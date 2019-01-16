Свердловский губернатор пообещал не менее 12 яиц в магазинной упаковке

Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Свердловской области не только не снизят, но даже увеличат количество яиц в магазинных упаковках до 12 штук. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На Урале в упаковке всегда будет десять яиц. Нет, я сейчас дам поручение, чтобы было не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом», — заверил глава области.

«Про количество яиц я серьёзно говорю, не шучу», — добавил губернатор позже.

Необоснованного повышения цен свердловские власти не допустят, пообещал Куйвашев, но продукты на прилавках всё же станут дороже:

«Так или иначе, с уровнем инфляции будет рост цен, иначе мы просто погубим нашу промышленность. Здесь нужно выдерживать некую середину. Будем продолжать это мониторить. Выросли цены на горючее — вырастут цены и на продукты, потому что нужно сеять, пахать», — признал глава области.

Ранее в интернете были опубликованы фотографии с упаковками по 9 яиц в различных супермаркетах России. Пользователи опасались, что подобная мера введена для сокрытия факта повышения цен на продукты.

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