Сильные морозы увеличили число пожаров в Приангарье

Иркутск, , 12:04 — REGNUM В Иркутской области, где температура воздуха опустилась ниже 40-градусной отметки, наблюдается рост числа бытовых пожаров. Только за последние сутки, 5 февраля, спасатели зарегистрировали более 20 возгораний, сообщается на сайте регионального МЧС.

На пожарах не обошлось без травм. В частности, незначительные повреждения получила хозяйка однокомнатной квартиры в городе Тулуне. Вначале женщина предприняла попытки потушить пламя самостоятельно, но, не справившись, покинула помещение, открыв входную дверь в общий коридор.

«Пламя мгновенно перекинулось из коридора на соседнюю квартиру. А едкий дым проник во все помещения дома. До прибытия пожарных подразделений все жильцы успели эвакуироваться. Но хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Специалисты рассматривают несколько возможных причин пожара, в том числе несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», — поясняют спасатели.

Также травму на пожаре получил пенсионер поселка Большая Речка Иркутского района. Мужчина смог самостоятельно покинуть горящее помещение, но во дворе возле дома ему стало плохо, потребовалась помощь бригады скорой помощи. По предварительной версии, причиной ЧП стало неисправное печное отопление и нарушение правил пожарной безопасности. Дом пенсионера поврежден огнём на всей площади, кровля уничтожена.

«В связи с понижением температуры воздуха граждане стали активнее обогревать жилые помещения и бытовые строения, используя электроприборы и печное отопление, которые не всегда отвечают требованиям безопасности, что приводит к возникновению пожаров», — констатируют иркутские спасатели.

Напомним, ранее специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что 7−9 февраля в западных, центральных и южных районах области сохранятся сильные морозы с минимальными температурами воздуха до — 45°, а в северных и верхнеленских районах до — 49 °C. По озеру Байкал — до — 36 °C. В Иркутске сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10−14° ниже климатической нормы.