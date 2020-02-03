Минск, , 12:38 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался весьма доволен переговорами с госсекретарем США Майком Помпео, хотя в реальности визит Помпео в Минск и сделанные там заявления не только ничего не дали Лукашенко, но и многое у него отняли, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 февраля, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя высказывания Помпео.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в Минске заявил журналистам, что США готовы полностью обеспечивать потребности Белоруссии в нефти «по конкурентным ценам» и тем самым помогать Белоруссии «создать своё собственное суверенное государство». Чтобы американским предприятия было легче выходить на белорусский рынок, Минску следует вступить в ВТО, полагает Помпео.

« Два хитреца, Помпео и Лукашенко, попытались обхитрить друг друга за счет третьей стороны — российской. Помпео как геополитический мародер приехал выяснить, что США могут здесь получить, но показал при этом, что брать на себя содержание Белоруссии в США не хотят. Но Лукашенко страстно желал получить какой-то сигнал о поддержке — отсюда и высказывание Помпео о готовности обеспечивать потребности Белоруссии в нефти на 100%.

Эти заявлением Помпео стимулировал шантаж Лукашенко в отношении России. Подбросил в этот костёр дровишек, которые ему ничего не стоили. Скорее всего ни до каких поставок дело вообще не дойдет. А если дойдет, то это будет нефть по мировым ценам, к тому же, возможно, полученная в России. Или же — украинский вариант с так называемыми «реверсными» поставками.

Обе стороны переговоров остались ими довольны. Помпео — потому что смог усилить противоречия между Москвой и Минском. Лукашенко — в силу своего мировоззрения провинциального политика, использующего шантаж, угрозы и жалобы для выбивания денег. Он полагает, что пугать Москву лучше всего американцами — что и отражает в полной мере мировоззрение многих политиков из многих восточноевропейских стран.

Белорусские политологи уже начинают рассуждать, какой ценный политический ресурс якобы получил Лукашенко в результате этих переговоров — ресурс, который якобы должен помочь ему продолжать получать из России дешевые нефть и газ. Он рассчитывает, что Москва испугается всем этим «уткам» и вбросам ‑ и снова будет спонсировать экономику Белоруссии.