2 апреля 2020 | Время чтения 20 мин

Сергей Артёменко, , 15:32 — REGNUM Когда распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 в Восточной Европе только начиналось, власти Белоруссии делали вид, что «ничего такого» не происходит. Даже когда все соседние с Белоруссией страны закрыли свои границы, Александр Лукашенко демонстрировал наигранную браваду. При этом он заглаза ругал руководство России, опустившись до вульгарных выпадов персонально в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Спустя несколько недель эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 захлестнула Белоруссию. Выяснилось, что не хватает элементарного и самого необходимого. Минфин запросил помощь МВФ, Всемирного банка и других международных организаций. Минздрав Белоруссии направил поставщикам медоборудования запрос о срочной поставке аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Эпидемия коронавируса не объявлена, хотя всё говорит о том, что в Белоруссии именно эпидемия — то есть стремительное, прогрессирующее распространение по всем регионам инфекционного заболевания, охватившего большую численность населения и ставшего причиной чрезвычайной ситуации. Высшее руководство постсоветской республики решило, что лучше скрывать от населения истинные масштабы бедствия. Границы Белоруссии до сих пор не закрыты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько President.gov.by

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Минздрав начал привычно манипулировать отчётностью, отправляя в ВОЗ статистику по давно отработанной технологии. Минск мобилизовал всю свою агентуру в республике и за рубежом, включая официальных представителей международных организаций, прикормленных за счёт белорусских налогоплательщиков.

«Я могу сказать, что в Белоруссии на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие, и это очень хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных, квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности, в первую очередь для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и можете изолировать людей в больницах. Но главная цель — это, конечно, затормозить развитие вируса. И то, что мы видим … вы справляетесь», — заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис в интервью белорусскому гостелеканалу «ОНТ» (эфир 29 марта).

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Носителей коронавируса учитывают как больных различными заболеваниями, в том числе пневмонией — именно от неё и умирают заразившиеся. Долгое время удавалось заявлять об отсутствии летальных исходов. Даже когда по не совсем выясненным обстоятельствам чиновники были вынуждены признать как бы первую смерть носителя COVID-19, то Александр Лукашенко представил ситуацию так: «Мы подозреваем, что, кроме пневмонии и других болезней, был у него и этот вирус. Мы же просили. Ему завтра 80 лет. Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь?»

Скончавшийся 31 марта 75-летний заслуженный артист Белоруссии, актер витебского областного государственного театра Виктор Дашкевич не мог не выйти на работу, потому что двумя десятилетиями ранее Лукашенко уничтожил остатки социальных завоеваний советской эпохи. Была внедрена самая жёсткая капиталистическая система найма, от которой развитые страны Запада отказались ещё в прошлом веке.

Виктор Дашкевич

Дашкевича бы попросту уволили за прогул, а прогулом в постсоветской Белоруссии считается отсутствие на рабочем месте более двух часов. Размеры пенсий в Белоруссии известны, однако вряд ли актёр служил в провинциальном театре из-за денежной прибавки. Напоследок в свидетельстве о его смерти (официальный документ) врачи написали «пневмония неуточненная».

Попутно на открытой для госагитпропа части встречи Лукашенко с его подчинённой Натальей Качановой (назначенной спикером Совета Республики Нацсобрания) белорусский лидер указал на «беспечность некоторых врачей, которые, контактируя с пациентами, не всегда принимают необходимые меры предосторожности».

«Вот в Витебске знаю — врачи первого уровня — те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами», — цитировала его президентская пресс-служба.

Он также заявил 31 марта на встрече с Кочановой, что всех контролируют при въезде, приезжающие из-за границы помещаются в карантин. Проблема в том, что сами прибывшие из-за границы утверждают противоположное: никто их на коронавирус не тестирует, в аэропорту можно обратиться в медпункт — по желанию.

Здесь также показательна история смерти первого «официального» умершего: Дашкевич не выезжал из Белоруссии. Замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалёва в эфире гостелевидения 31 марта сообщила: «При проведении анализа, как данный пациент мог получить эту инфекцию, было установлено, что он контактировал с потенциальным источником — это гражданин из зарубежья, и инфицирование произошло во время репетиции».

Также выяснилось, что актёру изначально поставили диагноз «двухсторонняя пневмония». Сданный им 26 марта второй тест на коронавирус оказался положительным. Актёра повезли сначала в тубдиспансер, где мест не нашлось, — его отправили домой. Когда состояние больного ухудшилось, его направили в кожвендиспансер. Диспансеры спешно перепрофилировали в «инфекционки» по причине дефицита мест в больницах и отсутствия возможностей гарантированно изолировать заражённых коронавирусом от других больных.

По тем же причинам перепрофилирования прошли медучреждения по всей Белоруссии. Например, больницу в Смолевичах подготовили к приёму пациентов на полтысячи коек.

Врач витебской лабораторной диагностики Больницы скорой медицинской помощи Наталья Ларионова рассказала местному изданию «Витебский курьер» о переполненности медучреждения, о причинах роста заболеваемости среди врачей — им ставят диагноз «воспаление лёгких», о дефиците тестов на коронавирус и даже одноразовых повязок.

На позапрошлой неделе госагитпроп Белоруссии хвастался избытком одноразовых медицинских повязок, которых якобы стали срочно шить так много, что хватает даже для экспорта в Евросоюз. Лукашенко заявил 16 марта: «Сшили — девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос».

Люди в масках

Ту же картину, даже в ещё более мрачных тонах, нарисовала витебский врач в опубликованном 30 марта интервью «Радио «Свобода». Помимо кратного роста пневмонии, фальсификации историй болезней и прочего, она отметила: «В реанимации люди умирают от пневмонии, но нам не всегда дают ставить диагноз «пневмония» у умерших пациентов. На административном уровне говорят «нет, и все, зашифруйте как-то по-другому, чтобы не испортить статистику».

На следующий день, 31 марта, Лукашенко и Кочанова демонстрировали олимпийское спокойствие и заверяли в подконтрольности ситуации. Впрочем, и эта встреча оставила вопросы. Лукашенко сообщил Кочановой: «Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет».

В свете этого заявления симптоматично данное Лукашенко 31 марта «своевременное» поручение бывшему премьер-министру Белоруссии — нынешнему председателю ЕЭК Михаилу Мясниковичу — организовать внеочередную встречу лидеров ЕАЭС. Посещать в такое время Минск, да ещё и лично встречаться с человеком, который бравирует отказом сдавать тест на смертельно опасную в его возрасте инфекцию, — это нечто невероятное не только с точки зрения здравого смысла, но и этикета.

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Незадолго до этого, 27 марта, Александр Лукашенко посетил ОАО «Белгипс». Встречаясь с трудовым коллективом, он заявил: «Вы, наверное, уже все переболели этим коронавирусом — дай бог, конечно, чтобы переболели. Когда 60% переболеет, выработается иммунитет и мы забудем об этом вирусе. Я не делал анализ на коронавирус — может, тоже переболел».

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После встречи с Лукашенко, 31 марта, Кочанова сообщила, что эксперты ВОЗ смогут прибыть в Белоруссию, чтобы оценить систему здравоохранения республики и ситуацию с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Она также заявила: «Сейчас принято решение: будут открыты лаборатории во всех областных центрах для того, чтобы быстрее давалось заключение по тестам на коронавирус».

Все эти меры необходимо было реализовать, как говорится, ещё вчера. Сейчас их реализовать будет намного труднее. Противоэпидемические мероприятия предсказуемо проходят с огромным перенапряжением и лишними затратами. Разумеется, лучше поздно, чем никогда. Однако всего этого надрыва могло и не быть.

Белорусские чиновники сначала недооценили ситуацию, откровенно проспав важные этапы распространения COVID-19, бахвалились и хорохорились в ситуации, когда необходимо было безотлагательно принимать решительные меры. Правительства соседних стран, закрывшие границы с Белоруссией, выставлялись сборищами слабоумных паникёров.

Пункт пропуска «Каменный Лог» граница с Литвой Gpk.gov.by

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Лукашенко упустил время и сейчас начинает лихорадочно «бить по хвостам». Созывает на совещания медиков, «силовиков», «палаточников», прочих докладчиков и слушателей, необходимых для антуража скандальных «вбросов». У внешнего наблюдателя может возникнуть сомнение в адекватности действующих лиц: не попутали ли они эпидемию с карнавалом, вышли ли из ими же созданной для себя параллельной реальности?

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Неповоротливый механизм госаппарата только сейчас получил отмашку по жёстко завязанной на главного чиновника «вертикали власти», принявшись реализовывать в целом правильные, но запоздалые меры. Например, Витебский горисполком своим решением № 349 от 27 марта утвердил план дополнительных мероприятий «по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19».

Чиновники по-прежнему не признают эпидемического характера распространения коронавируса. Ранее проявлявшие решительность в борьбе с шествием «Бессмертного полка», витебские власти демонстрируют крайнюю осторожность, робко решаясь на полумеры.

Сейчас, когда приграничная с Россией область признана самым неблагополучным в эпидемиологическом плане регионом, они предлагают предоставить родителям право принимать решение о непосещении детьми детских дошкольных учреждений, а также «ограничить перемещение сотрудников ДДУ в рамках одной группы, предусмотреть принятие иных мероприятий, направленных на разобщение».

«В школах сохранить пребывание детей в рамках одного класса, обеспечить работу кружков, исключив объединение детей из разных классов, в том числе в период каникул», — говорится в документе.

Впрочем, многие семьи уже 2−3 недели как не отпускают своих чад в детские сады и школы. Учителя и воспитатели закрывают на это глаза, прося оформить заявление на имя директора при условии, что в документе не будет упоминания про коронавирус — предлагается формулировка «по семейным обстоятельствам».

Всё это лицемерное дёргание вызывает обоснованное возмущение белорусской общественности, выливающееся в «сарафанное радио» и социальные сети. Сотрудники государственных СМИ, называющие себя почему-то журналистами, в упор не замечают созревших гроздьев гнева.

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Только сейчас «слуги народа» додумались до таких мер, как «отменить проведение выставок, презентаций, ярмарок и др. в закрытых помещениях… отменить в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, магазинах проведение мероприятий для детей, групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и др… обеспечить размещение посетителей в кинотеатрах, театрах, филармонии и других объектах культуры на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга».

Карантин. Коронавирус Николай Хижняк © ИА REGNUM

Почти четверть века Лукашенко занимался наведением «чистоты и порядка», однако только сейчас предписано на промышленных объектах всех форм собственности «проводить уборку помещений с массовым пребыванием работающих с использованием дезсредств; обеспечить эффективную работу систем вентиляции и кондиционирования с соблюдением параметров микроклимата в производственных помещениях» и так далее.

Брестский облисполком направил аналогичные рекомендации организациям торговли и общественного питания. В администрациях белорусских регионов только к концу марта решились на рекомендации, которые в других европейских странах вводились в январе-феврале. Всё это как нельзя лучше свидетельствует против апологетов авторитарной тирании, долго критиковавших демократические системы за якобы неповоротливость в критических ситуациях.

В Белоруссии до сих пор работают театры и кинотеатры, проводятся различные массовые мероприятия. С 29 марта под разными предлогами перестают работать дискотеки и клубы. УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома сообщило, что только со 2 апреля приостановит кинопоказы в трёх минских кинотеатрах. Прямо сейчас проводится необходимый лишь чиновникам хоккейный чемпионат «Кубок Президента 2020».

О замечательном случае сообщил Telegram-канал «Коронавирус Беларусь»: «Одна из столичных танцевальных школ уходит на карантин. Причина — подтвердился коронавирус у двух учеников. Сначала забрали в больницу ученицу, которая работает в одной из минских больниц в пульмонологическом отделении». Канал сослался на объявление, которое сделал тренер минской школы Валерий Юруть.

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Если в Минске такая ситуация, то трудно ожидать большего от провинциальных исполкомов, выдрессированных на «ЦУ» из столицы. Областные чиновники и ранее не проявляли наказуемой инициативы, а в ситуации с COVID-19 и вовсе заняли непоколебимо выжидательную стойку.

Витебский государственный технологический университет оказался не готов к дистанционному обучению. Занятия проходят так же, как и до вспышки эпидемии. В городе почти тысяча граждан с «пневмонией», а ректорат упорно наступает на грабли минского вуза, где почти две недели прибывший из Ирана инфицированный студент посещал лекции, семинары и прочие занятия.

Объяснения начальства ВГТУ великолепны: Витебский горисполком действительно решил отменить все групповые занятия, однако ректорат считает групповыми занятия только такие, где численность участников превышает полсотни. Соответственно, если в группе 30 человек — семинар можно проводить, если две группы до 50 человек — то можно и поточную лекцию читать.

Витебский облисполком делает вид, что некоторое недопонимание, отдельные недоработки на местах и всякое такое прочее будет своевременно устранено при участии министерства образования, которому формально подчинены учебные заведения приграничного с Россией региона. Минобраз прекрасно знает, почему требуется вмешательство: покойного Дашкевича могли легко уволить за первый же прогул (распространённая практика), а студентам за то же самое грозит отчисление.

Прокуратура, как обычно, прикидывается несведущей и ничего не замечающей. Как уголовное дело сфабриковать — для «преступной группы» достаточно двух человек, как массовое мероприятие запретить — для массовости достаточно трёх человек, а вот как занятия отменить во время эпидемии — необходимо не менее полусотни. Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк и в истории с коронавирусом вполне ясно дал понять, чего стоит и кому на самом деле служит он и его ведомство.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк Prokuratura.gov.by

Не объявляя эпидемию, не вводя масштабных карантинных мер, скрывая правду от народа, нынешнее руководство Белоруссии надеется сохранить давно потерянное лицо. Система напряжена до предела, ей явно не хватает сил и средств, но миллионам граждан внушается, что всё намного лучше, чем есть на самом деле. Одновременно с этим рассылаются тайные циркуляры по властной вертикали и делаются запросы о помощи извне.

Интересные детали: бюджет за январь — февраль, если верить отчёту белорусского Минфина, исполнен с солидным профицитом. Теоретически свободных денег быть не должно — если прогнозы, планы и законы составляли квалифицированные и ответственные специалисты. Однако в Белоруссии принято искусственно создавать профицит, чтобы формально иметь возможность не направлять высвободившиеся средства на погашение госдолга. Также следует учитывать, что при планировании годовых и пятилетних официальных прогнозов изначально задаются невыполнимые, откровенно фейковые показатели.

В нынешней ситуации профицит бюджета можно и нужно было направить на борьбу с коронавирусом. Однако бюджетные деньги уходят на погашение госдолга, тайное приобретение нового люксового лайнера для Лукашенко, а также прочие расходы — в том числе связанные с оформлением его бессменного (с 1994 года) правления на новый пятилетний срок. Официально эта процедура называется президентскими выборами.

Даже на возведение в центре Гомеля 60-метрового флагштока за почти $600 тыс. деньги есть. Белорусская общественность против, требует потратить её налоги с пользой. Однако у назначенного Лукашенко руководства Гомельского облисполкома уже готов ответ: «Проект прошел все необходимые согласования, а общественное обсуждение в данном случае не требуется».

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Политическое руководство Белоруссии в нынешней ситуации прибедняется, чтобы получить дополнительные средства откуда угодно и за счёт чего угодно. По словам Лукашенко, сохранение в нынешней ситуации границ открытыми приносит в казну заметный доход. От России можно получить дешевле газ — об этом белорусский лидер уже договорился с армянским коллегой Николом Пашиняном. Осталось только Владимира Путина предупредить.

Встреча Никола Пашиняна и Александра Лукашенко primeminister.am

Ожидается помощь Запада. Совмин проинформировал 30 марта, как вместе с Нацбанком обсуждает с МВФ «финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса».

Подробнее об этом: Минск хочет получить от МВФ $900 млн на борьбу с коронавирусом

Само правительство Белоруссии выделило на борьбу с COVID-19 почти $1 млн — почти в полтора раза меньше, чем пообещал прислать Госдеп ($1,3 млн). Вашингтон пришлёт помощь, вероятно, по линии USAID — того самого агентства, которое участвовало в подготовке «майданов» на Украине и по всему миру.

Для США это совершенно обычные суммы: в 2019 году некоммерческая организация PACT (содержится на средства USAID) направила $1,45 млн на финансирование НГО и СМИ в Белоруссии. Ещё $1,5 млн в том же году окучивающие Белоруссию «независимые медиа» получили по линии небезызвестной Freedom House. Сопоставимые вливания были и из других источников, не только американских.

России оказание такой «поддержки» категорически запрещено. От неё требуются скидки на нефть и газ, ничем не связанные кредиты, огромные торговые преференции и просто дары. Всё это укладывается в придуманную МИД Белоруссии концепцию «многовекторной внешней политики», согласно которой влияние Москвы должно уравновешиваться США, Евросоюзом и КНР.

Более подробно об этом в сюжете: Белорусская «многовекторность»

Накануне выхолощенного государственного праздника — Дня единения народов России и Белоруссии, 1 апреля, в аэропорт «Минск-2» прибыл самолёт из Китая. Государственные СМИ Белоруссии интенсивно освещали событие. Посол КНР в Белоруссии Цуй Цимин рассказал о первом прибывшем самолёте с тестами на коронавирус (более 2 тыс. штук), инфракрасными термометрами, одноразовыми хирургическими перчатками и бахилами, защитными очками и костюмами.

Представитель официального Пекина сообщил, что это первая партия гуманитарной медицинской помощи для другой части Союзного государства России и Белоруссии. Цуй Цимин рассказал также, что посольство будет приобретать 10 тыс. тест-систем с реагентами для обнаружения коронавируса, маски и другие товары медицинского назначения — всё это будет передано в дар Белоруссии.

Перечень товаров указывает на то, в чём экстренно нуждается восточноевропейский партнёр Поднебесной. Ранее, 29 января, по приказу Александра Лукашенко в КНР был срочно отправлен военный борт Ил-76МД с грузом гуманитарной помощи — защитными масками, которые Китай производил в огромных количествах для половины мира, одеялами и тому подобным.

После этого, 16 марта, Александр Лукашенко провел скандальную «встречу» с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совбеза Андреем Равковым. Президентская пресс-служба тогда сообщала: «Александр Лукашенко также рассказал, что Россия предлагала направить в Беларусь 3 тыс. тестов на выявление коронавируса. «Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста», — отметил он. Оказалось, что в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили «проспонсировать».

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и Госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым President.gov.by

Не успел закончиться март, как эта фантастическая история с тестами на коронавирус стала выглядеть как самодиагноз. Символично и то, что китайские тесты прибыли в Минск 1 апреля.

За несколько часов до этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник в российских государственных структурах сообщила, что официальный Минск по дипломатическим каналам обратился за помощью в борьбе с распространением коронавируса к России и другим странам СНГ. Белоруссии нужны защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ — то, что нужно сейчас всем и что по понятным причинам запрещено к вывозу не только из России, но и из стран ЕС. Государственные СМИ Белоруссии отмалчивались — видимо, начальники госагитпропа не получили указаний, как трактовать это сообщение.

Реакция Кремля: Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи в борьбе с COVID-19

Готовится весеннее послание Александра Лукашенко к белорусскому народу и играющим роль парламентариев «палаточникам». Рабочие группы расписывают в черновиках доклада огромные успехи, достигнутые при гораздо больших трудностях, созданных, естественно, не озвучивающим доклад высшим должностным лицом. Всё хорошее прямо или косвенно связано лично с этим лицом, а всё плохое — с пресловутыми внешними факторами, природными катаклизмами и тому подобным.

Ко времени послания бывший начальник Витебской области, профессор и генерал-майор Александр Косинец пообещал отчитаться о создании белорусской антивирусной вакцины, испытания которой интенсивно проходят. Лукашенко гарантировал за это Косинцу орден.

Александр Косинец Serge Serebro

Белоруссия готовится к празднованию Дня Победы: 9 мая пройдут многотысячные мероприятия во всех областных центрах. Готовятся ежегодные шествия участников международной акции «Бессмертный полк», которую Лукашенко и другие чиновники с эпическим упорством не желают признавать, как и эпидемию коронавируса.

Читайте о подготовке к празднику в сюжете: Бессмертный полк

Похоже, от COVID-19 Белоруссия сможет спастись, а от эпидемии чиновничьей лжи, лицемерия и бездарного госуправления пока что нет. Со времён Чернобыльской катастрофы мало что изменилось.

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