Бывший первый вице-мэр Екатеринбурга устроился на завод

Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко устроился на новую работу. Теперь он возглавляет индустриальный парк «Уралмашзавода», сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-центра предприятия Элла Бидилеева.

ООО «Управляющая компания Индустриальный парк «Уралмаш», генеральным директором которой стал Кожемяко, является оператором по управлению имущественным комплексом завода. Бывший первый вице-мэр будет заниматься вопросами, связанными с развитием промышленной площадки Уралмашзавода, координировать деятельность дочерних предприятий УЗТМ и других инфраструктурных объектов, также среди его задач значится привлечение арендаторов и инвесторов, которые заинтересованы в организации производств целевого назначения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Кожемяко проработал в мэрии Екатеринбурга 20 лет. Он считался одним из людей бывшего серого кардинала мэрии Владимира Тунгусова. Летом 2018 года он подал документы на пост главы города и считался основным конкурентом Александра Высокинского, которого продвигала областная власть. Мэром в итоге не стал. А 17 января стало известно о его решении покинуть пост первого вице-мэра. Этот шаг он объяснил тем, что ему поступило интересное предложение.

Отметим, ранее бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявлял, что для города было бы благом, если бы в мэрии остались и Высокинский, и Кожемяко.

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