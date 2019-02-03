Свердловская область и Екатеринбург всегда насыщены событиями. Не стал исключением и первый месяц 2019 года. Редакция газеты «Вечерний Екатеринбург» объявила о том, что издание оказалось на грани закрытия. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев публично пообещал не менее 12 яиц в упаковке по цене десятка, и уже на следующий день ему принесли в подарок упаковку с таким количеством от государственной птицефабрики «Рефтинская».

Nucl0id Екатеринбург

Также в январе были громкие приговоры, не менее громкие отставки, борьба жителей и гостей Екатеринбурга за возвращение автобусного маршрута №024. А в третьей декаде месяца уральцы вместе со всей страной внимательно следили за операцией по спасению двух туристок, которые потерялись на Северном Урале. Одна из них погибла, вторую удалось спасти, но ей ампутировали обе стопы.

Впрочем, обо всём по порядку.

Судьба «Вечёрки»

10 января вышел первый в новом году номер газеты «Вечерний Екатеринбург». Со страниц издания главный редактор Лев Кощеев «порадовал» читателей новостями. Газета оказалась в тяжёлом финансовом положении и теперь будет выходить один раз в неделю, по четвергам. И найти её можно будет лишь в газетных киосках. Также в интервью другим СМИ главный редактор заявил, что сотрудники редакции получили уведомления о сокращении. При этом он выразил надежду на то, что к марту ситуация прояснится.

Газета была создана 31 декабря 1957 года и тогда называлась «Вечерний Свердловск». В 1998—2017 годах её издавал медиахолдинг «Уральский рабочий», известный своей «промэрской» позицией. В 2017 году «Уральский рабочий», который отметил своё 110-летие, фактически прекратил существование как самостоятельное издание. Он стал бесплатным приложением, которое выходит еженедельно на страницах газеты «Комсомольская правда». Его учредителем является департамент информационной политики Свердловской области.

Теперь под угрозой исчезновения с газетного рынка оказалась и «Вечёрка». Финансовые трудности вполне объяснимы. На 2019 год редакция не получила от мэрии традиционных денег на публикацию нормативных актов и официальных сообщений. Сумма немаленькая — порядка 60 млн рублей.

Andrys Газеты

Интересно, что в администрации Екатеринбурга удивились заявлению Льва Кощеева. По словам представителей мэрии, городские власти готовы сохранить «Вечерний Екатеринбург» и сейчас идут переговоры о передаче газеты в ведение муниципалитета. Параллельно мэрия объявила о намерении создать собственный медиахолдинг и учредила собственную газету для публикации официальных сообщений и актов — «Екатеринбургский вестник». Первый номер новой газеты уже увидел свет.

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Борьба за автобус

С первых чисел января жители Екатеринбурга боролись за то, чтобы вернуть автобусный маршрут №024, который связывал Сортировку и Керамику. Маршрут был отменён с 1 января 2019 года. Приговорили его ещё в июне 2017-го. На новых остановочных табличках этот номер даже не указывали, хотя де-факто автобусы с таким номером ходили. И хорошо ходили — каждые 10−15 минут, и салон практически всегда был полный народу.

В связи с этим неудивительно, что жители города сразу заметили пропажу. Чиновники заявили, что этот маршрут дублировал шесть других, и выразили уверенность, что проблем с проездом из точки «А» в нужные им другие не возникнет. А 9 января бодро отчитались на сайте мэрии, мол, отмена маршрута не принесла гражданам дискомфорта. Но граждане не согласились с таким заявлением. Они собрали порядка 1500 подписей за возвращение маршрута и передали их в мэрию.

Чиновники в итоге встретились с представителями инициативной группы. Но ничем особенным людей не обнадёжили. Возвращать 024-й маршрут точно не собирались. Ещё и выразили сомнения в подписях, якобы их оказалось собрано больше, чем то количество пассажиров, которое ежедневно перевозили 024-е автобусы. О том, что свои автографы могли поставить и родственники пассажиров, видимо, предпочли не думать.

В ситуацию вмешались депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Андрей Альшевских. По слухам, волшебный пендель руководству Екатеринбурга дал уральский полпред Николай Цуканов. 25 января мэр Александр Высокинский заявил журналистам, что мэрия готова объявить новый конкурс на 024-й маршрут. А пока проблемные участки прикроют муниципальными автобусами маршрута 57А и частными 012-ми.

Подробно об этом: Транспортная реформа в Екатеринбурге: как чиновники довели до протеста

Екатеринбург.рф Маршрут №024

12 по цене десятка

Своего рода оживление в медиаповестку внесли фотографии, на которых была изображена упаковка в девять куриных яиц. Снимок сделали в одном из магазинов и поспешили опубликовать на просторах интернета. Фотография стала поводом как для шуток, так и для тревожных прогнозов. О том, что молоко продают уже не в литровых пакетах, а в 900-миллимитровых, а гречневую крупу и сахарный песок фасуют по 900, 800 и даже 700 граммов, многие уже знают и привыкли к этому. Теперь граждане вполне серьёзно обеспокоились тем, что и яйцо будут продавать по девять штук в упаковке, а цена будет как за десяток.

В Свердловской области на информационный шум отреагировали вполне официально. Губернатор Евгений Куйвашев заверил население, что в одной упаковке всегда будет по десятку яиц. И даже по 12.

«Про количество яиц я серьёзно говорю, не шучу», — добавил глава региона.

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Губернаторское заявление вызвало в соцсетях и на интернет-форумах волну шуток. А на следующий день, 17 января, государственная птицефабрика «Рефтинская» объявила о том, что начинает продавать по 12 яиц в упаковке, а цена будет как за десяток. При этом убытков на фабрике не ожидают. Одну из таких упаковок в тот же день подарили губернатору. Фото подарка размещено на его странице в Instagram.

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Отметим, во всей этой истории есть один интересный факт. Отдельные производители упаковывают свою продукцию и по девять яиц, и по 12, и даже по шесть и четыре. И такое уже давно, но до января мало у кого вызывало удивление.

moritz320 Яйца в упаковке

Громкие процессы

В январе суды вынесли приговоры по двум громким уголовным делам. Одно из них касается убийства 14-летней школьницы. Тело подростка было найдено на спортивной площадке школы №57 Екатеринбурга в сентябре 2011 года. Ей нанесли более 40 ножевых ранений.

Изначально по подозрению в совершении преступления была задержана мачеха девочки. Представители СКР заявили, что она признала свою вину и написала явку с повинной. Несколько дней женщина провела в изоляторе. Возможно, её бы в итоге заключили под стражу и впоследствии осудили. Но выяснилась и ещё одна деталь — девочка была изнасилована. Видимо, это и спасло её мачеху от несправедливого приговора. Спустя примерно неделю её выпустили на волю.

Настоящего же убийцу искали почти шесть лет. В 2017-м году СКР объявил о поимке подозреваемого. А 30 января 2019-го Свердловский областной суд огласил ему приговор — 24 года лишения свободы. Из них восемь он проведёт в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

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21 января Свердловский областной суд вынес приговор по бойне на улице Депутатской. 3 сентября 2016 года 25 вооружённых молодчиков подъехали к частному дому на разборки. Им противостояли трое мужчин. В ходе конфликта оборонявшиеся открыли стрельбу. Двое нападавших в тот же день скончались в больницах.

Под следствием и судом оказались представители нападавшей стороны. 21 января свои сроки наказания получили 19 молодчиков, в том числе организатор. Им вменили организацию и участие в массовых беспорядках. Больше всего получил Дмитрий П., признанный организатором — ему дали 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

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Отставки

В Екатеринбурге за первый месяц года произошли две крупных отставки. 17 января стало известно о том, что свой пост покидает первый вице-мэр Алексей Кожемяко. В прессе соответствующая информация появилась утром того же дня и вначале была опровергнута. Но после обеда мэрия официально подтвердила: человек, проработавший на муниципальных должностях 20 лет, уходит.

Екатеринбург.рф Алексей Кожемяко

На следующий день, 18 января, о своей отставке заявил Герой России Роман Шадрин, который с осени 2015 года возглавлял Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Об этом он уведомил общественность на своей странице в социальной сети Facebook.

Конечно же, обе отставки вряд ли можно назвать неожиданными для общественности и для самих вышеуказанных руководителей. О том, что Алексей Кожемяко, которого считали человеком бывшего «серого кардинала» мэрии Владимира Тунгусова, может уйти, в близких к мэрии кругах поговаривали ещё в августе-сентябре 2018 года. Напомним, тогда он считался основным конкурентом Александра Высокинского в борьбе за пост мэра. Бывший глава города Аркадий Чернецкий после назначения Высокинского главой выражал надежду на то, что и Кожемяко останется в команде. Не сложилось.

Известно, что Алексей Кожемяко ушёл по собственному желанию в связи с тем, что получил интересное предложение. А вскоре стало известно и новое место его работы. Он устроился на завод «Уралмаш» на весьма неплохую должность — генеральным директором ООО «Управляющая компания Индустриальный парк «Уралмаш».

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Отставка Героя России Романа Шадрина тоже была вполне предсказуема. Полномочия должны были закончиться ещё осенью 2018 года, но администрация города продлила контракт как раз до января 2019-го. 21 января Шадрин покинул свой пост.

Отметим, преемник Кожемяко уже известен. Им стал министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик. Преемник Шадрина на посту директора парка станет известен в ближайшее время.

Борьба за туристок

В третьей декаде января свердловчане, и не только они, пристально следили за судьбой двух туристок, которые потерялись на Северном Урале, в Карпинском городском округе, в районе горы Казанский Камень. 19 января они отправились в поход в составе группы из пяти человек. В МЧС эта группа зарегистрирована не была. 35-летняя Елена П. и 31-летняя Елена О. повстречали знакомого туриста и перекинулись с ним парой слов. Затем пошли догонять своих, но сбились с пути и заплутали.

Mchs.gov.ru Транспорт МЧС

На поиски потеряшек были брошены силы МЧС и волонтёры. Тем временем на улице похолодало до минус 20. При этом одеты эти туристки были явно не по погоде. Дважды они дозванивались на номер МЧС «112». Нашли их только 22 января. Елена П. к этому времени уже была мертва. Умерла от переохлаждения.

Тяжёлые обморожения получила её спутница Елена О. 23 января её доставили в городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге. Врачи всерьёз опасались за её жизнь. Но им удалось её спасти. Правда, пришлось ампутировать стопы на обеих ногах и часть голеней.

28 января девушка уже вышла в интернет. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» она поблагодарила всех за поддержку.

«Ребята, столько на свете потрясающих людей!!! Спасибо вам огромное за такую мощную поддержку!!! Обязательно отвечу всем по мере возможности. Берегите себя и близких, видимо, это лишний повод нам всем об этом ещё разок задуматься!» — написала туристка.

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Заседания думы срывают

Город Асбест оказался в январе на грани политического кризиса. 23 января заседание городской думы было сорвано — депутатов пришло меньше, чем положено по кворуму. Из 21 депутата на заседание пришли лишь 13 при необходимом минимуме в 14. Повторилась ситуация и через неделю. Тогда на заседание пришли лишь 12 депутатов.

По оценкам наблюдателей, такая ситуация оказалась спровоцирована намерениями части депутатов лишить мандата свою коллегу Наталью Крылову. Ранее прокуратура выяснила, что в сведениях об имуществе за 2017 год женщина не указала квартиру, в которой проживала некоторое время. Надзорный орган потребовал лишить её мандата.

Duma-asbest.ru Дума Асбестовского городского округа

Сама же Наталья Крылова не согласна с такой постановкой вопроса. Она отмечает, что квартира принадлежит её матери, а всё происходящее называет политическим давлением.

Также дума собиралась рассмотреть вопрос об отставке спикера Андрея Самарина. Часть депутатов оказалась не удовлетворена его работой.

Отметим, Крылова и Самарин являются представителями КПРФ. И у этой партии в городской думе по итогам выборов 2017 года было большинство — 11 мест из 21-го. Единороссы провели лишь двоих депутатов. Более того, Наталья Крылова известна в Асбесте как активная противница строительства завода Национальной сурьмяной компании. Осенью 2917 года, после выборов, представители КПРФ собирались именно её сделать председателем гордумы. Но думская оппозиция воспротивилась и, с помощью бойкота заседаний, смогла добиться того, что думу возглавил другой человек.

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