Аномальные морозы не отпускают сибирские регионы уже с конца января. И это непростое испытание не только для различных министерств, служб и ведомств, но и для простых сибиряков: горят дома и машины, люди замерзают насмерть. А коммунальные аварии в условиях морозов несут в себе серьёзные угрозы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

О том, как сибиряки переживают морозные дни, читайте в специальном обзоре ИА REGNUM.

Алтайский край. «Всё определяет снег»

Спасатели и синоптики 7 февраля предупредили жителей Алтайского края о том, что морозы пока не собираются покидать регион. Аномально холодная погода сохранится как минимум до 9 февраля. Столбики термометров будут опускаться до −35… −40 ˚С, местами — до — 45˚С.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, морозы представляют опасность для посевов алтайских аграриев. На полях с небольшим снежным покровом морозоустойчивые сорта пшеницы могут не выдержать таких продолжительных низких температур.

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По словам завлабораторией Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий Веры Борадулиной, морозы в 30−40 ˚С смогут вынести только посевы, укрытые 30−35-сантиметровым слоем снега. А там, где участки оголены, озимая пшеница однозначно погибнет.

«В Сибири всё определяет снег», — подчеркнула она.

Более точную обстановку с озимыми специалисты смогут оценить после того, как морозы спадут.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Пашня

Но это ещё не все напасти. В городе Бийске 7 февраля устраняют крупную аварию на тепловых сетях в районе микрорайона Зелёный клин. Без тепла и горячей воды в морозы остались 19 многоквартирных домов, школа, детский сад и административные здания.

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Не обошли стороной коммунальные аварии и столицу края — город Барнаул, где 6 февраля при температуре — 30 °C лопнула труба водовода на ул. 1-я Западная. Под отключение холодного водоснабжения попали шесть многоквартирных жилых домов с населением около 480 человек. Подача горячего водоснабжения была приостановлена в восьми многоквартирниках с населением около 700 человек и детском саду № 79.

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Иркутская область. «На 10−14°С ниже климатической нормы»

Аномально сильные морозы сохраняются и в Иркутской области. По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8−10 февраля в западных, центральных и южных районах минимальные температуры воздуха будут достигать −40… −45 °С, в северных и верхнеленских районах — до — 49 °C, на Байкале — до — 36 °C.

В Иркутске ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10−14 °С ниже климатической нормы.

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Спасатели констатируют: сильные морозы увеличили число пожаров в Приангарье. Не обходится без травм. Пострадала хозяйка однокомнатной квартиры в городе Тулуне, которая пыталась потушить пламя самостоятельно. Также травму на пожаре получил пенсионер посёлка Большая Речка. Он смог самостоятельно покинуть горящее помещение, но во дворе возле дома ему стало плохо, потребовалась помощь бригады скорой помощи.

Mchs.gov.ru Пункт обогрева

Жертвами морозов в Приангарье стали парень и девушка. 5 февраля их тела нашли в иномарке на берегу реки Лена, в двух километрах от дороги Усть-Кут — Уоян.

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По предварительной версии, смерть наступила от переохлаждения. У девушки остались двое маленьких детей.

Кемеровская область. Холодовые травмы

Период холодов продолжается в Кемеровской области. С 5 по 8 февраля температура воздуха будет опускаться до — 35 °C и ниже. Местами регион накроют сильные морозы до — 40 °C и ниже.

В областном главке МЧС ИА REGNUM сообщили, что оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

4 февраля кузбасский департамент охраны здоровья населения проинформировал, что за минувшие выходные (2−3 февраля) медики получили 48 обращений по поводу холодовых травм и обморожений. А по данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, только за эти два дня было госпитализировано 13 человек. Некоторые пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Красноярский край. «Почему так холодно?»

Режим повышенной готовности в связи с сильными морозами продолжает действовать в Красноярском крае. В центральных и южных районах этого огромного сибирского региона столбики термометров местами опускаются до — 45 °C; на севере центральных районов — до — 50 °C.

По информации спасателей, в готовности находятся аэромобильная группировка МЧС России в составе 100 человек и 24 единицы техники, а также оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Из-за аномальных холодов жители частного сектора в Красноярском крае усиленно топят печи. В краевом главке МЧС 7 февраля сообщили, что из 34 пожаров, произошедших за минувшие сутки, 13 пожаров случились по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пострадали два человека.

24.mchs.gov.ru Пожарная машина

Тем временем жители Красноярска умудряются в морозы не терять оптимизма. В феврале местные и федеральные массмедиа облетела новость о «противоморозном» пикете.

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Шуточную акцию протеста 5 февраля устроил актёр Красноярского драматического театра имени Пушкина, телеведущий Сергей Даниленко. Он вышел к зданию мэрии Красноярска с плакатом, на котором было написано «Почему так холодно. Хватит!»

Впрочем, пикет продлился недолго, по сообщениям очевидцев и издания «Наш Красноярский край», актёра попросил уйти охранник здания.

Новосибирская область. Горящие автомобили

Тревожная информация поступила сегодня, 7 февраля, от сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области. Они сообщили, что за период морозов в регионе сгорели два десятка автомобилей:

«С начала февраля 2019 года транспортные средства горели в семь раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Самые распространённые причины: самовозгорание из-за неисправности и неосторожные действия с огнём при отогревании автомобиля».

10 из 20 пожаров вспыхнули из-за неисправности электропроводки в моторном отсеке и под панелью приборов, а также разгерметизации топливной системы.

Спасатели предполагают, что в двух случаях автомобили загорелись, когда их пытались прогреть при помощи разведенного под двигателем костра, электроплитки.

54.mchs.gov.ru Возгорание автомобиля

Ещё один инцидент произошёл под Новосибирском 2 февраля — сломался автобус с 18 взрослыми пассажирами, следовавший из Алтайского края в Новосибирск. Пассажиров и водителя спасли сотрудники ДПС.

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Низких температур не выдерживали и теплотрассы. 29 января в Новосибирске без горячей воды остались почти сорок зданий в разных районах, без отопления — ещё пять зданий.

Омская область. Трамваи, «примерзающие» к рельсам

В Омской области сотрудники МЧС в морозы спасли водителя-дальнобойщика и его пассажирку. Мужчина проживает в Липецке. Поздно вечером 4 февраля он попросил помощи, так как автомобиль, на котором он двигался со своей матерью в сторону Омска, сломался около деревни Гуляй-Поле Крутинского района.

Замёрзнуть путникам не дали. Водителя и его пассажирку доставили в ближайший пункт обогрева.

В целом все службы и ведомства региона из-за морозов перешли в режим повышенной готовности.

Влияет такая погода и на движение общественного транспорта. В феврале омич выложил в интернет любопытное видео под названием «Мороз в Омске. Трамваи примерзают к рельсам». Видно, что трамвай действительно существенно замедляет движение по замёрзшим рельсам.

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Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мороз в Омске

Однако один из пользователей объяснил, что о «примерзании» речи не идёт:

«Это называется «встать на изоляцию», лед — плохой проводник электрического тока, а рельсы являются отрицательным полюсом в системе электроснабжения трамваев».

Республика Алтай. Перенос спортивных соревнований

В Республике Алтай из-за морозов, а также из-за повышения уровня заболеваемости населения ОРВИ и гриппом пришлось переносить массовые мероприятия.

В частности, по данным республиканского комитета по физической культуре и спорту, были перенесены соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»; XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — на срок до 20 календарных дней.

Хакасия. Нерадостные новости от пожарных

В Хакасии аномальные морозы повлияли на движение междугороднего пассажирского автотранспорта.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства, по состоянию на утро 7 февраля вновь отменено 28 рейсов. Это маршруты из города Абакана и обратно в населенные пункты Курагино, Идринское, Кирово, Сарагаш, Шарыпово и другие.

Власти подчёркивают, что это временная мера.

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Нерадостные новости сообщают в хакасском главке МЧС. С начала года в республике на пожарах погибли 15 человек.

24.mchs.gov.ru Пожар

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Морозы только усугубляют ситуацию.

Тува. Снова морозы

Скована морозами и Республика Тува, в том числе столица региона — Кызыл.

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2−3 февраля в регионе температура местами падала до — 45 °C. А 6 февраля в мэрии Кызыла сообщили, что в городе — снова морозы.

Томская область. «Погода шепчет»

Морозы до — 40 °C сохраняются в Томской области. Спасатели советуют жителям региона соблюдать меры безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сильные морозы

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«Погода шепчет», — шутят по этому поводу томичи в соцсетях.

Ну, а если серьёзно, то сильные морозы приносят радость лишь детям, которым в такие периоды можно не ходить на занятия. Впрочем, сибирякам к холодам не привыкать, в том числе к аномальным. Главное, чтобы в случае ЧП власти не пасовали и приняли все необходимые меры для решения проблем.