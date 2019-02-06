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«Почему так холодно. Хватит!»: красноярец вышел на пикет против морозов

Общество

Одиночный пикет у мэрии устроил актёр красноярского драмтеатра

Красноярск, 6 февраля 2019, 14:41 — REGNUM  Житель Красноярска, уставший от морозов, устроил 5 февраля одиночный пикет. Он вышел к зданию мэрии Красноярска с плакатом, на котором было написано «Почему так холодно. Хватит!»

Позже выяснилось, что шуточную акцию протеста устроил актёр Красноярского драматического театра имени Пушкина, телеведущий Сергей Даниленко.

Как передаёт издание «Наш Красноярский край», пикет продлился недолго. По словам очевидцев, актёра попросил уйти охранник здания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы сковали сибирские регионы в конце января. Столбики термометров опускаются до — 40 °C, а местами и до — 49 °C. По данным спасателей и синоптиков, морозно не только в Красноярском крае, но и в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, в Алтайском крае.

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