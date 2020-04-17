17 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

Власти Белоруссии готовятся отметить 75-й День Победы в Великой Отечественной войне, которую Александр Лукашенко относит к «не нашим войнам». При этом громче всех о недопустимости ревизионизма кричат ревизионисты и соучастники политических репрессий, использующие откровенно нацистские методы преследования критиков местечкового русофобского национализма.

Георгий Шкловский, , 16:01 — REGNUM «Белорусский парламент принял в четверг заявление в связи с 75-летием Великой Победы, сообщила журналистам в четверг заместитель председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Лилия Ананич», — передал 16 апреля ресурс sputnik.by.

СУ-85 на площади Ленина. Минск, июль 1944

В публикации сказано, что этот член Палаты представителей Национального собрания считает, что заявление подготовлено потому, что «белорусские парламентарии» не могут безучастно взирать на попытки переписать историю и вбросить в медийное пространство иные оценки Великой Победы. Ананич уверена, что она и ей подобные являются «наследниками этой победы и сопричастны к ней через судьбы отцов и дедов».

«Зачитывая заявление в Овальном зале, депутат Ананич подчеркнула, что белорусские парламентарии не вправе быть молчаливыми свидетелями «посягательств на наши святыни». По ее словам, нельзя допускать, чтобы сносились памятники и переписывали историю», — проинформировало издание.

Само заявление действительно важное, учитывая региональный контекст. Государственное информагентство БелТА цитирует фрагмент документа: «Белорусы плечом к плечу вместе с другими народами Советского Союза ковали Победу на фронтах Великой Отечественной войны».

На первый взгляд, всё чинно и благородно: близится знаковая дата, официальный Минск обозначает свою позицию, проговаривая правильные слова. На самом деле ситуация в Белоруссии не менее сложная, чем на Украине накануне майдана.

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Уместно напомнить, что белорусских «палаточников» считают депутатами далеко не все даже в самой Белоруссии. Европейские структуры по итогам парламентской кампании 2019 года вполне чётко дали понять, что не считают произошедшее выборами, а ППНС, соответственно, полноценным парламентом.

Выборы в Белоруссии в 2019 году © ИА REGNUM

Представители прозападной оппозиции, несмотря на всю их русофобию и прочие недостатки, давно и вполне резонно констатировали: парламента в Белоруссии нет — есть «машина для голосования», штампующая безоговорочные одобрения любых законопроектов, написанных в президентской администрации. Там же с 1996 года формируются списки будущих «народных избранников», которых эксперты каждый раз обсуждают задолго до формальной процедуры голосования.

Также уместно сказать несколько слов о «палаточнице» Ананич, получившей мандат за вполне конкретные заслуги в удушении СМИ и подавлении инакомыслия — вплоть до соучастия в политических репрессиях. Будучи министром информации, в 2016 году она играла важную роль в фабрикации уголовного «дела регнумовцев».

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На ней лежит прямая ответственность не только за то, что три белорусских автора ИА REGNUM — брестчанин Дмитрий Алимкин, а также минчане Юрий Павловец и Сергей Шиптенко провели 14 месяцев в следственном изоляторе и получили по пять лет лишения свободы (с отсрочкой). Лилия Ананич и её заместитель Владимир Матусевич (ныне трудоустроенный «идеологом» в президентскую администрацию) напрямую причастны к формированию и деятельности псевдоэкспертных «комиссий», дополнивших механизм жёсткой цензуры и преследования всего, что не вписывается в лубок местечкового госагитпропа. Доходило до откровенного абсурда: даже фотографии официально признавались «экстремистскими». За фотоальбомами охотились пограничная и таможенная службы.

Выпуск СМИ без государственной регистрации запрещён, регистрирующий орган — министерство информации. Этот же орган уполномочен не только фабриковать материалы для уголовных дел, но и готовить обоснования для лишения газеты, журнала или иного издания госрегистрации — для этого достаточно трёх «предупреждений» по самым нелепым и мелким поводам. Мининформ также ограничивает распространение в Белоруссии иностранных изданий, а под таковые попадают и российские.

Лилия Ананич Minsvyaz.ru

Словно в насмешку над белорусами, Ананич пристроили в комиссию ППНС «по правам человека, национальным отношениям и СМИ». Более смешно эта персона выглядела бы только в комиссии «по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике». По иронии распределителя ролей, теперь её шефом является бывший подчинённый — отставной пропагандист Геннадий Давыдько, ранее получивший скандальную известность при продвижении легализации наркотиков, проституции, националистической символики и прочей «белорусизации», а также отметившийся в информационном сопровождении политических репрессий. В той же комиссии — героиня политического фольклора Мария Василевич. Замечательный состав.

О каких святынях и о какой Великой Отечественной войне эти люди могут говорить, если их вождь в октябре 2019 года прямо сказал, и через неделю для особо непонятливых повторил: Отечественные войны — это «не наши войны». Александр Лукашенко сделал эти заявления на публику, причём впервые — главному казахстанскому пропагандистскому рупору «Хабар».

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Замечательный состав был и в предыдущей Палате представителей того же Нацсобрания. Например, в прошлом году известная в Белоруссии и Польше руководительница «Таварыйства беларускай мовы» Елена Анисим активно делала политический капитал на русофобии. Издание её организации периодически нахваливало коллаборационистов периода Великой Отечественной войны («не нашей» для официоза), а также откровенных маньяков и террористов периода «Ичкерии» — Радуева, Гелаева и прочих. За это член ППНС Елена Анисим даже получила благодарность от старых чеченских боевиков из эмиграции.

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Об этих фактах постоянно пишет не только белорусская пресса, однако правоохранительные органы продолжают бездействовать. Причём не только белорусские, но и российские. Прокуратуре и Следкому РФ есть дело до неонацизма, вандализма и прочих безобразий в дальнем зарубежье, но нет никакого интереса к творящемуся в мягком подбрюшье России, в соседней части Союзного государства.

Ещё один замечательный во всех отношениях пример — история дискриминации граждан Белоруссии, участвующих в ежегодной международной акции — шествии «Бессмертного полка». После запретов и унизительных ограничений в Минске координаторы попытались зарегистрировать одноименную общественную организацию, однако министерство юстиции Белоруссии годами этому препятствует.

«Бессмертный полк» в Минске в 2018 году © ИА REGNUM

Министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский, ставящий палки в колёса «Бессмертному полку», участвует в работе Объединенной коллегии министерств в формате Союзного государства. Он также входит в Совет министров юстиции государств — участников СНГ, а в рамках этого объединения официальный Минск взял на себя обязательства содействовать проведению международной акции «Бессмертный полк». Слижевский до сих пор рукопожатен.

Ещё один чиновник, обосновывавший «нецелесообразность» проведения шествия «Бессмертного полка» в Витебске, — зампред горисполкома Виктор Глушин за свои действия был не уволен, как того требовала общественность, а получил поощрение. Теперь он рассказывает местным школьникам о том, как важна конституция, нормы которой для провинциальных элитариев столь же подвижны, как пресловутое дышло.

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Москва поразительно безучастна к лицемерию и откровенному кощунству, которое власти Белоруссии демонстрируют в наши дни, накануне 75-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Как оказалось, не все способны осознать, что фашизм может быть не только коричневым или чёрным, но также «жовто-блакитным» или «чырвона-зялёным». Он может подаваться под каким угодно соусом — как в случае с литовскими политзаключёнными (Альгирдас Палецкис, Агне Григайтите, Юрий Мель), или как в случае с пока ещё находящимися вне тюрем латвийскими диссидентами-антифашистами (Александр Гапоненко, Юрий Алексеев, Владимир Линдерман).

Апеллирующие к стороне формального права обязаны помнить, для чего оно создано. Министры, судьи и прокуроры III Рейха как профессионалы были прекрасно подготовлены, что не помешало им продать тоталитарному режиму и свой профессионализм, и совесть, и многое другое. В профессиональном плане они на несколько голов превосходили своих нынешних коллег из постсоветских республик, которые сегодня занимаются такими же политическими репрессиями и уже заслужили свои Нюрнбергские процессы.

Россия не может позволить себе игнорировать ударное строительство тоталитарных режимов по периметру своих границ. Она обязана реагировать и называть коричневое коричневым, помогать разоблачать демагогию этнократов из «братских республик» и практиковать более решительные действия.

Хватит отстранённо читать «репортажи с петлёй на шее». Пора уже быть бдительными и менее стеснительными в воздаянии по справедливости.