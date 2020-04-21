Минск, , 16:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (структура ООН) не испытывает симпатии к Белоруссии и рекомендует ввести в просоветской республике жёсткие ограничительные меры — вплоть до комендантского часа. Об этом сегодня, 21 апреля в Бобруйске заявил Александр Лукашенко, сообщает президентская пресс-служба.

«Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят», — заявил Лукашенко, комментируя итоги визита группы экспертов ВОЗ.

Специалисты международной организации находились в Белоруссии 8−11 апреля, изучая ситуацию с распространением коронавируса и меры, предпринимаемые руководством и врачами Белоруссии. По итогам визита эксперты ВОЗ опубликовали перечень рекомендаций для властей постсоветской республики.

Среди рекомендаций ВОЗ для Белоруссии — необходимость мер, направленных на «увеличение физического дистанцирования в масштабах всего общества». В частности, рекомендовано оказать социально-экономическую поддержку нуждающимся и отказаться от различных массовых мероприятий.

ВОЗ рекомендовала также режим карантина для контактировавших с зараженными коронавирусом, а также для людей с риском заражения. Рекомендовано перевести учащихся на дистанционное обучение. Властям предписано «чётко, прозрачно и регулярно» информировать общественность о рисках в нынешней ситуации, а также о действиях властей по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, ВОЗ не рекомендовала тотальный карантин, она также не упоминает в своих рекомендациях комендантский час. Вопреки рекомендациям ВОЗ, Александр Лукашенко объявил о проведении 25 апреля республиканского субботника.

Кроме того, в Белоруссии проводятся массовые мероприятия, в том числе спортивные. Работают кинотеатры, рестораны, учреждения для детей и молодёжи. С 21 апреля, после длительных каникул, дети пошли в школы — началась последняя четверть.

В конце прошлой недели государственное телевидение Белоруссии («Белтелерадиокомпания») выпустило в эфир ряд программ, в которых критикующие политику Лукашенко в ситуации пандемии коронавируса были объявлены распространителями недостоверной информации. Глава объединения белорусских пропагандистов Кирилл Кривошеев в бранных выражениях на телеканале «Беларусь-1» охарактеризовал восприятие белорусских реалий в российских СМИ. При этом белорусские пропагандисты ссылались на ВОЗ.