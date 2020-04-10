Минск, , 22:36 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обрушился с критикой в адрес России: и российская политика ему не по душе, и бесплатные тесты на коронавирус ему не нравятся. Об этом он заявил в опубликованном вечером 10 апреля порталом tut. by интервью.

Чиновник признал, что Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тыс. тест-систем на коронавирус. При этом он утверждает, что тестов передано мало, что их качество оставляет желать лучшего, и что «велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились».

«Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран. Тем более главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%. Так что нам сейчас эти тесты не нужны», — продолжил глава МИД Белоруссии.

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Он также прокомментировал заявление руководителя кремлёвской пресс-службы Дмитрия Пескова о российской помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом, сказав: «Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение? Я до сих пор вспоминаю с содроганием, когда на первоначальном этапе мы получали информацию о том, что наших граждан, у которых были билеты на самолеты по линии российских туроператоров, просто выбрасывали из самолета. Даже семьи разделяли: если муж белорус, а супруга — россиянка, на рейс сажали только супругу. Были случаи, когда пытались разделить пятилетнего белоруса с отцом-россиянином. Но это было, конечно, на первоначальном этапе. После наших настойчивых обращений к российским коллегам ситуация более или менее наладилась».

«Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила — это тоже помощь России? Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы, если делаются заявления, они имели под собой основания», — добавил Макей.

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В этом же интервью глава МИД Белоруссии поблагодарил КНР за помощь в борьбе с коронавирусом. По мнению министра, политическим руководством Белоруссии «принимаются меры, адекватные развитию ситуации».

Высказав негативное отношение к восприятию белорусских реалий в российском обществе, Макей заявил, что «лучше бы каждому смотреть на то, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер».

На вопрос, как так выходит, что фактически существует две Белоруссии — в одной волонтёры собирают деньги и средства индивидуальной защиты для медиков, потому что медики сами просят о помощи, а в другой минздрав официально заявляет, что врачам всего хватает и всё хорошо, Макей ответил:»Я не знаю».

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