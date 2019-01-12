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Мэрия Екатеринбурга учредила свою газету

Общество

Вопрос о судьбе издания «Вечерний Екатеринбург» пока открыт

Мэрия Екатеринбурга учредила свою газету
Юдель Пэн. За газетой. 1910

Екатеринбург, 12 января 2019, 08:44 — REGNUM  Администрация Екатеринбурга учредила свой печатный орган. Постановление об этом подписал глава города Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Газета получит название «Екатеринбургский вестник». В ней будут публиковаться нормативные акты главы города, мэрии, проекты правовых актов и другая официальная информация.

Отметим, в настоящее время свой печатный орган имеет городская дума. Её «Вестник» выходит с 1997 года. Нормативные акты мэрии ранее публиковались в газете «Вечерний Екатеринбург». Но 10 января главный редактор издания Лев Кощеев заявил о трудных временах и о перспективе прекращения выпуска «Вечерки», которая в конце 2018 года отметила своё 61-летие.

В мэрии Екатеринбурга заявляют о намерении сохранить «Вечёрку», выкупив её в муниципальную собственность.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Екатеринбурга готова спасти городскую вечернюю газету

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