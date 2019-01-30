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В Екатеринбурге суд вынес приговор по громкому делу об убийстве школьницы

Происшествия

Убийца проведёт в местах лишения свободы 24 года

Екатеринбург, 30 января 2019, 09:40 — REGNUM  Свердловский областной суд признал виновным жителя Екатеринбурга в изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы, которые произошли в 2011 году. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Срок давности привлечения к уголовной ответственности по эпизодам 2001−2008 годов истек. А за изнасилование и убийство школьницы, совершенное в 2011 году, осуждённому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы, из которых первые восемь лет ему предстоит провести в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима. После освобождения из колонии ему на два года будет ограничена свобода», — уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге резонансное убийство 14-летней учащейся школы №57 произошло на спортивной площадке образовательного учреждения в 2011 году. Неизвестный напал на школьницу и нанёс более 40 ударов ножом, от чего девочка скончалась на месте.

Напомним, что изначально по подозрению в убийстве была задержана мать школьницы. Однако в ходе расследования уголовного дела было установлено, что перед убийством девочку изнасиловали и в итоге с женщины были сняты обвинения.

Задержание подозреваемого произошло в мае 2017 года, и им оказался житель Екатеринбурга 1969 года рождения. Ему были предъявлены обвинения ещё в нескольких эпизодах изнасилования и угрозе убийством, которые произошли в период с 2001 по 2008 годы.

Читайте ранее в этом сюжете: Жестокое изнасилование и убийство школьницы: свердловчанину грозит 25 лет

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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