Понедельник, 4 Февраля 2019 года
14:06:11 МСК

Аномальные холода не отпускают Томскую область

Общество

До минус 40°С

Аномальные холода не отпускают Томскую область
Илья Борило © ИА Красная Весна
Площадь Ленина. Томск

Томск, 4 февраля 2019, 14:00 — REGNUM  В Томской области, в том числе в Томске, 5−8 февраля сохранится аномально холодная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот период столбики термометров в регионе опустятся до минус 35 °C, возможны сильные морозы до минус 40 °C.

Спасатели советуют жителям Томской области соблюдать меры безопасности, в том числе не оставлять без внимания печи, отопительные и электроприборы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные холода пришли в Томскую область в конце января.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области установится аномально холодная погода

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить