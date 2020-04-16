Минск, , 14:14 — REGNUM Выделение кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития на реализацию в Белоруссии инфраструктурных проектов, а также перспективные направления сотрудничества с учетом складывающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации обсудили первый зампред правительства Белоруссии Дмитрий Крутой и вице-президент ЕБРР Алан Пию. Об этом сегодня, 16 апреля сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Выступая на видеоконференции, Крутой заявил, что официальный Минск заинтересован в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам — ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в объеме до $1 млрд, «в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики».

Правительственная пресс-служба уточнила: «При этом стороны договорились использовать ускоренную процедуру подготовки соответствующих решений и активно применять формат видеоконференции».

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«Что касается софинансирования с другими финансовыми институтами (Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский инвестиционный банк) — тут предполагается сохранение лимитов для действующих клиентов ЕБРР в Белоруссии, расширение мандата на кредитование отдельных государственных организаций, оказавшихся в сложном положении (Белавиа, БелЖД, Гомельстекло, деревообработка)», — сказал белорусский вице-премьер.

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Напомним, власти Белоруссии отрицают распространение пандемии на территорию постсоветской республики. Александр Лукашенко называет происходящее «коронапсихозом» и предлагает такие меры борьбы, как употребление разбавленного спирта, посещение бани, разведение костра, употребление жирной пищи, работа в поле и занятие спортом. Граждане в соцсетях высмеивают такие рекомендации.

Не признавая эпидемии в Белоруссии, Лукашенко ждёт финансовой помощи под предлогом борьбы с коронавирусом от МВФ и Всемирного банка, ЕБРР и ЕФСР. Минск принимает гуманитарную помощь от Китая, Узбекистана и России, отрицая факты помощи с российской стороны.

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