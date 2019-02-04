Понедельник, 4 Февраля 2019 года
12:28:13 МСК

С начала года в Хакасии на пожарах погибли 15 человек

Общество

Ситуацию усугубляют морозы. В ближайшие дни в Хакасии сохраняется аномально холодная погода

Омск, 4 февраля 2019, 12:28 — REGNUM  В Хакасии с начала 2019 года зарегистрировано 155 пожаров: погибли 15 человек, травмированы шестеро. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 февраля, в республиканском правительстве.

По данным управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона, только за прошедшие выходные (2−3 февраля) в Хакасии зарегистрировано 12 пожаров. Пять из них произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, ещё два — из-за электрооборудования, один — из-за неосторожного обращения с огнём.

Ситуацию усугубляет установившаяся в регионе морозная погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни морозы в Хакасии сохранятся, столбики термометров опустятся до минус 42 градусов.

Жителей региона просят соблюдать требования безопасности, в частности, не оставлять без присмотра печи и электроприборы.

«Необходимо применить все возможные силы и средства для обеспечения пожарной безопасности региона — усиленно работать с населением, особенно с малообеспеченными семьями, пенсионерами, в домах которых пожары случаются чаще всего», — сказал глава республики Валентин Коновалов, обращаясь к хакасским министрам.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных морозов министерства и ведомства Хакасии функционируют в режиме повышенной готовности.

Читайте также: Хакасия перешла в режим повышенной готовности из-за сильных морозов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить