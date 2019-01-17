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На Урале птицефабрика будет продавать яйцо по 12 штук в упаковке по цене 10

Экономика

Убытка не ожидают

Екатеринбург, 17 января 2019, 11:41 — REGNUM  В Свердловской области птицефабрика «Рефтинская» начнёт продавать яйцо куриное по 12 штук в упаковке по стоимости десяти. Об этом на своей странице в соцсети Instagran заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Рефтинская» будет продавать такие упаковки по стандартной цене десятка яиц в своих фирменных магазинах, это 11 городов области. Цель — поддержка населения», — сказал глава региона.

При этом он отметил. что убытка от этой деятельности не ожидается, впрочем, как и прибыли. Но, по словам губернатора, это тот случай, когда нужно думать не только о заработке.

Информацию подтвердили журналистам и на самой птицефабрике. Продажи стартуют уже на следующей неделе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из обсуждаемых в стране тем за последнее время стали выявленные в торговых точках упаковки по девять яиц. Некоторые граждане расценили это как скрытное повышение цен, когда девять штук продаются по цене десятка.

16 января на пресс-конференции Евгений Куйвашев пообещал, что в магазинах Свердловской области всегда будут продавать по десять яиц в одной упаковке и даже по 12. При этом он особо отметил. что не шутит.

После пресс-конференции представители птицефабрики «Рефтинская» собрались и решили начать выпуск 12 яиц по цене десятка. Одну из упаковок уже прислали губернатору в подарок.

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