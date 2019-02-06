Сотни жителей Барнаула остались без горячей и холодной воды

Барнаул, , 06:50 — REGNUM Сильные морозы и серьёзные коммунальные аварии вновь проверяют жителей Барнауле на «прочность». Сегодня, 6 февраля, при температуре — 30 °C лопнула труба водовода на ул. 1-я Западная, 12. Как сообщает пресс-центр барнаульской мэрии, под отключение холодного водоснабжения попали шесть многоквартирных жилых домов с населением около 480 человек.

Подача горячего водоснабжения приостановлена в восьми многоквартирных жилых домах с населением около 700 человек и детском саду №79 (ул. Горно-Алтайская, 8а).

Кроме этого, вследствие выхода воды на дорогу, коммунальным службам пришлось перекрывать улицы для того, чтобы расчистить дорожное полотно по ул. 1-я Западная от ул. Чеглецова до ул. Горно-Алтайская, а также по ул. Северо-Западная (чётная сторона) от ул. 80 Гвардейской Дивизии до ул. Смирнова.

«На время работ изменены трассы следования автобусных маршрутов №10, 18, 54, 60, 144», — отмечается в сообщении барнаульских властей.

Ещё одна коммунальная авария произошла на водоводе по ул.Димитрова, 66, но там работы проводятся без отключения потребителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальные аварии в Барнауле происходят практически постоянно. В частности, ночью, 30 января, из-за проблем на теплосетях и водоводе без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, а без воды — жители Индустриального района Барнаула. Это происходит потому, что износ городского сетевого хозяйства составляет более 50%.

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