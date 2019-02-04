Морозы в Омске: трамваи «примерзают» к рельсам

Омск, , 07:31 — REGNUM Омскую область сковали сильные морозы. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 3 по 8 февраля в регионе ожидается аномально холодная погода, местами — сильный мороз. Столбики термометров опустятся до минус 30−35 градусов, в отдельных районах — до минус 40 градусов и ниже.

Тем временем жители Омска сообщают о том, что морозы повлияли на работу общественного транспорта. В интернете появилось видео под названием «Мороз в Омске. Трамваи примерзают к рельсам». Видно, что трамвай существенно замедляет движение по замёрзшим рельсам.

«Вот такой стоит в Омске мороз, бедные трамваи еле едут», — комментирует автор видео Александр Шаронихин.

Однако один из комментирующих объясняет, что о «примерзании» речи не идёт:

«Это называется «встать на изоляцию», лед — плохой проводник электрического тока, а рельсы являются отрицательным полюсом в системе электроснабжения трамваев».

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, за последние десять лет аномально холодная погода в Омской области наблюдалась в феврале 2009, 2010, 2012 и 2014 годов. Чаще всего — в первой половине месяца.

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