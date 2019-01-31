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В гордуме свердловского Асбеста вновь сорвалось заседание

Политика

Депутаты должны были рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий своей коллеги

Екатеринбург, 31 января 2019, 13:33 — REGNUM  В Свердловской области не состоялось заседание городской думы Асбеста. Ряд депутатов отсутствовали по причине болезни или находятся в командировке, в результате чего не удалось собрать кворум.

Как сообщает «Накануне.ru», из необходимых 14 присутствовали только 12 депутатов. По причине болезни на заседание не явились шесть народных избранников, а ещё трое числятся в командировках.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из пунктов, который депутаты должны были рассмотреть, это вопрос о досрочном лишении полномочий представителя фракции КПРФ в гордуме Асбеста Натальи Крыловой. По данным прокуратуры, она нарушила антикоррупционное законодательство и не представила достоверные данные о своём имуществе.

Сама депутат настаивает на том, что квартира из-за которой у надзорных органов появились претензии ей не принадлежит. По словам Натальи Крыловой в ней проживает её мать, а сама депутат проживала там лишь некоторое время.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал в свердловском Асбесте: кто и зачем сорвал заседание думы

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