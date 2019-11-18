Минск, , 12:54 — REGNUM Александр Лукашенко 17 ноября в вульгарной форме поставил вопрос о важности для официального Минска союзных отношений с Россией. Телеграм-канал «Трыкатаж» отреагировал публикацией, процитировав белорусского лидера: «На хрена нужен такой союз»? Объясняем на цифрах специально для Лукашенко».

Эмоциональные угрозы Лукашенко отказаться от интеграции, если не решатся вопросы по углеводородам и доступу товаров на российский рынок, базировались на одной цифре: отрицательное сальдо торговли с Россией составляет более 9 млрд долларов в год. На самом деле 9,7 млрд долларов в 2018-м, уточнил канал.

Лукашенко считает, что суть интеграции в получении Белоруссией большего количества российской нефти и газа по дешевой цене. Чтобы Россия открыла шлагбаумы перед легендарными белорусскими креветками, осьминогами и прочей «санкционкой».

"Не будем напоминать главному счетоводу страны, что «больше нефтянки по меньшей цене» — не снизит отрицательного сальдо, — пишет телеграм-канал. — Не будем ему напоминать, что в случае разрыва с РФ ему придется покупать нефть и газ по мировым ценам, что увеличит отрицательное сальдо с другими странами. Не будем ему напоминать, что уменьшение поставок российской нефтянки в РБ обрушит положительное торговое сальдо с ЕС, куда Белоруссия перегоняет продукцию из российской нефти».

Лукашенко напомнили: «Только за 2018 год размер «энергетического» субсидирования белорусской экономики Россией достиг 5,77 млрд долларов США. Это разница между мировыми ценами на нефть и газ и ценами «для Белоруссии».

Это реальное денежное выражение экономического партнерства с РФ и есть та самая «халява», которую сейчас Лукашенко пытается выдать за честно заработанное, пишет телеграм-канал. Эти почти $6 млрд безвозмездного скрытого российского субсидирования Белоруссии за один только 2018 год полезно сравнить с теми $9,7 млрд, которые Белоруссия взяла у России в кредит за последние шесть лет и которые приходится отдавать с процентами.

«Не менее абсурден пассаж Лукашенко о том, что Россия должна оплатить Белоруссии хотя бы половину расходов за защиту границ Союзного государства,— пишет канал. — Тут стоит напомнить Лукашенко, что в Союзное государство Россия тоже немножечко входит. И протяженность границ, защищаемых Россией, немножечко больше, чем у Белоруссии».

Лукашенко предостерегли от развития темы границ: «Ибо тут достаточно легко вычислить, кто кому должен в конечном итоге. Если говорить именно о Союзном государстве, а не об отдельно взятой РБ. Это глупое высказывание о «долгах» за границу — лучшая иллюстрация тому, насколько Лукашенко далек от понимания реальной роли союзника в жизни общего проекта СГ».

Нефтяная бухгалтерия у Лукашенко — из той же фальшивой оперы, отметил «Трыкатаж». Достичь положительного баланса с Россией легко — надо всего лишь отказаться от всей российской нефтянки. При этом не забыть ещё спросить про «на хрена» у друзей-китайцев, так как с ними у Белоруссии тоже отрицательное сальдо — более 2 млрд долларов в 2018 году.