви. Однако эффект таких упражнений может оказаться обратным. Никакие политические или неполитические проститутки выправить ситуацию уже не могут.

Регулярные заверения в непреклонном намерении предотвратить «майдан» в Белоруссии ничего не стоят. В ситуации массового протеста спецслужбы бессильны — об этом говорит вся практика «цветных революций» в дальнем зарубежье и СНГ. Митинг из 60 тысяч человек МВД разогнать не сможет, а 80-тысячное выступление гарантированно возьмёт власть в двухмиллионном Минске. Армия стрелять не будет. Более того: вполне возможен румынский вариант, так как реноме «папы Коли» у силовиков несколько неоднозначное.

Единственным вариантом выхода из кризиса станет компромисс, который достигается в ходе переговоров. Таковые в своём феоде для Лукашенко принципиально неприемлемы. В решении внешнеполитических вопросов он сам выбирает себе переговорщиков рангом не ниже. Исключения возможны для политиков уровня Майка Помпео.

Поэтому, при развития негативного сценария, лучшим подарком судьбы для Лукашенко станет пассивность сограждан. Нагнетание пресловутого «коронапсихоза» может оказаться в разы эффективнее демонстрации репрессивного беспредела.

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