17 сентября: День воссоединения народов Белоруссии и Украины

Георгий Шкловский, , 02:01 — REGNUM

Власти Белоруссии отказывают общественности в признании даты 17 сентября 1939 года памятным днём или праздником в официальном календаре. Власти Украины до сих пор в упор не замечают эту дату. Причины игнорирования находятся в идеологической плоскости. Воссоединение народов, объединение их в этнографических границах и границах национальных республик — государственных образований в составе Союза ССР для нынешних властей гораздо менее значимые даты, чем, например, освобождение города Минска в 1944 году.

17 сентября в контексте истории

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. За две недели гитлеровская Германия с союзниками разбили польскую армию. Формальные союзники Польши — Франция и Англия, обязавшиеся защищать польское государство, фактически отдали его на растерзание Адольфу Гитлеру, как до этого предали и отдали на растерзание Чехословакию. Они не собирались выполнять взятые на себя обязательства точно так же, как гаранты «минских соглашений» по Донбассу не собирались быть реальными гарантами процесса прекращения нынешней войны в Европе.

В сентябре 1939 года вместо оказания помощи гибнущей Польше её западные союзники вели «странную войну» (более дипломатичный перевод английского термина PhoneyWar). Франция не долго наслаждалась этим позором: уже мае-июне следующего года она была разбита и оккупирована вермахтом в ходе Шестинедельной войны.

Освободительный поход Рабоче-крестьянской Красной армии на территорию фактически ликвидированного польского государства («Польский поход») состоялся 17—29 сентября 1939 года. Польша пала за две недели. Как отмечают историки, когда 17 сентября заместитель наркома иностранных дел СССР Владимир Потемкин вручил польскому послу Вацлаву Гжибовскому ноту Советского правительства, в которой утверждалось, что польское государство практически перестало существовать и СССР берёт на себя ответственность защитить население Западной Украины и Западной Белоруссии, то польский посол не знал, кому этот документ передать, так как не знал, где находится правительство его страны и существовало ли оно на тот момент.

Никто не ставит под сомнение отвагу поляков, защищавших свою Отчизну, обречённую на поражение порочной политикой польского руководства. Правительство Польши стремилось объединиться с III Рейхом против СССР, не понимая идеологию германского нацизма. Заложниками такой политики стали граждане полиэтничного польского государства, в том числе белорусы и украинцы на захваченных польскими легионерами ещё при Юзефе Пилсудстком «кресах всходних». Далеко не все они разделяли устремления варшавских мечтателей.

«Мы могли бы найти место на стороне Рейха почти такое же, как Италия и, наверняка, лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских войск», — так считает профессор Исторического института Варшавского Университета Павел Вечоркевич.

Несомненно, психологию польского руководства того времени Вечоркевич изучил прекрасно и, видимо, сам стал её носителем, и не он один — значительная часть современной польской элиты. Чего стоит только пассаж о том, что «польская армия была современной армией и в соотношении с возможностями страны почти оптимально подготовленной». Такие заявления звучат до сих пор и даже из уст вузовской профессуры даже после того, как в разных странах вышли сотни монографий, детально разъясняющих, почему польская армия была разбита и в чём заключались военные преимущества Германии.

Так называемый IV раздел Польши был неизбежен и, стоит повториться, никоим образом не умаляет героизм защитников Вестерплатте, как и интеллектуальную ограниченность польских политиков и военных стратегов того времени. Знаменитый польский гонор, подпитанный традицией русофобии, он и сегодня многим мешает смотреть правде в глаза. Создание и распространение мифов — подобных тем, которые озвучил в своём скандальном интервью вышеупомянутый польский профессор, мешает усвоению уроков истории, являясь также и кощунством по отношению к жертвам войны. А это значит, что трагедия может повториться.

Сегодня польские наработки в части русофобских и антисоветских баек востребованы националистами бывших «восточных окраин» межвоенного польского государства. Сотрудники «Домов польских» и прочих учреждений, а также прозападно ориентированных НГО не только из меркантильных соображений тиражируют мифы вроде «удара в спину» РККА или «совместного парада» вермахта и красноармейцев в Брестской крепости — которую, к слову, в том числе белорусы и украинцы защищали дольше, чем свои государства поляки или французы.

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17 сентября в контексте идеологии

Неспроста власти Белоруссии считают государственным праздником 7 ноября, сохраняя его выходным днём, тогда как все остальные выходные дни из доставшегося от БССР календаря максимально удалены. Даже 31 декабря и 2 января, если это не суббота или воскресенье, в Белоруссии являются рабочими днями. В лучших традициях капитализма сделано всё, чтобы максимально эксплуатировать так называемую рабочую силу. Хотя все прекрасно понимают, как работается 2 января и 31 декабря, власти делают вид, что никакого лукавства или чего-то подобного в занятости в эти формально рабочие дни нет. Власти также прекрасно понимают, что 7 ноября красные гвоздики к памятнику Ленину на площади, четверть века назад носившей его имя, возлагает полтора-два десятка пенсионеров-активистов левых партий и организаций. Смысл этих календарных несуразиц — в административном давлении, демонстрации силы бюрократии.

Дата 17 сентября не вписывается в идеологически выхолощенный официоз и новую матрицу белорусской идентичности, о формировании которой открыто заявляют открытые «белорусизаторы» вроде главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Давно сформированная белорусская идентичность наглядно представлена в трудах таких выдающихся белорусских учёных, как историк, профессор Михаил Коялович, филолог, академик Евфимий Карский, митрополит Иосиф Семашко и многие другие. Традиционное самосознание белорусов, их давно сформированная идентичность категорически не устраивают нынешних хозяев положения, стремящихся сформировать новую идентичность белорусов под себя.

«Да, 28 лет независимости по историческим меркам — это миг, мгновение. И я считаю, что, конечно же, мы должны говорить о формировании национального самосознания, национальной идеи, идентификации и идентичности», — заявил недавно глава МИД Белоруссии в интервью изданию, которое активно продвигает идеи национализма и выполняет другие полезные властям функции. Что, впрочем, не помешало тем же властям инспирировать уголовное «дело БелТА» в том числе для противовеса уголовному «делу регнумовцев».

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Процесс формирования, о котором в очередной раз сообщил Макей, преподносится как нечто нормальное — как разбивка новой грядки на дачном участке или создание сборочного производства «белорусских» китайских автомобилей. На самом деле речь идёт о переформатировании общественного сознания, устранения из него признанных негодными идей и символов, наполнение старых символов новыми смыслами и внедрение новых символов и идей. Вся эта работа призвана обосновать отторжение Белоруссии от России, существование нынешнего политического режима и социально-экономической системы, пребывание конкретной группы лиц у власти — в сущности, единственного выгодоприобретателя проекта «Республика Беларусь».

В этом контексте интегративная дата 17 сентября, символизирующая единение всего белорусского народа, тем более — связанная с советской эпохой, что чисто стилистически и психологически так нравится Александру Лукашенко, казалось бы, имела все шансы на успех. Однако сразу же возникло несколько проблем, помешавшим властям пойти навстречу чаяниям общественности и придать дню 17 сентября статус государственного праздника или хотя бы памятной даты. Шаг в этом направлении был сделан в 2009 году: президентская пресс-служба от имени Лукашенко опубликовала поздравление с 70-летием эпохального для народа события. На следующий год пришлась президентская кампания, сопровождавшаяся флиртом с Западом и о дате даже не намекали. В 2014 году 75-летие воссоединения Западной Белоруссии с БССР власти проигнорировали.

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17 сентября 2018 года Александр Лукашенко не поздравил белорусов с очередной годовщиной одного из величайших событий в их истории. Точнее, как сообщила пресс-служба президента, поздравил лишь работников ОАО «БЕЛАЗ» по случаю 70-летия со дня основания предприятия. Предприятие, безусловно, прекрасное и являющееся одним из символов постсоветской республики, «считается флагманом отечественного автомобилестроения». Однако оно бы не состоялось без Советской власти, которая до Второй мировой войны форсированными темпами провела индустриализацию, объединила потенциал укрупнённой почти в два раза БССР и силами всего Советского Союза в 1948 году создала это уникальное предприятие в Жодино.

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Не вся советская символика подходит творцам новой белорусской идентичности. С порога отвергается та, которую нельзя наполнить смыслом местечковой идентичности, постсоветского сепаратизма и «литвинизма». Не случайно в 2018 году власти Белоруссии легализовали ежегодное мероприятие националистов «День воли», отмечаемое в память о провозглашении в годы германской оккупации так называемой Белорусской народной республики, а также совместно с националистами провели серию мероприятий в память о БНР. Тем самым был подтверждён идеологический тренд официоза в сторону национализма и ведущие государственные пропагандисты открыто демонстрировали приверженность этим идеям и символам.

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В Белоруссии существует традиция отмечать дату 17 сентября. Ещё в августе 1945 года было принято постановление ЦК КП (б)Б «О подготовке и проведении празднования 17 сентября — Дня воссоединения белорусского народа в едином Белорусском государстве». В честь памятного события были названы улицы и площади. В послевоенный период, дабы угодить соседям из ПНР, дату стали замалчивать. Нынешнее замалчивание эпохального события и памятной даты — из серии той же угодливости, но только уже не перед «польскими товарищами» из ПНР/ОВД/СЭВ, а панством, представляющим кураторов программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство».

На протяжении почти десятка лет белорусская общественность ставит вопрос о том, чтобы учредить День воссоединения белорусского народа. Проведены десятки круглых столов, конференций и других научных, и не только научных мероприятий, в ходе которых этот вопрос рассматривался и, при этом, не выявлялось серьёзных аргументов против. В конце концов, 17 сентября 2016 года в Минске был создан общественный «Комитет 17 сентября». В нём не оказалось ни одного представителя чиновничества, БРСМ или других созданных или подконтрольных властям псевдообщественных структур. Деятельность общественной инициативы не удалось взять под контроль, что негативно сказалось на популяризации даты 17 сентября и продвижения заявленной инициативы. В декабре 2016 года координатор «Комитета 17 сентября» Сергей Шиптенко был арестован по обвинению в разжигании вражды и розни между народами Белоруссии и России.

«Из личного вспомнилось и не будет лишним отметить, что последний раз видел Сергея Шептенко до «посадки», как раз на встрече с единомышленниками, приуроченной к 17 сентября 1939 года, на которой мы обсуждали необходимость создания общественного комитета, чтобы к круглой годовщине в 2019 году тех основоположных и драматических для белорусов событий по воссоединению нашего народа и государства инициировать дату 17 сентября в качестве одного из главных государственных праздников Республики Беларусь, в тех границах, в которых мы её сейчас знаем и живём поныне. Но как-то всё пошло не так и, может быть, неспроста…», — отметил белорусский поэт и публицист Кирилл Забавский в опубликованной 17 сентября статье на сайте «Русская Весна».

Мнение эксперта на эту тему: «17 сентября — отправная точка нынешней белорусской государственности»

Одной из проблем наполнения даты 17 сентября символикой общенародного единения стало то, что руководство республики придерживается схожей по символизму даты — 3 июля 1944 года: день освобождения столицы БССР объявлен «Днём независимости Республики Беларусь», которой в те годы даже в проекте не было. Тем не менее, чеканятся юбилейные медали в память о событии, которого не было, проводятся затратные пропагандистские акции — включая пресловутый «День вышиванки», идею которого чиновники «идеологической вертикали» украли у националистов, а те в свою очередь творчески позаимствовали её из Украины при польском посредничестве. Отмечать две даты можно было бы, если бы ответственные бюрократы знали, как это сделать и не стеснялись обсудить это с заинтересованным активом общественности.

17 сентября в контексте информационной войны

В ракурсе обострившегося в последнее время идеологической борьбы показательно, как СМИ Белоруссии и России, а также соседних Польши и Украины 17 сентября сего года освещали события 79-летней давности. Литва также не была в стороне от этой истории и немало приобрела по итогам Освободительного похода РККА 1939 года — чего стоит только Вильно и Виленская область. Однако литовские публицисты, журналисты и общественные деятели не считают необходимым обсуждать события и последствия осени-зимы 1939 года. Крупнейшие литовские издания (delfi.lt, elta. lt, «Литовский курьер» и другие) считают более важными материалами сообщения о криминале, околополитические сплетни и тому подобное.

Отвергая дату 17 сентября, правительства Белоруссии, Украины и Литвы ставят под вопрос свою территориальную целостность. На это обстоятельство обратил внимание Игорь Орлович, опубликовавший на сайте «Телескоп» статью «Почему 17 сентября — не один из главных праздников Беларуси». Действительно, территориальные споры становятся возможными при должном их правовом и политическом оформлении.

«А именно: 10 октября 1939 г. из состава БССР в состав Литовской Республики был передан город Вильно и части Виленской области с населением почти 457 тысяч человек. А 21 июля 1940 г. БССР потеряла еще несколько городов — Свенцяны, Солечники, Девянишки и Друскеники, которые также отошли в состав Литовской ССР. Все эти передачи были оформлены соответствующими советскими законодательными актами. И вот тут начинается интересное. Дело в том, что 11 марта 1990 г. Литва признала недействительным Закон от 3 августа 1940 г. «О принятии Литовской ССР в СССР». А вышеназванные территории передавались в состав Литвы именно этим Законом!.. Следовательно, если для Литвы этот Закон потерял силу, то и переданные Литве территории литовскими более не являлись?.. Верховный Совет БССР уже 29 марта 1990-го направил в адрес литовских коллег официальное заявление на эту тему», — напомнил Орлович.

На том же сайте доктор философских наук Лев Криштапович к памятной дате опубликовал трилогию «Национально-освободительная борьба западных белорусов против польских оккупантов», а непосредственно в памятный день — статью «Историческое значение 17 сентября 1939 года». Белорусский учёный обосновал, почему воссоединение Западной Белоруссии с БССР имело важное национальное и международное значение.

«Национальное значение 17 сентября 1939 года состоит в том, что объединение белорусского народа в рамках единого белорусского государства завершило процесс формирования и консолидации белорусской нации и тем самым явилось условием ее величайшего расцвета во всех сферах человеческой жизнедеятельности, начиная от экономики и сельского хозяйства и кончая наукой, культурой, искусством, человеческим развитием, — отметил Криштапович. — Международное значение 17 сентября 1939 года заключается в том, что воссоединение Западной Белоруссии с БССР стало прологом будущей Победы советского народа в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, Победы человечества над фашизмом. И тот, кто отрицает международное значение великого дня воссоединения белорусского народа, тот тем самым объективно становится на сторону неоколониализма и неофашизма, выступает против свободы человечества, мира и безопасности на нашей планете».

Упомянутые профессором также сделали несколько публикаций на тему 17 сентября. Отличился рупор националистов-русофобов — сайт электронной газеты «Наша нива», опубликовавший 16 сентября статью «Десять малоизвестных фактов о воссоединении Беларуси 17 сентября 1939» по материалам книги: Анатолий Трофимчик, «1939 год и Беларусь: забытая война». Похожим образом подавал инфоповод «Блог Гродно s13», предоставивший русскоязычную версию интервью польскому «Радио Рация» ответил профессор из Института истории Национальной академии наук Белоруссии: Валентин Мазец не только в очередной раз заявил недавно принятый националистический тренд о якобы «преемственности белорусской государственности» от БНР к БССР, но и не поленился бросить несколько булыжников в огород большевиков, фактически создавших первое белорусское государство, но по версии минского профессора бывших какими-то странными интернационалистами, по мотивации поведения даже немного напоминавших нацистов.

«Что самое показательное — когда в 1919 году было манифестом объявлена Советская Социалистическая Республика Беларусь, то территориально ее границы совпадали с границами, которые определялись в 1918 году, когда объявлялась Белорусская Народная Республика. И Правительство БНР Ластовского и Правительство Червякова безусловно хотели отстоять территориальную целостность этнической Беларуси, государственного образования, но их проигнорировали. Глава российской делегации на переговорах Чичерин заявил, что белорусов допускать за переговорный стол ни в коем случае нельзя, потому что они испортят всю подготовленную политическую комбинацию. Белорусов как субъект международной политики никто во внимание не принимал», — сообщил Мазец.

Ожидаемо польский телеканал «Белсат» выпустил к 17 сентября пропагандистские материалы, отражающие точку зрения белорусских националистов с поправкой на польскую руку кормящего. Нашлось место русофобам, оправдывающим политические репрессии в Белоруссии уже в наше время, уповающим на спецслужбы и заявляющим о желании «донести нашу беларускую историческую правду до европейцев».

Любопытно, что столь резких, идеологизированных и неадекватных оценок этой дате западные современники не давали. Многих из них разделяли, глубокие идейно-политические и противоречия и внешнеполитические предпочтения без тени симпатий к СССР — как, например, Уинстона Черчилля и его ирландских визави, боровшихся за независимость от Великобритании, но отказавшихся от роли марионеток Германии. Запад в 1939 году, фактически, оправдал действия Советского Союза и признал справедливым возвращение отторгнутого Польшей. Таким образом, сегодняшние русофобсствующие местечковые националисты выступают против своих кормильцев и авторитетов.

Белорусское издание «Чеснок» разместило 17 сентября статью Дмитрия Исаёнка «Чекаю з надзеяй на рускiя танкi». В доступной широким массам форме, с богатыми иллюстрациями известный белорусский публицист излагает ситуацию в Западной Белоруссии до и во время воссоединения с БССР.

Опрос жителей белоруской глубинки на тему значения даты 17 сентября 1939 года провело издание «Газета Слонимская», опубликовав итоги в материале «79 лет назад советские войска вошли на территорию Западной Беларуси. Мнение слонимчан». Редакция выяснила, что доминируют однозначно позитивные оценки.

Sputnik (RT) разместил 17 сентября публикацию под заголовком «Дзермант о воссоединении Беларуси: событие в любом случае судьбоносное». По мнению минской редакции российского медиахолдиинга, регулярно предоставляющей трибуну местным националистам, очень важно такое наблюдение: «Если мы посмотрим польскую историографию, то там ищут какие-то негативные моменты, потому что для поляков тогда была по сути демонтирована Речь Посполитая. Если же мы говорим с точки зрения белорусских национальных интересов, то это событие, бесспорно, положительное. Мы объединились, обрели субъектность, смогли наконец-то использовать свой национальный язык». Немаловажно и то, что комментатора позиционируют как эксперта с именем и спикера, заслуживающего доверия. В декабре 2016 года он принял активное участие в политических репрессиях и помогал властям сформировать негативный образ фигурантов уголовного «дела регнумовцев» («дела пророссийских публицистов»).

Государственная пресса Белоруссии почти не заметила дату 17 сентября . Из тех немногих изданий, финансируемых из бюджета и призванных выполнять социальные функции в интересах налогоплательщиков, скромно и почти что стыдливо о памятной дате упомянуло государственное информационное агентство «БелТА». Как следует из заголовка публикации, увязана она в первую очередь с юбилеем агитационно-пропагандистского органа: «К 100-летию БЕЛТА: «Навiны складаюць гiсторыю». Воссоединение Западной Беларуси с БССР».

Публикация сопровождается фотоиллюстрациями, среди которых — «Декларация Народного собрания Западной Белоруссии о вхождении Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики» от 29 октября 1939 года, а также «Закон о принятии Западной Белоруссии в состав в состав Белорусской Советской Социалистической Республики» от 14 ноября 1939 года.

«Во многих городах и поселках Беларуси есть улицы и площади «17 сентября». Они названы в честь 17 сентября 1939 года, когда в годы Второй мировой войны начался польский поход Красной Армии, в результате которого территории Западной Беларуси вошли в состав БССР — белорусский народ получил утраченную в 1920-е годы возможность жить и развиваться в границах одной республики», — сказано в сопровождающем из тексте.

Украинские издания по сравнению с польскими и белорусскими уделили теме 17 сентября 1939 года гораздо меньше внимания. Парадоксально, но большее внимание к истории Украины в данном случае продемонстрировали российские сайты, специализирующиеся на украинской тематике, чем собственно украинские издания.

На сайте ukraina.ru по теме 17 сентября появилось сразу две статьи. Олег Хавич в публикации «Почему на Украине не празднуют присоединение Волыни и Галичины?» констатировал: «Ровно 79 лет назад началось присоединение Волыни и Галичины к Украине. В Польше в этот день отмечают «годовщину советской агрессии», а на Украине царит гробовое молчание».

Хавич отметил также, что 17 сентября 2018 года президент Польши Анджей Дуда на церемонии возложения венка к памятнику «Погибшим на Востоке» говорил лишь о «советской агрессии против Польши». Автор публикации также указал: «Центральные украинские СМИ сообщили об этом в информационном режиме, со ссылкой на польские источники и с польскими же бекграундами — о количестве жертв среди поляков и т.п. При этом ведущие сайты Западной Украины — ЗиК, Zaxid.net, «Збруч» — дату просто проигнорировали. О реакции со стороны местных органов власти в Галичине, и уж тем более киевских властей и говорить не приходится — её также не было».

Автор второй публикации на эту же тему 17 сентября — Александр Васильев в статье под заголовком «Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут» обратил внимание: «Франция и Великобритания, которые после нападения на Польшу объявили Германии войну, в отношении СССР никаких враждебных действий не предпринимали. 1 октября У.Черчилль (на тот момент Первый лорд Адмиралтейства) выступил с речью о международной обстановке по итогам первого месяца войны. В своем выступлении он констатировал: «то, что русские армии должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для обеспечения безопасности России от нацистской угрозы».

Украинские СМИ, уделившие внимание дате 17.09.1939, зачастую демонстрировали полное непонимание событий, искажение фактов и комичные преувеличения. Например, издание «Диалог.UA» 17 сентября разместило текст под заголовком: «Братская Беларусь напомнила Кремлю про парад Вермахта и Красной Армии: в России потеряли дар речи». Белоруссия редакцией украинского издания ассоциировалась с группой пропагандистов белорусского национализма и русофобии, трудоустроенной в Польше.

«В Беларуси прошла громкая акция, в ходе которой россиянам напомнили об их роли в разжигании Второй мировой войны. В РФ болезненно отреагировали на историческую правду, передает «Диалог.UA». В понедельник, 17 сентября, в белорусском Бресте группа «Хартия 97» организовала мощную историческую акцию. Там вывесили большой плакат с изображения совместного парада немецкого Вермахта и советской Красной Армии, устроенного сразу после совместного захвата ими Бреста 22 сентября 1939 года», — сказано в публикации.

Из сообщения так и осталось неясным, кто потерял дар речи и болезненно отреагировал — наверное, потому, что не только в России, но даже в Бресте «громкая акция» осталась мало кем замеченной. Тем не менее, публикация заслуживает внимания компактной подачей русофобских и антисоветских клише, напрочь лишенных связи не только с историческими фактами, но даже здравым смыслом.

Белорусское издание «Виртуальный Брест» в своей публикации на тему того же плаката не упоминает ни о «россиянах», ни о прочих подробностях. Текст белорусского сайта менее эмоционален: «Плакат должен напомнить случайным прохожим и туристам, что Вторая Мировая война началась задолго до Великой Отечественной. И что в те времена СССР выступал на стороне Германии. Акция вероятно, приурочена к дате 17 сентября, в 1939 году в этот день советские войска начали операцию по возврату захваченной ранее поляками (восстановлена граница 1920 года) территории Западной Беларуси (в Бресте есть такая улица, помните?). Прежде всего, Польша действительно воспользовалась слабостью молодого СССР и захватила Западную Беларусь, оставив Бресту на память «польские часы». Хорошо людям жилось в то время или плохо, вопрос другой».

Остаётся гадать, что в интерпретации брестского автора значит «СССР выступал на стороне Германии» и как по его версии Западная Белоруссия была захвачена Польшей у СССР, который был образован позже — в 1922 году. Публикация в целом представляет собой странный подход к неофициальной памятной дате.

Украинское издание «Укринформ» 17 сентября в материале плод заголовком «В Польше проходят мероприятия к 79-й годовщине нападения СССР». Данное издание фактически отражает субъективную польскую точку зрения на события сентября 1939 года и не считает нужным сделать важные ремарки — например, о Западной Украине или «пакте Пилсудского-Гитлера» 1934 года. Событие подано так: «Как известно, в соответствии с положениями секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, СССР после нападения 1 сентября Германии на Польшу ввел 17 сентября свои войска на территорию Польши с востока. В результате СССР оккупировал свыше 190 тыс. квадратных километров территории РП, на которой проживало 13 млн человек. После этого начались массовые репрессии, убийства и вывоз людей в Сибирь. До сих пор не известно точное количество жертв советской оккупации Польши 1939−1941 годов».

Другое украинское издание — Gazeta.ua в публикации под заголовком «Разве вы нам не рады?» — как коммунисты оккупировали западно-украинские земли» констатировала: «Часть украинцев приветствовала приход Красной армии именно как способ избавиться от репрессивного политического режима поляков». Лаконичный текст об «оккупации» не сопровождается пояснениями, например, о том, что в ней участвовали сформированные в УССР части, а итогом этой «оккупации» стало объединение украинских земель в рамках национальной республики. Текст сопровождается видеофильмом западноукраинского производства «Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939 — 1941 рр.», подающий события «золотого сентября» (термин, используемый в украинской историографии при описании событий сентября 1939 года) в негативном контексте с утверждениями о том, как в «Галичине» межвоенного периода развивались наука, искусство и промышленность, а приход РККА всё это испортил.

Несколько комично смотрелась публикация украинского издания Depo.ua под заголовком «В Харькове польские дипломаты открыли забег памяти жертв тоталитаризма (ФОТО)». Доминирующий в украинских изданиях после государственного переворота 2014 года тренд — негативное отношение к прошлому, связанному с Советским Союзом и входившей в её состав УССР. Не стал исключением и взгляд на Освободительный поход Красной армии 17−29 сентября 1939 года, причём зачастую в украинских СМИ экстраполируется польский взгляд на эти важнейшие в новейшей истории Украины события.

В идейной направленности украинских СМИ выступила российская «Новая газета», опубликовавшая заметку «В Москве прошла акция памяти жертв польского похода Красной Армии». Данное издание помогало сформировать негативный имидж пророссийских публицистов в Белоруссии, не брезгуя бранной лексикой и откровенной ложью. На этот раз издание отличилось тем, что своеобразно сообщило о жертвах событий сентября 1939 года, упомянув в их числе только польских военных.

Российская газета «Республика Татарстан» так проинформировала об Освободительном походе РККА: «1939 — переход войсками Красной Армии границ Польши, сражавшейся в это время с немцами. Начало похода за присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины, преподносившегося пропагандой как «расширение дружной семьи советских народов».

Разительным контрастом на этом фоне выглядит публикация портала RuBaltic.Ru «Закон бумеранга: в сентябре 1939 года Польша пожинала плоды своей политики». Её автор Алексей Ильяшевич к 17 сентября подготовил хороший во всех отношениях текст — аналитический и лёгкий для восприятия одновременно, сопровождённый тематическими иллюстрациями. Автор отметил: «Что представляла собой Польская Республика к моменту большевистской «оккупации»? Такого государства фактически уже не существовало: у него не осталось ни политического руководства, ни территориальных границ. Части Красной Армии вступили на бесхозную территорию. С технической точки зрения все было сделано четко, и придраться было не к чему».

Польское издание Rzeczpospolita опубликовало 17 сентября статью «Звольский: 17 сентября — ни раньше, ни позже», в которой Марцин Звольский задался вопросом и сам же на него ответил: «Помнит ли кто-то кроме поляков о 17 сентября? Едва ли». Впрочем, поисковик выдаёт совсем другие результаты и не совсем понятно, как автор пришёл к такому странному выводу. Современные «официальные» историки Украины и, например, Института Истории Академии наук Белоруссии могут не согласиться с его констатацией: «Точно также этот день важен для всего человечества, ведь 17 сентября изменился ход Второй мировой войны, то есть ход истории».

«Если бы Советский Союз не «вмешался» в сентябрьскую кампанию, ситуация Германии на самом первом этапе мирового конфликта оказалась бы совершенно иной», — уверен Звольский, рассуждая в сослагательном наклонении.

Polskie Radio посвятило памятной дате серию материалов с типичным для Польши взглядом на события 17−29 сентября 1939 года. Особенностью работы этого СМИ является ориентация на население Белоруссии и внимание к процессам в соседней республике. Накануне, 16 сентября опубликовало заметку под заголовком «Польские дипломаты почтили память солдат, погибших в боях с советами». Сообщается, что посол Польши в Белоруссии Артур Михальский с коллегами посетил места захоронений погибших польских военнослужащих из Корпуса охраны границы. Там они возложили цветы и зажгли свечи, приняли участие в мессе деревенского костёла.

В публикации «Польского радио» от 17 сентября под заголовком «В Польше отмечают 79 годовщину советской агрессии», сказано: «17 сентября 1939 года по тайному протоколу Пакта Молотова — Риббентропа Красная Армия предприняла агрессию против Польши, тем самым нарушив договор о ненападении».

В тот же день польская радиостанция опубликовала на своём сайте статью «79 лет назад советы ворвались на территорию Польши», в которой красноармейцы представлены как один из двух оккупантов — наряду с гитлеровцами, а Освободительный поход РККА — как «нож в спину». Такого мнения придерживается, в частности, процитированный радиостанцией польский историк, профессор Веслав Высоцкий (Wiesław Wysocki) из Университета кардинала Стефана Вышинского.

Ни польские, ни украинские издания при освещении памятной даты, как правило, даже не упоминают о том, что СССР в период 17−29 сентября также понёс потери, среди которых — более тысячи безвозвратных. Не все российские издания обращают на это внимание. Практически никто не обсуждает вопрос о правомерности именования «жертвами» солдат, сражавшихся с оружием в руках — в отличие от гражданских лиц, которые не могли защитить ни себя, ни свои семьи и имущество.

Ни одно издание не сообщило о том, что дипломаты России почтили память соотечественников, погибших во время Освободительного похода РККА 17−29 сентября 1939 года. Ни одного репортажа даже со скромными гвоздиками, ни одного упоминания, ни одной фотографии. При всех пропагандистских издержках польских и прозападных СМИ в Белоруссии и на Украине, реноме польских чиновников выглядит лучше. Их белорусские и российские коллеги, видимо, ждут ритуалов 9 мая.