5 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Парни в Белоруссии попроще, действуют незамысловато, экономят на специалистах. Поэтому и «заговоры» у них получаются смешные, в духе «лучше бы не начинали».

Сергей Артёменко, , 16:08 — REGNUM Весеннее обострение «нефтяной войны» с Россией протекает в Белоруссии тяжело и мучительно. В ход идут клише пропагандистских баталий прошлых лет, действующие лица всё те же.

Путин и Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Основным спичрайтером нынешнего нефтегазового конфликта с белорусской стороны выступает Александр Лукашенко. За последние месяцы он сделал немало резких заявлений, растиражированных на многомиллионную аудиторию как белорусскими, так и российскими СМИ.

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Однако один в поле не воин, особенно на информационной войне, которой Минск традиционно сопровождает войну торговую. Поэтому к поддержке позиции бессменного гаранта белорусской стабильности привлечены «говорящие головы» белорусского госагитпропа.

На днях в сети появился текст под заголовком «Как и зачем российские либералы готовят свержение Лукашенко», в котором сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант написал картину маслом. Перепечатку сделал сайт «Национально-освободительного движения» (НОД), которое декларирует замечательную цель: «Освобождение Российской Федерации от колониальной зависимости США путем восстановления суверенитета через референдум о изменении Конституции».

Откровения минского пропагандиста перепечатали также сайты вроде Politinform. Что интересно, в большинстве публикаций использована одна и та же иллюстрация с изображением убитого пять лет назад Бориса Немцова, о взаимной неприязни которого с Лукашенко хорошо известно.

Заговор против первого лица во время приближающегося финала президентской кампании — приём банальный, известный со времён первых выборов. Особого мастерства в придумывании таких заговоров достигли на Западе. Из недавних историй — «вмешательство России в американские выборы»: особо бдительные конспирологи подводили обывателя к мысли о том, что Владимир Путин едва ли не собственноручно усадил Дональда Трампа в кресло президента США.

Владимир Путин и Дональд Трамп Kremlin.ru

Парни в Белоруссии попроще, действуют незамысловато, экономят на специалистах. Поэтому и «заговоры» у них получаются смешные, в духе «лучше бы не начинали».

Первые президентские выборы в Белоруссии (1994 года) тоже не обошлись без «заговора» и даже «покушения» на Александра Лукашенко во время «лиозненского инцидента», инсценировку которого подтвердила экспертиза КГБ. Тогда свидетельские показания по «заговору» давали Иван Титенков и Виктор Шейман, стремительно сделавшие карьеру после победы Лукашенко.

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Не исключено, что история их успеха не даёт покоя Алексею Дзерманту сотоварищи, промышляющих угодливым поддакиванием первому лицу, доносами, публичной поддержкой политических репрессий и даже распространением откровенной лжи в отношении ряда российских экспертов. Деньги, конечно, важны, однако всему есть мера (кроме человеческой глупости).

Андрей Суздальцев Politoboz.com

По мнению Дзерманта, «эти атаки на Беларусь с разных сторон в конечном итоге должны привести к дестабилизации именно в России — окончательно и бесповоротно поссорить её с союзником, усилить внутри неё прозападное лобби и деструкторов-националистов».

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Проблема гражданина Белоруссии в том, что он распространил заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, и оскорбил не только конкретных людей. Алексей Дзермант никак не сможет доказать в суде или где-либо наличие заявленного им проекта. У него нет документов, подтверждающих его слова, потому что все его процитированные измышления — ложь от первой до последней буквы.

Репутация «спадара» Дзерманта общеизвестна. В приличном европейском обществе неонацисты являются нерукопожатными. После публичных покаяний их могут перестать третировать, но дистанцироваться от таких персонажей не перестанут, и уж точно не будут позиционировать их как экспертов. Однако для многих российских изданий это правило хорошего тона ещё не стало руководством к действию.

Непонятно, по какой причине НОД, представители которого активно участвуют в организации марша «Бессмертный полк» в Минске, предоставляет трибуну деятелю, который давно, вполне серьёзно и открыто заявил об ориентации на Фабиана Акинчица — гитлеровского пособника, основателя «Белорусской национал-социалистической партии». Правая рука не знает, что делает левая?

Алексей Дзермант Цитата из видео «Алексей Дзермант о кризисе в отношениях России и Беларуси. По-живому» пользователя Константин Сёмин. youtube.com

Должно, наверное, случиться что-то особенное, чтобы деятели вроде Алексея Дзерманта, его товарищей по пропагандистской работе, а также откровенных русофобов и клеветников вроде Елены Анисим, Юрия Беленького, Григория Костусёва внесли в «чёрные списки». Власти Белоруссии составили такие списки в отношении российских журналистов, учёных и общественных деятелей — пора ответить взаимностью.

Союзное государство России и Белоруссии подрывается изнутри такими деятелями. Поэтому пусть упражняются в местечковых фантазиях на тему «дестабилизации именно в России». Дзермант, Шпаковский, Петровский, Анисим, Канопацкая и прочие приглашаются в массовку на мероприятия с участием Лукашенко, помогают ему в меру сил — это их домашние дела и их доход, на который никто не претендует. В российских СМИ, в самой России им делать нечего, тем более на российские деньги.

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