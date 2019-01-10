Старейшая ежедневная газета Екатеринбурга оказалась на грани закрытия

Екатеринбург, , 16:42 — REGNUM Екатеринбург рискует потерять свою ежедневную старейшую газету. Для газеты «Вечерний Екатеринбург» наступили трудные времена, заявил в обращении к читателям главный редактор издания Лев Кошеев.

Его обращение опубликовано в печатной версии газеты, а также на официальном сайте издания. Лев Кощеев отмечает, что «вечёрка» теперь не будет поступать гражданам по подписке. Купить её можно будет только в газетных киосках, и то лишь один раз в неделю, по четвергам. Ежедневно продолжит работу лишь сайт, но «в весьма усеченном виде».

«Для нашего издания наступили очень трудные времена. Мы пытаемся его спасти, поскольку убеждены, что родному городу, огромной доле его жителей нужна своя газета. И никакие новые СМИ, как бы ни хороши они ни были, её заменить не в состоянии», — говорит Лев Кощеев.

Первый номер газеты «Вечерний Екатеринбург» (тогда ещё «Вечерний Свердловск») вышел в свет 31 декабря 1957 года. Сейчас её издаёт ООО «Вечерний Екатеринбург». Последние годы издание жило за счёт контрактов с администрацией города. Однако на 2019 год денег в размере около 60 млн рублей редакция не получила.

Новости о возможном закрытии газеты вызвали широкий резонанс. В администрации Екатеринбурга ситуацию пока не прокомментировали. А тем временем, как заявил Кощеев журналистам, все сотрудники газеты получили уведомления о сокращении. В редакции не исключают, что ситуация решится уже к марту. Тогда станет точно известно: быть дальше «Вечернему Екатеринбургу» или не быть.

Добавим, ранее в тяжёлой ситуации оказалась газета «Уральский рабочий», которая была основана 14 февраля 1907 года. Однако на помощь ей пришли власти Свердловской области. Газета стала выходить на страницах издания «Комсомольская правда» в виде бесплатного приложения, её учредителем является Департамент информационной политики Свердловской области. В 2018 году вышло 48 номеров.