С начала года в Хакасии на пожарах погибли 15 человек

Омск, , 12:28 — REGNUM В Хакасии с начала 2019 года зарегистрировано 155 пожаров: погибли 15 человек, травмированы шестеро. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 февраля, в республиканском правительстве.

По данным управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона, только за прошедшие выходные (2−3 февраля) в Хакасии зарегистрировано 12 пожаров. Пять из них произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, ещё два — из-за электрооборудования, один — из-за неосторожного обращения с огнём.

Ситуацию усугубляет установившаяся в регионе морозная погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни морозы в Хакасии сохранятся, столбики термометров опустятся до минус 42 градусов.

Жителей региона просят соблюдать требования безопасности, в частности, не оставлять без присмотра печи и электроприборы.

«Необходимо применить все возможные силы и средства для обеспечения пожарной безопасности региона — усиленно работать с населением, особенно с малообеспеченными семьями, пенсионерами, в домах которых пожары случаются чаще всего», — сказал глава республики Валентин Коновалов, обращаясь к хакасским министрам.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных морозов министерства и ведомства Хакасии функционируют в режиме повышенной готовности.

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