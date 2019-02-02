Транспортная реформа в Екатеринбурге: как чиновники довели до протеста

Александр Комаров, , 12:20 — REGNUM

В Екатеринбурге весь январь с повестки дня не сходил вопрос о судьбе отменённого популярного автобусного маршрута №024. Ближе к концу месяца чиновники поняли свою ошибку А в течение всего месяца жители Екатеринбурга протестовали против отмены популярного автобусного маршрута №024. Чиновники в итоге этот протест услышали, правда, не сразу.

Борьба за 024-й

Автобусный маршрут №024 связывал Сортировку и Керамику и пролегал через весь город. Автобусы типа «Богдан» (они же Isuzu) — ходили каждые 10−15 минут и практически всегда были полными. Отменить этот маршрут чиновники собирались ещё с 1 июля 2017 года. Но не сложилось. Очередную попытку они предприняли в конце декабря 2018-го. С 1 января 2019 года маршрут прекратил своё существование.

По слухам, одной из причин такого решения стал конфликт мэрии с перевозчиком — компанией «Пегас». официально же представители власти заявили, что этот маршрут дублирует остальные и поэтому должен исчезнуть. Вместе с ним чиновники приговорили ещё один коммерческий маршрут — 04-й.

«Комитетом по транспорту был проведен анализ пассажиропотока на этих маршрутах. Многие из них дублируются, поэтому пассажиры могут пересесть на другие маршруты. В частности, 04 маршрут на 99% дублирует 25-й маршрут, мы понимаем, что на обоих маршрутах ездят пассажиры, поэтому на 25-м маршруте было принято решение увеличить количество подвижных единиц, плановый интервал составит 7−9 минут. Что касается 024, он по всей протяженности дублирует на 30−35% шесть маршрутов, в том числе трамвайных и автобусных, поэтому пассажиры без транспорта не останутся», — заявил в конце декабря журналистам начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения городского комитета по транспорту Николай Вахлов.

Сказано — сделано. С 1 января оба маршрута прекратили своё существование. Протестовали ли пассажиры, пользующиеся 04-м, неизвестно. В публичную повестку информации об этом не просочилось. Но пассажиры 024-го уже в первые дни нового года почувствовали на себе все «прелести» такого новогоднего подарка от чиновников. В первый рабочий день года, 9 января, ситуация обострилась. В мэрии поспешили заявить, что отмена обоих маршрутов не сказалась на комфорте горожан. Дальнейшие события показали, что эти слова оказались ложью. Остановки были переполнены, люди не могли вовремя добраться до работы. Жители Керамики, Вторчермета, Сортировки начали собирать подписи за возвращение популярного маршрута. О своём несогласии с отменой 024-го заявили и работники железной дороги, которые много лет благополучно им пользовались, чтобы добираться до места работы.

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В итоге жители собрали порядка 1500 подписей. А 17 января представителей инициативной группы приняли в администрации города. По итогам встречи и.о. руководителя городского комитета по транспорту Игорь Федотов заявил журналистам, что отмена 024-го маршрута не была необдуманным решением, и возвращать его в планах нет. При этом он же признал, что в ходе встречи с гражданами получил новую информацию.

«Я не могу сказать, какие варианты решения проблемы будут приняты. У нас были готовые варианты, но появляется новая информация, мы должны работать с этой информацией», — заявил Федотов.

Дальше ситуация развивалась ещё интереснее. 25 января на встрече с журналистами глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о том, что проблемные участки бывшего 024-го маршрута будут «закрыты» другими маршрутами. На Керамику заедут автобусы маршрута 57А, а жителей Сортировки заберут автобусы 012-го маршрута. Также он выразил готовность объявить новый конкурс на маршрут №024. В конце января проблемные участки действительно были закрыты. Правда, жители Керамики ворчали, мол, 024-й ходил гораздо чаще. Но в целом народное недовольство было снято. А ведь его могло вообще не возникнуть, если бы в конце декабря чиновники не продумали возможные негативные последствия отмены маршрута и не приняли мер по их предотвращению.

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Маршруты перекроят

Во всей этой истории есть один важный момент. Сейчас мэрия Екатеринбурга заявляет о намерении внедрить с 1 июля 2019 года новую транспортную схему, по сути, кардинально перекроить городские маршруты. Цель благая — поддержать муниципальное транспортное предприятие, которым с декабря 2018 года является «Гортранс». Ему предстоит отдать основные маршруты. Частным перевозчикам останется роль подвозящих.

По планам чиновников, длинных маршрутов уже не будет, а количество пересадок возрастёт. Вопросов у общественности в связи с этим хватает. Например, как будут передвигаться по городу незрячие и другие инвалиды и пожилые люди? При этом, что даже расхваливаемые представителями власти низкопольные автобусы вызывают критику у тех же, например, инвалидов-колясочников. И прочее, и прочее.

Отметим, перекроить маршруты городского общественного транспорта чиновники собирались ещё с 1 июля 2017 года. Перед этим они заказали фонду «Город.pro» новую схему. Затем чиновники приняли выполненную работу и оплатили её из средств городского бюджета. Цена вопроса составила 6 млн рублей.

Однако тогда планы чиновников вызвали резкую критику общественности. К тому же впереди были выборы губернатора Свердловской области и президента Российской Федерации. Видимо, в мэрии решили не обострять ситуацию перед важными выборами, перенесли реформу на 1 июля 2019 года. А деньги, похоже, были потрачены зря. Во всяком случае, чиновники заявляли о намерении их вернуть, но представители фонда «Город.pro» ответили, что работа выполнена, принята, оплачена и возвращать никому ничего не планируется.

Сейчас, спустя почти два года, в мэрии решили изучить, что же они купили и правильно ли вообще заплатили деньги. Об этом 25 января журналистам заявил лично мэр Высокинский.

«Сейчас будет проведен анализ — что мы, собственно, купили в рамках исследований, которые уже делались фондом «Город pro» и всеми остальными. Насколько это можно использовать? Мы, вообще, заплатили-то правильно или неправильно?» — сказал Высокинский.

Также градоначальник заявил о готовности изучить, почему в прежний раз реформа не была запущена. Подготовка к её запуску с 1 июля 2019 года уже началась. Создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, общественники и чиновники. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин констатирует. что проблема эта «крайне насущная». При этом он отмечает: если сбои возникли после отмены одного лишь маршрута № 024, то понятно, что ни о каких транспортных реформах говорить смысла нет И в этом мнении он совсем не одинок. Удастся ли избежать ошибок и недовольства? Это станет известно в первых числах июля. Если, конечно, транспортную реформу снова не перенесут, как уже было ранее.

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