Москва, , 15:55 — REGNUM Россия оказывает помощь странам постсоветского пространства в борьбе с коронавирусом, в том числе Белоруссии по официальным запросам из Минска. Об этом сегодня, 17 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия оказывает существенную помощь Белоруссии в борьбе с пандемией, коронавирусной инфекцией, — сказала Захарова. — Совершенно не хочу сказать, что она достигла Белоруссии — пандемия, но помощь — достигла. Мы уже предоставили Минску несколькими партиями на безвозмездной основе тест-системы для выявления коронавируса и другие материалы».

Захарова уточнила: госкорпорация «Росатом» передала партию гуманитарной помощи больницам Островецкого района Гродненской области. Речь идёт о проекте «Росатома» — строительстве БелАЭС.

Читайте новости сюжета: Строительство АЭС в Белоруссии

«Как вы знаете, там мы сооружаем атомную электростанцию, и переданное оборудование, переданные материалы будут использоваться в том числе больничным персоналом, задействованным для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности многонационального коллектива на площадке строительства АЭС», — добавила Захарова.

Читайте на эту тему также: Белоруссия: «коронапсихоз» высочайшего уровня

«Прорабатываются и дополнительные поставки белорусской стороне, учитывая, что она запросила о такой помощи нотой 1 апреля текущего года — всё официально, по дипломатическим каналам. Мы также помогаем Белоруссии через многосторонние механизмы. Так, в рамках ПРООН Россия перераспределяет средства своего взноса, предусмотренные на проект содействия развитию Белоруссии при вступлении в ВТО, благодаря чему определённая сумма пойдёт на приобретение для Минска, опять же, экспресс-тестов и других материалов», — сказала Захарова.

Читайте предысторию скандала: Москва опровергла Минск: Белоруссия обращалась за помощью к России

Получает российскую гуманитарную помощь на безвозмездной основе и Узбекистан, продолжила Захарова. Из её ответа не было ясно, та ли это гуманитарная помощь, которую Узбекистан передал Белоруссии.

Ещё ранее на эту тему: Россия помогает Белоруссии бороться с эпидемией, Минск поливает её грязью