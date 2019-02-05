В Хакасии из-за морозов отменяют пассажирские рейсы

Абакан, , 07:04 — REGNUM В Хакасии установились сильные морозы, столбики термометров опускаются до минус 40 градусов и ниже. В связи с этим в регионе временно отменены пассажирские рейсы, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Всего по состоянию на утро 5 февраля отменено 28 рейсов: из Абакана и обратно в Красноярск, Ачинск, Шарыпово, пгт. Курагино, Краснокаменск, с. Идринское и другие.

Жителям региона в минтрансе советуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, а если возникла такая необходимость — предусмотреть меры безопасности (надеть тёплую одежду, записать номера телефонов эвакуаторов, зарядить мобильный телефон).

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Хакасии подчеркнули, что в регионе в морозы будут приняты дополнительные меры безопасности. На особом контроле — прохождение отопительного сезона, профилактика пожаров, недопущение происшествий на автодорогах.

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