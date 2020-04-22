Страстная неделя выдалась воистину страстной. Со стороны могло показаться, что Александр Лукашенко так впечатлился сдержанным вниманием двух российских телеканалов к ситуации в другой части Союзного государства, что никак не мог успокоиться. Глубинная причина инициированной Минском информационной войны с Россией заключается, видимо, в том, что Лукашенко не на кого списать несостоятельность пресловутой «белорусской модели».

Александр Лукашенко

Проект «Республика Беларусь» оказался откровенно неудачным. С 1991 года было сделано очень многое для наполнения его позитивным содержанием. С 1994 года им бессменно управлял один авторитарный лидер. В итоге Белоруссия так и не продемонстрировала «историю успеха», оставаясь «восточноевропейской Швейцарией» лишь на лубках кондового госагитпропа.

Темой №1 в белорусском общественном мнении остаётся коронавирусная эпидемия. Чиновничья «идеологическая вертикаль» проявила себя в высшей степени непрофессионально. Изначально она пыталась замалчивать реальное положение дел, переключать внимание на посевную, криминальную бытовуху и тому подобное. Старая прозападная оппозиция тоже не смогла сделать гешефт на политическом подарке судьбы.

COVID-19 оседлали неуправляемые группы — к ужасу и властей, и формальной оппозиции. Телеграм-каналы задавали повестку в то время, когда государственные СМИ забивали эфир местечковым мелкотемьем, а оппозиционные сконцентрировались вокруг карикатурных «праймериз» деятелей с электоральной поддержкой в полтора человека. Последних можно поздравить со сбывшейся мечтой: граница с Россией закрыта.

Gpk.gov.by Белорусская граница закрыта

Стремясь вернуть утраченные в информационном пространстве позиции, официоз пытался убить сразу нескольких зайцев. Прежде всего, необходимо было переключить внимание с ухудшающейся социально-экономической ситуации внутри республики на внешний фактор. Чиновничья «вертикаль» непогрешима, жёстко интегрирована, и вычленять из неё «мальчиков для битья» было признано нецелесообразным.

Всех собак можно было бы повесить на коронавирус, что с успехом использовали политтехнологи в Италии и в ряде других стран. Однако минским стратегам в полной мере этого сделать не удалось — по целому ряду причин. Ключевая из них — высочайшее повеление не стимулировать «коронапсихоз».

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Лидер белорусских националистов Зенон Позняк давно эмигрировал. Ни он, ни остатки его секты или прочие формально «партии» и «движения» на роль громоотвода не подходили. В свете «разворота на Запад» пресловутый Запад на роль «врага» тоже не подходил. И уж тем более нельзя было даже думать о красных детях жёлтого императора. Выбор не был большим и, несмотря на лобзания в Сочи с заверениями о «братстве» в перерывах между ними, на незавидную роль мирового зла снова была назначена Россия.

Из главных калибров в числе первых отстрелялся скандально известный глава МИД Белоруссии Владимир Макей. В интервью порталу tut. by 10 апреля он поставил под сомнение сам факт российской помощи в борьбе с коронавирусом и заявил, что «нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран». Между прочим он выставил руководителя кремлёвской пресс-службы Дмитрия Пескова распространителем, дипломатично выражаясь, нуждающейся в проверке информации.

«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь», — заявил Макей.

Как оказалось, в прошлом году степень собственного падения министром постсоветской республики была преувеличена. На этот раз он пробил очередное дно, и установить это помог посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Government.ru Дмитрий Мезенцев

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Добивала Макея уже Мария Захарова. В ходе состоявшегося 17 апреля брифинга она заявила: «Россия оказывает существенную помощь Белоруссии в борьбе с пандемией, коронавирусной инфекцией».

«Прорабатываются и дополнительные поставки белорусской стороне, учитывая, что она запросила о такой помощи нотой 1 апреля текущего года — всё официально, по дипломатическим каналам. Мы также помогаем Белоруссии через многосторонние механизмы. Так, в рамках ПРООН Россия перераспределяет средства своего взноса, предусмотренные на проект содействия развитию Белоруссии при вступлении в ВТО, благодаря чему определённая сумма пойдёт на приобретение для Минска, опять же, экспресс-тестов и других материалов», — уточнила Захарова.

Макей не мог не знать о направленном из Минска дипломатическом документе, равно как и об официальных обращениях из Минска к Москве по другим каналам. Видимо, министр прекрасно отдавал себе отчёт во время интервью 10 апреля, но не мог не сделать то, что от него требовалось. Такое требование мог предъявить только один человек.

Важное место в развязанной Минском информационной войне заняла критика российских тестов на коронавирус. Лукашенко, Макей, а также весь госагитпроп Белоруссии сосредоточились на этом.

Так, 13 апреля на гостелеканале «Беларусь-1» было заявлено: «Ряд российских изданий провоцирует и поощряет волну фейков и паники в Белоруссии и о Белоруссии. Неприятно, что в эту клоаку фейков встроились не только анонимные Telegram-каналы, но и часть крупных федеральных СМИ». Далее длинный ругательный спич выдал ведущий этого же канала, председатель пропрезидентского «Белорусского союза журналистов» Андрей Кривошеев.

Он сообщил, что «идиоты», «интернет-помойки» и прочие в России распространяют такие не соответствующие действительности сведения, как: «Якобы «вирус настиг строителей БелАЭС». Это ложь, виной которой сомнительные российские тесты. Они дали положительный результат для 15 строителей из Нижнего Тагила. Но после проведения нормального тестирования все 15 оказались здоровы, даже не носители. Может, коллегам стоит присмотреться к своим «тестам». Говорят, у них вероятность всего 50%. Наугад и то было бы точнее».

Gov.by БелАЭС

Позже про «50%» расскажут на другом белорусском гостелеканале, и на «Беларусь-1» тоже повторят. В частности, на эту тему 17 апреля рассуждал Лукашенко, по сведениям которого, из 15 нижнетагильских строителей один оказался инфицированным.

Кривошеев раскрыл коварный замысел российских врагов, поведав: «Осознав угрозу, Белоруссия перестанет хорохориться и приползет в Кремль на коленях, чтобы сдать суверенитет. Господа, успокойтесь. Это уже не фейки — это воспаленное воображение. Прошу вас, теребите свое имперское эго в самоизоляции и не на людях. Стыдно это».

Продолжил отрабатывать «темник» белорусский гостелеканал ОНТ. В специальном сюжете «Зачем Россия выпускает фейки о коронавирусе в Белоруссии? Рубрика «Антифейк» пропагандистский рупор сообщил многомиллионной аудитории: «Особенно стараются наши восточные соседи. Мол, российская методика — самая правильная в мире».

Более всех досталось российскому НТВ. Минский пропагандист Дмитрий Семченко интерпретировал слова главы миссии ВОЗ Патрика О'Коннора о необязательности введения комендантского часа или карантина (при крайней желательности мер максимального дистанцирования) как «абсолютную ложь» российского телеканала.

«Дело в том, что российские власти этот карантин ввели. Остановили заводы. Отбросили экономику на годы назад. А ещё вызвали недоумение и негодование своих же граждан введением кодов при передвижении», — поведал спикер белорусского телеканала.

Про отброшенную «на годы назад» экономику России минский пропагандист выдал, выражаясь его же лексикой, «абсолютную ложь». Семченко также поведал, что «сами российские граждане рассказывают, как в некоторых регионах тесты на коронавирус делают только руководству и их близким».

Ни одного факта представитель агитпропа постсоветской республики не привёл, ни одного региона не назвал. Отсутствие рациональных доводов Семченко компенсировал эмоциями, перетёкшими в оскорбления.

«Кстати, к атаке соседей на Белоруссию уже подключились основные средства массовой дезинформации. Вот и ведущий Первого канала Кирилл Клеймёнов в который раз упражняется в красноречии. И язвительно просит российский НИИ придумать для Белоруссии удобный микроскоп, — сообщил ведущий белорусского ОНТ. — Лучше бы нормальные тесты попросил, а не те, что, по словам российских же врачей, работают 50 на 50. А ещё заказал бы себе удобный аппарат для искусственной вентиляции мозгов. Видно же, что засиделся в изоляции».

В этом пассаже ОНТ содержится не только открытый вызов журналистской этике, но и правоохранительной системе. Ссылка на мифических «российских врачей» выглядит так же убедительно, как и на пресловутых «британских учёных» у коллег Семченко.

Первым попробовал ссылаться на российских врачей глава МИД Белоруссии — совсем неудачно. «Тем более главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%», — рассказал 10 апреля Макей.

Проблема в том, что сам Проценко называл другую цифру: «Точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70−80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты, и доля таких результатов значительна».

Через неделю 70−80% превратились в 50% по версии Семченко. Но и это не предел: 17 апреля Лукашенко подверг критике российские тесты на коронавирус, ранее переданные Белоруссии бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Если верить Семченко, то переданы они были тогда, когда Россия сама в них остро нуждалась.

«Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту», — заявил Лукашенко, выступая на стеклозаводе «Неман» в Гродненской области.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

По его словам, проверку российские тесты на коронавирус прошли при обследовании прибывших из России 15 специалистов, участвующих в строительстве БелАЭС. Особенность ситуации в том, что в Москве их уже обследовали и признали здоровыми. Однако белорусских врачей кто-то надоумил потратить дефицитные тесты.

При первом тестировании все 15 строителей были признаны носителями коронавируса. Потом, однако, всё изменилось. «Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — поведал Лукашенко.

При этом он отметил, что когда Владимир Путин посещал больницу в Коммунарке, после чего заболел её главврач Денис Проценко, российский лидер также якобы невысоко оценил российские тесты на коронавирус. «Он в сердцах сказал, что эффективность российских тестов — 40%. По моим ощущениям — 30%», — поведал белорусский лидер.

Были и другие заявления, попавшие в отчёт президентской пресс-службы. Например, Лукашенко заявил, что «систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь». Критикуя Россию, он обрисовал ужасную картину: «Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают».

К дискредитации российских тестов на коронавирус уже притянут президент России. Лукашенко знает о недовольстве карантином значительной части граждан РФ и использует этот фактор для восстановления своего реноме в другой части Союзного государства.

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Ситуацию разъяснила профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По её словам, невысокая эффективность выявления коронавируса в Белоруссии объясняется тем, что проблема не в качестве российских тестов, а в несоблюдении установленных инструкций по их использованию — в частности, в неправильным заборе материала.

Действительно, ранее у белорусских врачей не было такого опыта. Не было и тест-систем — в Белоруссии они не производятся, пробный выпуск белорусского аналога начался только накануне интервью Макея. Россия передала Белоруссии те самые тесты, которыми были выявлены первые инфицированные на территории другой части Союзного государства.

Minzdrav.gov.by Медики в Белоруссии

Когда нет ничего и тебе дают хоть что-то, причём бесплатно и в ущерб своим нуждам в чрезвычайной ситуации — благодарить надо, громко и низко кланяясь в ноги. Однако горделивый «ненаклоняемый» предпочёл иную линию поведения, задав тон откровенно русофобской истерии.

Депутат, в недавнем прошлом глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также прокомментировал ситуацию. По его словам, в РФ несколько десятков разных тестов, они работают, и если бы с ними действительно были проблемы, то Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь подсказки от «великого эскулапа» Лукашенко.

«Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается», — сказал Онищенко.

Взаимная неприязнь Лукашенко и Онищенко давняя и известная. В данном случае, скорее всего, бывший глава Роспотребнадзора избрал такой тон с учётом специфики ситуации.

Роспотребнадзор также ответил на рекламацию Лукашенко. В заявлении ведомства, которое цитировал 18 апреля «Интерфакс», говорилось: «Тест-системы, разработанные ГНЦ ВБ «Вектор», по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов».

Там также сообщили, что с февраля Россия поставила Белоруссии 14 тысяч тест-систем, отметив: «Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий».

Выступление Лукашенко на стеклозаводе было интересно ещё одной деталью: спикер польского телеканала «Белсат» Степан Путило (он же Nexta) обратил внимание на непростых людей в массовке. Таких слушателей вместе со списком утверждённых вопросов к «высшему должностному лицу» заготавливают загодя.

«Во время посещения стеклозавода «Неман» (г. Берёзовка, Лидский район) белорусский правитель в очередной раз выступал с речами, а госСМИ показывали внимательно внимающих ему рабочих. И вот в этом моменте наш глаз зацепился за одну девушку, которая стоит прямо в первом ряду. Среди сотрудников завода в униформе почему-то оказалась… экс-журналистка Лида ТВ Марина Григорьева, которая ныне занимает должность пресс-секретаря Лидского райисполкома», — поведал Nexta.

President.gov.by Выступление Лукашенко на стеклозаводе «Неман», 17 апреля 2020 года

Накладки с массовками шли одна за другой. Вместе с ними множились скандальные заявления.

Как сообщила президентская пресс-служба 19 апреля, в праздник Пасхи белорусский лидер посетил Ляденский Свято-Благовещенский мужской монастырь, который находится в д. Малые Ляды Смолевичского района Минской области (почти полсотни километров от Минска). В местном храме он с сыном Николаем зажёг свечу и там же выступил с пространной речью на разные темы.

Патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Павел разрешает устраивать политические митинги в храмах, что вызывает вполне обоснованное недовольство не только верующих. На этот раз монахи и неверующие узнали, что «болезнь коронавируса стала политикой», а также что медицинскую маску можно носить, а можно и не носить. Узнали, как китайцы «начали клепать необходимую продукцию, чтобы продавать по всему миру, который оголтело стоит и ждёт манны небесной». Узнали, что «в силу специфики нашей конституции от президента многое зависит».

Услышали гарантии, «что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно». Услышали, какими болезнями болеют в Белоруссии, и как неплохо, если кто-то «просто выйдет один с родными, подышит свежим воздухом». Услышали про специфику политики в Белоруссии, в том числе и касающейся борьбы с распространением коронавируса.

«Я сейчас не вижу, что мы в чём-то ошиблись. Пока. Я говорю: всякое может быть, я не забегаю вперёд. Но даже вы — люди вроде отвлечённые, не настолько вовлечённые в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно», — сообщил Лукашенко участникам монастырского митинга.

«Вы люди деревенские, может быть, живёте больше в гармонии с природой», — продолжил он.

Среди «деревенских» оказались непростые люди: переодетые сотрудники президентской охраны, чиновники разного ранга, пропагандисты из «президентского пула». Весьма небольшую часть собранной аудитории составляли монахи и несколько местных жителей.

Как и в случае с посещением стеклозавода в Лидском районе, в Смолевичском районе тоже оказалось немало «роялей в кустах». Телекамеры крупным планом показали уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко.

Однако не только он послушался совета выбраться воздухом подышать. Совершенно случайно за полсотни километров от Минска оказалась Алла Кирдун — соучастница политических репрессий, сфальсифицировавшая экспертизу Госкомитета судебных экспертиз и выступавшая «экспертом обвинения» во время громкого процесса по «делу регнумовцев».

Цитата из программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь-1» от 19.04.2020 Слушатели выступления Лукашенко в монастырском храме: на заднем плане — Алла Кирдун с мужем

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В духе Семченко 17 апреля вещал и главный рупор госагитпропа постсоветской республики — телеканал «Беларусь-1». Такие же «аргументы», аналогичные оскорбления, и те же два высочайше утверждённых российских телеканала. В антироссийской риторике и критике отстало-загнившего Запада упражнялись прошедшие селекцию глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт, директор минского представительства МТРК «Мир» Владимир Перцов, главный редактор президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») Дмитрий Жук, а также скандально известный комментатор белорусского официоза Алексей Дзермант.

«Живя в Белоруссии, я смотрю и читаю все белорусские СМИ практически, я ни разу не видел агрессивных выпадов белорусских СМИ в отношении российского президента, и российской власти, или какой-то критики», — поведал между прочим Перцов.

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Заседатели расписывали своё негативное восприятие российских реалий и особенно усердно цитировали упомянутого Патрика О'Коннора, закрепляя для телеаудитории неприемлемость восприятия рекомендаций экспертов ВОЗ как указания на карантин. Всё было зря: 21 апреля Лукашенко выступил в Бобруйске и словно танком проехался как по самой структуре ООН, так и по своей челяди.

«Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час», — заявил в Бобруйске белорусский лидер.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Славянка», 21.04.2020

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Тем самым он поставил Перцова, Жука и других спикеров пропагандистского «Клуба редакторов» в весьма щекотливое положение. Ибо теперь либо они выглядели неприглядно, либо под их резкие определения попадал уже сам Лукашенко.

Продолжая заданную Макеем линию, госагитпроп пытался выжать максимум и из ещё одной сомнительной истории: известный в узких кругах русофоб Игорь Лосик из Барановичей получил якобы из России предложение за плату размещать публикации с критикой политики Лукашенко. Сетевое сообщество посмеялось: «И кто после этого поверит, что знатный западный грантосос, поклонник «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), националист и русофоб Лосик — это непримиримый враг кровавого режима Лукашенко? Да его скоро ведущим на госТВ возьмут. Ну, приехали, товарищ генерал, Сергеенко Игорь Петрович. Спалили агентуру окончательно».

Цитата видео сайта president.gov.by Слева направо: глава Администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель Минского облисполкома Александр Турчин, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко

Так как других разоблачений у пропагандистов не оказалось, то «баян» с подкупом Лосика гостелевидение Белоруссии тягало всю неделю. Даже на Пасху в «Главном эфире» 19 апреля не побрезговало разместить вместе с трамвайной руганью пропагандиста Кривошеева. Предводитель БСЖ уверен, что внимание российской прессы к происходящему вокруг России — явление необычное.

«Злые языки говорят, что наезд заказало некое высокое тайное вече в Москве. Мы свечку не держали, но опять же: симптомы нехорошие», — рассказал Кривошеев, считающий себя журналистом.

Цитата из видео «Беларусь 1» Андрей Кривошеев в Главном эфире от 19.04.2020

В такой же риторике выдержано всё его выступление в пасхальном телеэфире. Снова «Клуб редакторов», снова история с барановичским блогером, снова выпады в адрес Путина.

«Еще один мотив оседлать вирус информационно, особо не таясь, подбрасывают нам соседи. Отдельным господам и товарищам очень хочется, чтобы в Белоруссии был не просто апокалипсис, а чтобы мы всё осознали, раскаялись и отдали суверенитет одной из башен Кремля: либеральной или имперской. Сдали за помощь, которую нам же и навязывают. Тут и «Коммерсантъ», и Политнавигатор с двух фронтов усердствуют, — рассказал Кривошеев. — Выходит, три в одном. Сначала операция «Отчаяние»: в Белоруссии якобы ад кромешный. Следом операция «Принуждение к помощи»: возьмут, никуда не денутся. А на финал операция «Поглощение» — аншлюс вместо равноправного союза».

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Почти ежедневно Лукашенко делает заявления, в которых полуправда сочетается с переводом стрелок на виновных извне. Посещая 21 апреля Бобруйск, белорусский лидер заявил: «Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Белоруссию — они выбились из строя. Так не надо удивляться. Всё это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе, и не только к ней».

На самом деле Белоруссию никто не «кусает», хотя госагитпроп постсоветской республики именно так преподносит ситуацию. Коронавирус был и остаётся коронавирусом, политикой он не стал — это политики используют пандемию в своих целях, и Лукашенко в их числе не исключение.

Из Бобруйска Лукашенко снова послал проклятия в адрес «бандитских Телеграм-каналов», а также угрозы авторам «гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда «плявузгают» в сторону Белоруссии». На самом деле нет проблемы в том, что кто-то в Москве, или в Варшаве, или ещё где-то что-то пишет — в развитом европейском обществе плюрализм является нормой. Ненормальной считается безответственность политиков.

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Никто не был готов к коронавирусу нового типа, и Белоруссия не стала исключением. О «готовности» к нему белорусской системы много написано. Откровенным лицемерием отдают лубочные заявления на фоне чрезвычайщины, приёма гуманитарной помощи из России, Китая и Узбекистана, переговоров о срочной финансовой помощи по линии МВФ, ЕБРР, ЕАБР и других международных финансовых структур.

Попутно и в очередной раз Лукашенко солгал, заявив, что якобы «россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи». По логике, скоро дойдёт до воспоминаний о временах раздробленности Древнерусского государства с артикуляцией соответствующих «обид». Подобных претензий к Украине, Китаю или Германии почему-то нет.

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На самом деле российские поставщики в деловой обстановке решают с белорусскими партнёрами вопросы взаимной торговли — в том числе и гречкой. Подоплёка нынешнего «гречневого скандала» такая же, как и прежде — дефицит валюты, которую Лукашенко бросил на переплату за очередную «выгодную» нефть из Норвегии и Азербайджана, не дождавшись обвала на мировом рынке.

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По причине именно таких управленческих компетенций нынешнего руководства Белоруссии жители республики переплачивают за тепличные помидоры, которые всё равно дороже грунтовых украинских, испанских и голландских. По той же причине им обходятся визы ЕС кратно дороже, чем гражданам России и других стран. И именно по этой причине без ротации нынешних управленцев у народа Белоруссии нет хороших перспектив.

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