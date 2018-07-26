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В дни ЧМ-2018 Ростов-на-Дону накормил более 270 тыс. болельщиков

Экономика

Гости в качестве сувениров увозили квас и солёную рыбу

Ростов-на-Дону, 26 июля 2018, 10:39 — REGNUM  Более 270 тыс. болельщиков ЧМ-2018, посетившие в дни мундиаля Ростов-на-Дону, попробовали блюда донской кухни. В их числе — иностранные гости и жители других российских регионов. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве.

«На плечи предприятий общественного питания легла большая ответственность, так как это самые посещаемые места в любом городе. И от того, насколько качественно, «вкусно» оказана услуга, зависит не только имидж самого предприятия, но и Ростовской области в целом», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

По информации департамента потребительского рынка, гости оценили квас и борщ, а также донскую рыбу. В качестве сувениров многие болельщики увезли именно утоляющий жажду напиток и солёную рыбу.

Особой популярности в дни ЧМ-2018 пользовался центральный рынок Ростова-на-Дону. Иностранцы его посещали как самую большую достопримечательность города-миллионника. Продавцы, в свою очередь, радовали болельщиков изобилием сезонных фруктов и овощей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в дни проведения ЧМ-2018 Ростовскую область посетили почти 200 тыс. гостей, половина из них — иностранцы. По мнению донского губернатора Василия Голубева, город-организатор ЧМ-2018 справился с наплывом футбольных болельщиков.

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