В Приангарье насмерть замёрзли парень и девушка

Иркутск, , 12:47 — REGNUM Полиция Иркутской области устанавливает обстоятельства смерти двух молодых людей, чьи тела были найдены 5 февраля 2019 года в автомобиле Toyota Crown на берегу реки Лена в двух километрах от дороги Усть-Кут — Уоян. По данным регионального управления МВД, предварительно установлено, что молодые люди ушли из дома 2 февраля, а на следующий день было заявлено об их безвестном исчезновении.

Тела были обнаружены запертыми на заднем сидении автомобиля. По предварительной версии, инцидент квалифицируется как несчастный случай: смерть наступила от переохлаждения. У девушки остались двое маленьких детей. Сейчас решается вопрос об опеке.

В связи с устоявшимися в регионе холодами полицейские призывают граждан быть предельно осторожными. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 февраля по области ожидаются сильные морозы с минимальной температурой воздуха −44… −49 °C. В Иркутске ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 13 °C ниже климатической нормы.