В Екатеринбурге осуждены организаторы и участники «бойни на Депутатской»

Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM Организатору массовых беспорядков со стрельбой в цыганском посёлке в Екатеринбурге Дмитрию Пестрикову дали 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, другим участникам конфликта также вынесли наказание. Приговор огласил Свердловский областной суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Большой срок дали Владимиру Гагарину, его суд признал пособником Пестрикова. С учётом прежнего приговора, который уже вступил в силу, Гагарин отбудет 10 лет в колонии строгого режима. По четыре года колонии общего режима получили родственники Оглы — Андрей, Аслани, Руслан. Череп. Лишь Пётр Оглы получил 3 года и 9 месяцев, а сын Аслани Оглы Иван — условный срок в полтора года. Также 3 года и 9 месяцев колонии общего режима получил Ян Князев.Ряд обвиняемых получили условные сроки — это Андрей Фордуй и Расим Григорьев (по 3 года), Данил Кузаков, Дмитрий Ильиных, уже упомянутый Иван Оглы, Андрей Подоруев и Алексей Портнов (по полтора года).

Кроме этого, суд постановил взыскать с осуждённых материальные средства для компенсации ущерба — в размере от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

По ряду обстоятельств с Пестрикова сняли обвинение по вовлечению несовершеннолетних в совершения преступления, кроме того, ещё с некоторых преступников убрали обвинение в организации массовых беспорядков.

Напомним, 3 сентября 2016 года у дома по улице Депутатская в Екатеринбурге произошла вооруженное столкновение между двумя группами граждан — 25 человек с одной стороны и 4 человека с другой. Инцидент сопровождался стрельбой.

13 участников конфликта получили огнестрельные ранения, двое из них от полученных ранений погибли в этот же день в разных больницах, двум другим соучастникам причинили тяжкий вред здоровью.

Государственный обвинитель запрашивал для организатора конфликта Дмитрия Пестрикова 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его девяти подельникам — от трёх до 10 лет реального лишения свободы каждому в зависимости от роли и степени участия. Другим девяти участникам — от двух до трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

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