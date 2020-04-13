Минск, , 12:50 — REGNUM Александр Лукашенко 13 апреля обсудил с чиновниками вопросы, связанные с распространением коронавируса в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба президента постсоветской республики.

Он принял с докладом главу президентской администрации Игоря Сергеенко, госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра здравоохранения Владимира Караника и председателя Совета Республики Нацсобрания Наталью Кочанову. Обсуждая проблему COVID-19, политические и военные мероприятия, руководитель республики между прочим обратился к согражданам.

«При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас (или уже сворачивается) психоз с коронавирусом. Но меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезнями, — сказал Лукашенко. — Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологией, астматики у нас есть, сахарный диабет, в общем пневмонии, как всегда в этот период. Поэтому меня интересует целый комплекс вопросов. И обращаю внимание, особенно министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей».

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«И впервые я хочу обратиться (много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет в больницах, лечит наших людей в этот непростой период) к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь», — добавил руководитель постсоветской республики.

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Отметим, что с начала официально непризнанной властями Белоруссии эпидемии ни один чиновник высшего ранга не выступал с обращениями к гражданам на тему коронавируса. Лукашенко неоднократно заявлял о существовании «коронапсихоза» и предлагал бороться с инфекцией разбавленным спиртом, посещением бани, употреблением масла и другими придуманными им методами, не нашедшими понимания у специалистов. Другие чиновники Белоруссии также отделывались комментариями.

По состоянию на полдень 13 апреля минздрав Белоруссии не опубликовал официальные данные по эпидемиологической обстановке в республике. Белорусская общественность подозревает власти в сокрытии масштабов бедствия, манипуляциях с учётом распространения инфекции и вызванной ею заболеваемостью.