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Основателю и главе российского агрохолдинга «Евродон» предложили уйти

Экономика

Письмо с просьбой покинуть пост генерального директора Вадиму Ванееву направил Внешэкономбанк

Ростов-на-Дону, 6 сентября 2018, 11:58 — REGNUM  Основатель и генеральный директор одного из крупнейших российских агрохолдингов «Евродон» Вадим Ванеев может покинуть свой пост. Внешэкономбанк направил письмо с просьбой об освобождении должности главе предприятия, а также первому заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову.

Лишить должности Ванеева предложено в связи с тем, что он допустил, по мнению ВЭБ, ряд организационных и производственных ошибок. Как поясняет «Коммерсант», предприятие обвиняют в системном недокорме птицы и снижении рациона кормов, что могло стать одной из причин неблагополучной эпидемиологической обстановки на площадках. Ранее сообщалось о том, что компания терпит убытки. Помочь предприятию Внешэкономбанк готов, но при условии, что Ванеев покинет руководящую должность.

Как сообщало ИА REGNUM, один из лидеров производства индейки в России потерпел убытки после нескольких вспышек птичьего гриппа. Вирус нанёс «Евродону» ущерб в размере 2,6 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее компания допустила дефолт по платежу по кредиту «ВЭБ Капитала» (инвесткомпания Внешэкономбанка). Общий долг превышает 30,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский производитель индейки дошёл до дефолта

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