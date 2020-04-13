Минск, , 17:34 — REGNUM Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении принимаемых в Белоруссии мер по борьбе с коронавирусом, а указал на необходимость привлечь спецслужбы, чтобы «пресекать в Белоруссии всякие попытки хайповать на теме коронавируса». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе состоявшегося 13 апреля совещания Лукашенко обсудил ситуацию с распространением коронавируса в республике и заявил, что «у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса» и пообещал: «Никто от коронавируса в нашей стране не умрет». Особое внимание он уделил информационному освещению своей деятельности, отождествив критическое восприятие его слов и действий с отношением ко всему белорусскому народу.

Говоря об освещении белорусских реалий в СМИ, Лукашенко сказал: «Мне много говорят, что мы там проигрываем Telegram-каналам и прочее. Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов — официальных властей. Хотя информации не скажешь, что не хватает. Но я так подумал, ну что нам, пиариться и начать создавать какие-то Telegram-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать… Наверное, это не наш путь».

Лукашенко: «У нас ни один человек от коронавируса не умер и не умрёт»

"Россиянам хотел бы сказать — этим, которые «плявузгают» (клевещут — прим. ИА REGNUM): не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?», — сказал Лукашенко, обращаясь к главе Совбеза и другим участникам совещания.

«Притом тут уже не отбрыкаешься, что это неуправляемые каналы. Вот мне недавно показали в очередной раз какого-то Клейменова, который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, и прячут информацию… Ну и наши начали подхватывать. Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну?», — продолжил он.

Ранее на эту тему: Россия помогает Белоруссии бороться с эпидемией, Минск поливает её грязью

Лукашенко напомнил главе президентской администрации генералу КГБ Игорю Сергеенко «о задаче пресекать в Белоруссии всякие попытки хайповать на теме коронавируса», сказано в официальном сообщении. Руководитель республики подчеркнул: «И своих надо контролировать. И Комитету госбезопасности пожестче здесь, и милиции, и Мининформ пускай смотрит за всеми. Когда побывали здесь международные эксперты, их поубавилось — таких смелых, которые хайповали в интернете на этой беде. Но еще они есть. Их надо ставить на место. И не бояться, что нас обвинят в какой-то недемократичности. Пройдет это все, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз».

Читайте о предыдущих опытах «пресечения»: Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии